Canarias genera 54.100 nuevos empleos en los últimos doce meses y la tasa de paro se coloca por debajo del 20%

La Encuesta de Población Activa (EPA) ha regalado en el tercer trimestre del año (julio-septiembre de 2018) buenos datos generales de empleo a las islas. Según los datos servidos por ese recurso de análisis del mercado de trabajo a través del INE este jueves, Canarias ha generado 54.100 nuevos empleos en los últimos doce meses (de septiembre de 2017 al mismo mes de 2018) y la tasa de paro ya se sitúa por debajo del 20% (está en el 19,64%, cinco puntos por encima de la media nacional y la tercera peor del país, solo inferior a las de Extremadura y Andalucía), uno de los objetivos que se había planteado la Consejería de Empleo del Ejecutivo autonómico.

En los últimos 12 meses, la creación relativa de nuevos empleos ha mejorado el 6,33%, hasta situarse el número de ocupados en 909.300 en el archipiélago. Si se analiza el registro de parados, se tiene que en este último año no natural esa cifra cae el 7,12%, lo que supone una reducción de 17.000 personas y alcanzar el umbral a finales de septiembre de 222.300 parados. Este nivel no baja de la cota de 200.000, otro propósito del Gobierno de Canarias que por ahora no se cumple.

El paro no ha disminuido más en Canarias en los últimos 12 meses debido al impacto negativo que ha tenido el fuerte incremento de los activos. Este grupo avanzó en 37.100 personas de septiembre de 2017 a idéntico periodo de este año, el aumento más pronunciado en España (3,39%) en términos relativos (el total de activos en Canarias llegó a 1,13 millones de personas).

Solo en el último trimestre analizado, los activos han subido en 22.500 personas, por el alza de 22.700 en el apartado de ocupados. Ello ha motivado que el paro solo haya caído en los últimos tres mes, de junio a septiembre de este año, en un centenar de personas (0,07%).

El comportamiento del empleo a escala nacional

En el conjunto del país, el paro bajó en 164.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supuso el 4,7% menos que en el trimestre anterior (abril-junio), hasta situarse el total de desempleados en 3.326.000 personas, su cifra más baja desde finales de 2008 (en el año del estallido de la crisis económica-financiera mundial).

Entre julio y septiembre de este año se crearon 183.900 nuevos empleos, el 0,95% respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupados en 19.528.000 personas, su mayor nivel desde el cuarto trimestre de 2008, informó la agencia Europa Press.

La tasa de paro bajó en España en siete décimas en el tercer trimestre, hasta el 14,55%, su valor más bajo en diez años, mientras que la tasa de actividad se moderó levemente, hasta el 58,7%, tras aumentar el número de activos en 19.800 personas entre julio y septiembre (+0,09%).

La caída del desempleo registrada en el tercer trimestre (-164.100 personas) es inferior a los descensos experimentados en este mismo periodo de los años 2017, 2016, 2015 y 2014, pero sí supera el recorte de 2013 (-103.900 desempleados).

La creación de empleo en el tercer trimestre tampoco ha superado la que se logró en este periodo en los últimos dos años, cuando se generaron más de 200.000 puestos de trabajo. Entre julio y septiembre de este año se crearon 134.200 empleos en el sector privado (+0,8%) y 49.700 en el sector público, el 1,6% más respecto al trimestre anterior.

El número de asalariados se incrementó en 176.300 personas (+1,1%) en el tercer trimestre, concentrándose este aumento en los asalariados con contrato temporal, que subieron en 151.000 personas (+3,4%), frente a un repunte de los asalariados con contrato indefinido de solo 25.300 personas, el 0,2% más que en el trimestre anterior.