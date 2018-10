CCOO habla de "paz temporal" en las ITV tinerfeñas tras la desconvocatoria de la huelga el 4 de octubre

El secretario de Acción Sindical en Comisiones Obreras (CCOO), Abel González, ha dicho este miércoles que hay una "paz temporal" en el conflicto abierto en el sector de las ITV en la provincia tinerfeña gracias a la mediación del Gobierno de Canarias. La huelga convocada en estas empresas para el 5 de octubre se paralizó el 4 del mismo mes tras una reunión con el director general de Trabajo.

En declaraciones a Europa Press, ha comentado que este miércoles, empresas y trabajadores se han reunido con el director general de Trabajo, José Miguel González, para buscar una salida ante la falta de convenio y desregulación.

González ha comentado que el encuentro "ha sido un avance muy positivo" porque, aunque no ha habido acuerdo, se ha garantizado una segunda reunión, y se le va a dar un tiempo a las empresas para que se organicen mejor y haya una interlocución más óptima entre las partes.

"El motivo de la huelga era por que los empresarios no negociaban y ahora están negociando, por lo que la huelga no tiene sentido, pero, si no se soluciona nada, volveríamos a la huelga", indico el portavoz del sindicato.