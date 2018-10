Leo Bassi y The Umbilical Brothers, este fin de semana en el Guimerá gracias al FIC

El Teatro Guimerá acogerá este fin de semana los espectáculos de Leo Bassi y The Umbilical Brothers que el Festival Internacional Clownbaret (FIC) trae a la isla, en colaboración con el Festival de Tenerife. Será una ocasión única para disfrutar de lo mejor de la comedia internacional.

Estas representaciones fueron presentadas el martes por el tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha; el viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Aurelio González; el artista Leo Bassi y el director artístico del festival, Brian Rodríguez.

Acha expresó su satisfacción por el hecho de que Santa Cruz sea la principal sede de este festival y resaltó que las obras que se representan este fin de semana "tienen la categoría de estrenos".

González, por su parte,"se refirió a la resonancia internacional que ha ido adquiriendo Clownbaret, que estimula el humor y el sentido lúdico de los espectadores".

Bassi hizo alusión "a la dualidad y aparente contradicción de los bufones y payasos, que desarrollan un oficio muy serio para hacer reír y revivir la esperanza y la inocencia".

Rodríguez, por último, destacó que el festival "incluirá actuaciones en nueve municipios de Tenerife, en las dos capitales canarias y también en la isla de La Palma".

The Umbilical Brothers y Leo Bassi, reconocidos en todo el mundo, actuarán en el Teatro Guimerá este viernes y el sábado, respectivamente. Las entradas se encuentran a la venta en las taquillas del Teatro Guimerá y en la plataforma digital www.teatroguimera.es a precios que oscilan entre los 14 y los 20 euros.

Esta es la primera vez que los australianos The Umbilical Brothers vienen a Canarias y lo hacen con Lo mejor de lo peor de lo mejor ( The best of the worst of the best) de su trayectoria de 24 años sobre los escenarios de 37 países.

Estos excéntricos cómicos fusionan increíbles habilidades físicas y vocales, en una mezcla de teatro, slapstick y stand-up que resulta brillante. Llevan el arte de la mímica a otro nivel y lo demuestran con cantidades ingentes de talento y provocación en este espectáculo, recomendado para mayores de 16 años. Tendrá lugar este viernes 19, a las 20.30, en el Teatro Guimerá.

El artista Leo Bassi, por su parte, traerá a FIC 2018 su espectáculo El último bufón, en el que repasará sus 40 años de trayectoria teatral. Bassi ofrecerá una sola actuación, el sábado 20 de octubre, a las 20.30, en el Teatro Guimerá. Se trata de una oportunidad única de conocer el trabajo del cómico de origen italiano y de disfrutar de su propuesta, que no deja a nadie indiferente. Su espectáculo está recomendado para personas mayores de 16 años.