Antonio Daniel García Orellana gana el premio de novela Benito Pérez Armas con 'Pestañas fucsias'

La Fundación CajaCanarias ha anunciado este miércoles el fallo de la XXXIV edición del Premio Benito Pérez Armas, el galardón literario en el apartado de novela más prestigioso y longevo entre cuantos se convocan en Canarias.

El jurado, compuesto en esta edición por Silvia García (ganadora del certamen en 2013, con la obra titulada En el reino de los cielos), Juan Manuel García Ramos, Nilo Palenzuela, Alicia Llarena y Juan Cruz, ha establecido en su correspondiente fallo premiar el texto titulado Pestañas fucsias, escrito por Antonio Daniel García Orellana. La obtención del Benito Pérez Armas CajaCanarias lleva aparejada una dotación económica de 12.000 euros, así como la publicación de la obra.

A juicio del jurado, Pestañas fucsias ha merecido obtener la trigésimo cuarta edición del Premio Benito Pérez Armas por su gran originalidad de la fábula, presentando fielmente el espíritu de la época en que se desarrolla con las palabras justas y a través de una crítica esencial a la sociedad de consumo sin tener que adentrarse en lugares comunes.

La exposición que García Orellana realiza de la soledad y el desamparo en las grandes capitales del primer mundo, así como su radiografía de un mundo sombrío y despiadado que, sin embargo, deja lugar a la esperanza nunca ingenua, han supuesto a su vez elementos destacados en el fallo del galardón.

Una vez conocido el fallo del Premio Benito Pérez Armas CajaCanarias 2018, Antonio Daniel García Orellana confirmó que " Pestañas fucsias fue concebida en un principio como una obra de teatro, pero algo me pedía trasladarla al género narrativo para llevar el mensaje no solo a los espectadores sino también a los lectores. Fue un deber, una reacción como dramaturgo frente al abuso mediático del sensacionalismo, y advertir de cómo puede afectar, en negativo, a personas con una trayectoria cualificada y valiosa, como la de la protagonista de la novela. Ella vino a mí, Pestañas fucsias me trajo esta historia".