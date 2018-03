Aprendiendo a pensar ‘fuera de la caja’

Por primera vez en las islas, se crea un proyecto liderado por profesionales con experiencia internacional que tiene como objetivo formar a empresarios y ejecutivos en los contenidos formativos más innovadores en el ámbito empresarial y que son prácticamente inexistentes en el panorama educativo isleño actual.

KLAB, que así se denomina el proyecto, pretende impulsar nuevas estrategias, metodología y técnicas a nivel ejecutivo que revaloricen el conocimiento del tejido empresarial en Canarias. Se trata de un nuevo concepto de formación especializada y en formato intensivo que ofrece cursos centrados en los temas más actuales del mercado, segmentados por formación especializada en estrategia digital, tecnología, procesos y metodologías ágiles, y analítica digital, entre otros.

Esta es la primera iniciativa canaria que ofrece una oferta formativa orientada a emprendedores y profesionales en puestos de dirección: en formato intensivo e impartida por profesionales con experiencia en multinacionales disruptivas y que “disfrutan pensando out of the box” (fuera de la caja).

El primer curso que impartirá KLAB|The Knowledge Laboratory está diseñado para profesionales en puestos de dirección, gestión de proyectos o managers de departamentos y se llevará a cabo el próximo viernes 6 y sábado 7 de abril en el Iberostar Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife.

Bajo el título Inbound marketing estratégico para ejecutivos, este curso estará impartido por Rubén Medina de León, antiguo consultor en HubSpot Irlanda y Google Dublín y actualmente senior project manager en la consultora internacional de marketing y tecnología We Are Marketing, y por David Vivancos, director de la agencia de Inbound Marketing Ipanema en Barcelona y referente dentro del mundo del branding y el diseño ágil.

En los próximos meses, también se celebrarán unas sesiones intensivas sobre Gestión de proyectos ágiles el 11 y 12 de mayo y un curso práctico sobre la innovadora temática design thinking en junio.

Rubén Medina es uno de los principales artífices de este proyecto pionero. El lanzaroteño, de corta de pero larga trayectoria, asegura que KLAB surge de una necesidad ante “la poca alineación entre lo que el empresario necesita aprender y lo que se ofrece en el mercado formativo en estos momentos”.

A continuación, Rubén Medina responde a una serie de preguntas sobre su experiencia profesional.

¿Cómo surgió la idea de este proyecto?

Como todo gran proyecto, la chispa surgió porque varios empresarios descubrieron una necesidad en el mercado y todos compartían una gran pasión por la tecnología, los procesos orientados a mejorar el rendimiento, el marketing digital y la formación. La chispa que hizo que me reuniera con mis actuales socios, la dirección de Biplaza (una asesoría con más de 50 años de experiencia en la isla de Tenerife) y la agencia de branding y creatividad Mínima Compañía fue un evento dedicado a la innovación, Géiser, al que fui invitado como ponente y organizador. Este evento se celebra desde hace tres años y cada año el número de asistentes se ha multiplicado demostrando que en Canarias el músculo empresarial está con hambre de desarrollarse, evolucionar y es proactivo en la búsqueda de nuevos retos.

En mi caso, tras ser asesor tecnológico y consultor de estrategias de marketing digital para varias compañías en Canarias, he decido aprovechar todo el know how y el networking conseguido tras mis cinco años en Irlanda trabajando en Google o HubSpot para traer a Canarias lo último en formación orientada a perfiles ejecutivos y de dirección.

Mi experiencia internacional aporta a este proyecto toda una base de contactos de formadores que vienen directamente de empresas como HubSpot, Google, Facebook o Linkedin. Creo que en estos momentos ninguna institución pública o privada orientada a la formación tiene acceso a perfiles tan reclamados en el ámbito de formación. Este nos ayuda a desmarcarnos de otros formatos formativos.

¿Cuáles son las principales carencias que, desde fuera, se observan en cuanto a formación del tejido empresarial canario?

Es inevitable que cualquier universidad, ya sea pública o privada, vaya un paso por detrás en lo que a formación empresarial se refiere. Piensen que cualquier cambio en un programa formativo universitario pasa por un filtro de aprobaciones complejo y lento que retrasa su ejecución. Por tanto, KLAB | The Knowledge Laboratory surge de esta necesidad, de la poca alineación entre lo que el empresario necesita aprender y lo que se ofrece en el mercado formativo en estos momentos.

Entre varios compañeros de profesión he encontrado muchos comentarios negativos sobre la formación relacionada con tecnología o áreas digitales ofrecidas tanto por instituciones públicas y privadas. Muchos cursos o son muy técnicos y se ofrecen a perfiles más junior o son demasiado teóricos y pecan de falta de aplicación práctica. Yo mismo he pagado grandes cantidades de dinero por cursos para ejecutivos en el extranjero y me he encontrado con sesiones poco prácticas para mi perfil de dirección y contenido poco actualizado. Nuestra misión en KLAB es romper con lo establecido, ofrecer una formación ágil adaptada a las necesidades de los empresarios.

Seguir hoy una estrategia viral, según un reciente estudio de Buzzsumo, es un 50% menos efectivo que hace tres años y la sobredosis de contenido y saturación en redes sociales son los dos factores que están a punto de enterrar el marketing viral. ¿Tiene esto que ver con el concepto de marketing inbound del que ustedes hablan?

Aunque el contenido viral es muy efectivo para ganar notoriedad de marca, yo creo firmemente en el poder del contenido transmedia. Un contenido vivo, dinámico, en el que el usuario interactúa con la marca, la comparte y establece una conversación abierta con ella. En estos tiempos que corren el surfero digital no necesita más de tres segundos para saber si una página web es de su gusto o si un anuncio debe ser bloqueado o ignorado.

En su último reporte de 2017, la empresa irlandesa Fair Page, experta en bloqueadores publicitarios digitales, informó de que el año pasado el 11% de los usuarios de internet globales usan bloqueadores de anuncios. Este dato ha ido creciendo en los últimos años y han aflorado con ello compañías que han intentado dar soluciones alternativas a la publicidad pagada. De este hecho surge hace 12 años la metodología marketing inbound, un marketing poco intrusivo que hace que tus clientes potenciales visiten tu web de forma natural para interesarse por un contenido altamente cualitativo. Por ello, el inbound surge de la necesidad de los empresarios de buscar nuevas formas de establecer una comunicación más transparente e inofensiva con sus clientes.

¿La reputación o el prestigio de quien publicita o publica algo comienza a ser más importante que el sensacionalismo con que se promociona?

En las estrategias de comunicación empresariales vale más lo que otros hablen de tu marca que tus propios mensajes sobre ella. Ganar reputación lleva mucho tiempo y requiere trabajar mucho la marca y ser muy buen comunicador. Por lo tanto, desde mi punto de vista creo que importa más quien transmite el mensaje que el propio contenido de éste. De ahí que muchas marcas acudan a estrategias de sponsorships o colaboren con influencers.

¿La formación que ofrece KLAB está dirigida sólo a grandes empresas o ejecutivos de alto nivel?

Sí. Hemos creado un espacio físico y digital en el que queremos que convivan perfiles ejecutivos, de dirección y con responsabilidad dentro de una empresa. Con esto no queremos ser un hub formativo elitista, sino que solo intentamos que estos perfiles conozcan a otras personas afines, con las mismas motivaciones y ambiciones. Por lo tanto, apostamos por un ecosistema de networking de calidad y único en nuestras islas. Un claro ejemplo de ello es que a nuestros cursos formativos los asistentes tienen que demostrar su experiencia y rol en la empresa antes de realizar la subscripción al curso.

Para fomentar el networking, en nuestros programas formativos intensivos (varían entre dos y cinco días ) alternamos las sesiones con descansos acompañados de canapés, cocktails y almuerzos que motivan a los empresarios a interactuar y compartir experiencias con sus homólogos.

¿Hasta qué punto es necesario para un pequeño o mediano negocio adaptarse a las nuevas las nuevas estrategias, metodologías y tecnologías que imperan en la realidad social actual?

Permítame abusar de una frase de Darwin que muchas startups tienen impreso en su DNA: “No sobrevive la especie más fuerte sino la que se adapta”. Este cliché del mundo empresarial es una verdad como un templo. Si quieres conseguir resultados diferentes empieza a actuar de forma diferente, algo tan sencillo que muchas empresas acomodadas en procesos indoloros, y por ahora lucrativos, ignoran.

Las startups de éxito españolas nos han demostrado que abrazar la tecnología en procesos tempranos de formación de una empresa es una estrategia acertada porque reduce el trabajo y disminuye el coste por adquisición. Por lo tanto, todo empresario, ya sea tradicional o millenial, tiene que entender que es su deber y responsabilidad dotar a sus empleados de todas las herramientas, procesos y conocimientos que les hagan deslumbrar en su trabajo diario.