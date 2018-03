El PSOE teme que el Gobierno canario deje en un cajón el proyecto hidroeléctrico de Erjos, en el norte de Tenerife

El PSOE exigió este lunes al Gobierno de Canarias que mantenga el proyecto de construir una central hidroeléctrica de salto en la zona de Erjos (macizo de Teno), en la Isla Baja, dentro de su planificación energética para Tenerife.

Los socialistas defendieron la necesidad de construir esa instalación, que, según las previsiones iniciales, puede generar una potencia de 207 megavatios y aportar casi el 40% de la energía que se consume en la isla.

Tal exigencia se hizo pública este lunes, en una rueda de prensa en la que participaron el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, y el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, junto a alcaldes y ediles de ese partido en la comarca de la Isla Baja.

Los socialistas pusieron como ejemplos a seguir la central hidroeólica de El Hierro o la central hidroeléctrica de Chira-Soria, esta en Gran Canaria.

El alcalde de Los Silos, Santiago Martín (PSOE), que habló en nombre de los socialistas de Buenavista, El Tanque, Garachico e Icod de los Vinos, recordó que, "cuando las conversaciones sobre esa central se realizaron con Endesa fueron bastante rápidas, pero no ha pasado lo mismo con Red Eléctrica de España (REE)", la que ahora debe afrontar el proyecto, si al fin así se decidiera.

Martín recordó que esa central requerirá una inversión aproximada de 300 millones de euros y contará con un salto de mil metros. Ese "desnivel en tan poco recorrido solo existe en la Isla Baja, por lo que su construcción es una oportunidad histórica que requiere de una visión insular en la planificación energética, en la que deben tener cabida todos los municipios" tinerfeños, afirmó.

Gustavo Matos dijo que el actual consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega (CC), recibió del anterior ejecutivo "las directrices de ordenación del sector eléctrico, pero las han guardado". Matos subrayó que, "después de tres años de mandato, el consejero no termina de aclararse", y señaló que "haya comenzado a elaborar otro documento en el que se no prevé la central de Erjos". "El proyecto de central hidroeléctrica en Erjos está hecho y es posible que a REE no le parezca atractivo", comentó el diputado autonómico por la isla de Tenerife.

Aurelio Abreu sostuvo que se debe ver "la isla como un todo", y reclamó al Gobierno canario que "se pliegue más al interés de la isla que al privado". En cambio, para Miguel Ángel Pérez, también consejero en el Cabildo de Tenerife como Abreu (donde el PSOE cogobierna con CC), la de Erjos es la mejor alternativa posible, "puesto que sería energía renovable al 100%".