Representantes de la danza acusan al Gobierno canario de relegarles en patrocinios "insultantes"

El fundador de la compañía de danza contemporánea Nómada y socio de la Asociación de Artistas del Movimiento PiedeBase, Roberto Torre, ha asegurado este martes que el Gobierno de Canarias ha relegado a la danza y a las artes escénicas a un plano "anecdótico" del panorama cultural, y ha calificado la resolución de patrocinios como "vergonzosa" e "insultante".



La organización PiedeBase ha expresado su disconformidad con la cuantías adjudicadas a los proyectos de danza seleccionados, "muy por debajo de lo solicitado", y ha denunciado en rueda de prensa la exclusión de algunos proyectos de larga trayectoria, lo que podría poner en "peligro" o "precarizar" su continuidad.



Esther Martínez, también socia y portavoz de PiedeBase, ha destacado que el presupuesto total de la partida de patrocinios es de 1.059.885 euros, de los cuales solo 20.852,30 han sido provisionalmente adjudicados a actividades de danza.



"Esto significa que del total de los patrocinios del Gobierno, la danza solo ha obtenido un 1,97%", ha matizado.



Asimismo, ha recordado que no se está cumpliendo con el anexo "A" de las bases, que establece "una especial consideración" a aquellos proyectos o actividades que traten de manera específica o de forma interdisciplinar la danza.



Entre los proyectos cuya continuidad está en peligro, a su juicio, se encuentran "algunos antiguos y emblemáticos y otros de nueva creación", como Masdanza, DanzaTac, FAM Festival, la programación anual de teatro y danza del Teatro Victoria y la reciente compañía de danza canaria "Lava", ha afirmado Torre.



"Me parece vergonzoso que un certamen coreográfico como Masdanza, que lleva 23 años en escena, que tiene concertaciones con festivales de Japón, Korea y Singapur, y que ha puesto a Canarias en el mapa mundial a través de la danza, de repente esté en una lista de reserva", ha indicado Torre.



El director y coreógrafo también ha destacado que la falta de presupuesto sitúa al Archipiélago en una posición de desventaja frente a otras comunidades autónomas que sí conservan las ayudas a producción.



"En el País Vasco, en una convocatoria parecida, se destinaron 650.000 euros para la danza, en Canarias por ahora solo han sido aprobados 20.000 euros, hemos dejado de ser competitivos y eso que Canarias es junto con Andalucía la Comunidad Autónoma que más festivales aporta en España", ha aseverado Torre.



PiedeBase también ha puesto en valor la labor en materia de cultura del Cabildo de Tenerife y ha asegurado que no ha existido ningún tipo de interés o contacto por parte del Ejecutivo canario.



"Mientras que el Cabildo está haciendo una separación clara para no generar conflictos en las ayudas, el Gobierno ha sacado una ayuda que une administraciones públicas, con festivales, empresas privadas, música, teatro y danza, entre otros", ha indicado.



Por todo ello, la compañía ha reivindicado una mayor transparencia en los presupuestos de cultura, que se revise la adjudicación provisional incrementando los porcentajes adjudicados a las propuestas ya aceptadas, y que se amplíe la dotación de presupuestos de patrocinios para 2018 para que se incluyan todos los proyectos de danza que actualmente están en lista de espera.



Asimismo exigen que se alcance un porcentaje de adjudicación de apoyo para las actividades de danza que suponga un primer acercamiento al 25 por ciento del presupuesto total, en relación al valor real de estos proyectos.



"El Gobierno de Canarias está frenando, más que impulsando, y puede hacer que desaparezcan del mapa festivales que ya tienen un nombre y un apellido; esto me hace preguntarme: ¿qué valor tiene la cultura para este Gobierno?", ha afirmado Torre.

Cultura defiende que los patrocinios se dan en concurrencia pública La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Canarias ha precisado este martes que los patrocinios culturales se establecen a través de concurrencia pública y resulta imposible modificar el proceso de resolución.



Fuentes del citado departamento del Ejecutivo autonómico han respondido de esta manera tras las críticas efectuadas por la Asociación de Artistas del Movimiento PiedeBase. La Consejería de Cultura ha puntualizado que de las 379 solicitudes que ha recibido, solo el 3.43 por ciento se corresponde con proyectos presentados sobre danza.



Asimismo, ha hecho hincapié en que de los 13 proyectos presentados de danza, siete obtendrán patrocinio, "lo que supone que un 53,85 por ciento de los proyectos presentados de danza obtiene patrocinio",explica el organismo.



Una vez publicada la resolución provisional, todos los aspirantes dispusieron de un plazo de cinco días para presentar reclamaciones u objeciones "y una vez sean analizadas se publicará la resolución definitiva", explica el organismo.



De acuerdo con la Consejería de Cultura, la resolución provisional no puede ser revisada en su globalidad para aumentar o disminuir los porcentajes de patrocinio, "tal y como pretende el colectivo PiedeBase", pues la convocatoria pública establece unos criterios de valoración que no se pueden saltar, agregan las fuentes.



El organismo asegura que no se puede destinar la ampliación del presupuesto a una disciplina en concreto "sino a los proyectos que figuren en la resolución definitiva, en función de la puntuación establecida".



A pesar de ello, desde la Consejería de Cultura son "conscientes" de que la convocatoria es "mejorable", y han asegurado que ya están trabajando en las correspondientes convocatorias del próximo año.



Entre los criterios de valoración se encuentran el valor cultural del proyecto, la coherencia con los objetivos iniciales, los medios necesarios y los resultados (hasta 22 puntos); la viabilidad y las fuentes de financiación (hasta 18); su itinerancia (hasta 10); su trayectoria y posibilidades de consolidación (hasta 10); su repercusión en otros sectores (hasta 5); la participación de nuevos creadores (hasta 15); las medidas para incrementar la afluencia de público (hasta 10); y la adecuación al presupuesto (hasta 10).



"A partir de los 50 puntos mínimos necesarios y hasta los 100 puntos, el presupuesto se ha distribuido de forma proporcional y porcentualmente en varios grupos según se indica en la base octava de la convocatoria", detalla la Consejería autonómica.