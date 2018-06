El Festival Canarias Jazz & Más Heineken programa este año a Joao Bosco, Dhafer Youssef y Kenny Garrett

El Festival Canarias Jazz & Más Heineken llega este año a su vigésimo séptima edición con Joao Bosco, Dhafer Youssef y Kenny Garrett como cabezas de cartel y con la reivindicación de que se cree una fundación que integre a los patronos públicos y privados de la cita artística.



Esta demanda la ha planteado este lunes el coordinador del festival, Miguel Ramírez, en la rueda de prensa de presentación del cartel de este año, que se celebrará del 6 al 22 de julio con 49 conciertos en seis islas, incluida La Graciosa y con la excepción de La Gomera y El Hierro.



También actuarán en el festival Cyrille Aimée, Christian Sands, Keyon Harrold, Allan Harris, Michel Olivera, Eva Cortés, Gilad Helkselman, Myles Sanko, Jungle Fire, Tanika Charles, Yotam Silberstein, Iñaki Arakistain, Ida Nielsen, Julian Lage y Naughty Professor, además de los canarios 3alDente, Atlantic Jazz Ensemble, CMS, Nalaya y Simbeque Project.



Miguel Ramírez subrayó que organizar el festival supone cada año "un encaje de bolillos" para reunir "a tanta gente en tantas islas con entidades públicas y privadas" que tienen diferentes formas de administrar pero, añadió, los años ayudan y al final los resultados "son óptimos" porque no se ha bajado el nivel de exigencia.



Ramírez precisó, no obstante, que no descansará hasta que se constituya una fundación o una fórmula que aglutine a los patrocinadores del festival con el objetivo de no estar año tras año con la misma tarea de búsqueda y gestión de patronos.



"Nos merecemos un apoyo más sólido y firme porque el festival es un tractor importante de cultura hacia las islas e incluso de turismo, que no solo es sol y playa, y no vamos a parar hasta conseguirlo", advirtió.



Para ello es un fundamental que se sumen a esta idea las empresas que dan servicio en las islas e incluso los hoteles donde se alojan los artistas del festival, y Miguel Ramírez también subrayó que le "encantaría" que las ciudades que albergan los conciertos "se vuelquen" con el evento porque este también ayuda a dinamizar la economía.



Asimismo, prosiguió, cuanta mayor sea la presencia privada menor será la participación del sector público, aunque el rol que desempeña éste en la cultura canaria "es fundamental".



Este año el festival cuenta con la novedad de su regreso a Santa Cruz de Tenerife, donde en 2017 se optó por no celebrar conciertos ante las limitaciones en el número de decibelios en los eventos al aire libre, explicó Ramírez, quien indicó que, gracias al interés de Ayuntamiento y Cabildo, se ha podido solventar esta cuestión.



De esta manera, el festival se inaugurará el 6 de julio en la plaza de los Alisios, en la trasera del Auditorio, con la actuación de Atlantic Jazz Ensemble, Christian Sands Trio y Keyon Harrold, y al día siguiente en el mismo lugar con Alexis Alonso Quartet, Myles Sanko y Jungle Fire.



Miguel Ramírez se mostró convencido de que en el festival, que aglutina a músicos conocidos en todo el mundo con artistas emergentes, ha contribuido a consolidar un público en este ámbito y también proyectos creativos relacionados con el jazz en Canarias.



"No hay espacio que se precie en el archipiélago que no programe jazz" actualmente, señaló Ramírez, mientras que antes el festival que coordina era una especie de "oasis" en el desierto.



Todo ello pese a que antes de la crisis el festival llegó a gestionar un presupuesto de casi 700.000 euros y con la recesión esta cifra redujo a unos 240.000 euros.



El presupuesto para esta edición "ha recuperado espacio" y se sitúa en torno a los 400.000 euros, indicó Miguel Ramírez, quien expresó su deseo de que los conciertos lleguen a La Gomera y El Hierro, pero "los que administran los dineros públicos" en ambas islas "siguen sin verlo" a no ser que se costee íntegramente por parte del Gobierno canario.



El director insular de Cultura y Educación del Cabildo de Tenerife, José Luis Rivero, señaló que la programación de este año es "potente" y subrayó que la mayor parte de los conciertos son gratuitos, mientras que el concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, se congratuló de la recuperación del festival, uno de los primeros conciertos de verano en la ciudad.



Tomás López, gerente del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, indicó que éste es uno de los festivales referentes en Canarias y subrayó que en el Teatro Leal de la ciudad se celebrarán dos de las principales actuaciones, la de la franco-dominicana Cyrille Aimée el 12 de julio y 17 del mismo mes el brasileño Joao Bosco.