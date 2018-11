Canarias inicia la actividad en la feria turística de Londres este lunes, junto a los cabildos y 400 empresas locales

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, inaugurará este lunes a las 11.00 el pabellón de Canarias en la World Travel Market (WTM) de Londres, donde están previstas reuniones con líneas aéreas, turoperadores y agencias de viaje online "para obtener la máxima información por adelantado de la próxima temporada turística con el brexit en el horizonte", señaló el consejero Castellano en una nota.

La inauguración además contará con la asistencia del viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa; la directora gerente de Promotur, María Méndez; la directora de Ordenación y Promoción Turística, Candelaria Umpiérrez, y el director general de Infraestructura Turística, Héctor Suárez, entre otras autoridades. Tras el acto, sobre las 13.00, el consejero de Turismo recibirá a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El estand, de 800 metros cuadrados, albergará la representación canaria, con participación de los siete cabildos y aproximadamente 400 empresas de las islas. Durante la jornada del lunes, los encuentros se centrarán en las agencias de viaje online (OTAS), como Tripadvisor, Rumbo y Odigeo Edreams. El martes, las reuniones serán con empresas de investigación de mercado como Adara Europa; con el primer turoperador británico, Abta; con el turoperador Primera Group o con la agencia de viajes online Expedia.

La WTM, una de las tres grandes ferias de turismo de Europea, junto a Fitur y la ITB de Berín, también será el escenario para la entrega de los premios International Travel & Tourism Awards, que tendrá lugar el martes 6 de noviembre. Las islas Canarias ha resultado finalista a mejor campaña regional con la acción After-Rain Ads, así como a mejor campaña digital, con The 7 islands that became 47, y mejor campaña de relaciones públicas por #StopBlueMonday.