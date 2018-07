Sí Se Puede se adhiere a la red estatal 'Gas No Es Solución' para evitar que esta energía llegue a Canarias

La formación política de izquierdas Sí Se Puede ha celebrado estos días la reciente creación de la red estatal Gas No Es Solución, de la que forma parte el partido ecosocialista canario, junto a diversas organizaciones políticas y sociales, todas unidas para impulsar un nuevo modelo energético en España.

Sí Se Puede participa en esa red movida por su intención de promover la soberanía energética, un objetivo viable para Canarias, al ser un territorio dotado ricamente con diversidad de fuentes de energías renovables que pueden garantizar un modelo sostenible para el suministro que demanda el archipiélago, se asegura en un comunicado difundido por esta organización política.

En contraste con esa posibilidad, los gobiernos locales y las empresas más poderosas que operan en Canarias se aferran a un modelo energético basado en las energías fósiles, de forma que, ante el evidente fin de la era del petróleo, pretenden presentar su adhesión al gas como una fórmula aceptable para afrontar la inevitable transición energética. Afortunadamente, la ciudadanía no se ha conformado con esta estrechez de miras, vinculada a oscuros intereses particulares, afirma Sí Se Puede en una nota.

Al integrarse a la red estatal Gas No Es Solución, Sí Se Puede manifiesta su preocupación por los planes de los grupos empresariales interesados en la introducción del gas en Canarias, al tiempo que se reafirma su empeño de que finalmente esto no ocurra. El objetivo que impulsa a la organización a incorporarse a esa red es sumar con su voz la situación específica de Canarias, así como impulsar una transición energética real que en las islas es más posible que en cualquier otro lugar del país.

A juicio de Sí Se Puede, el gas no solo no es una solución sostenible ante el inminente fin del petróleo, sino una fórmula costosa, contaminante y peligrosa que no se corresponde ni con las necesidades de un territorio insular ni con el potencial energético de Canarias en fuentes renovables sostenibles.

La formación considera que la vía de Canarias para encaminar su transición energética debe ser un camino propio, apegado a sus realidades particulares. En este sentido, Sí Se Puede destaca la valentía de la fórmula recorrida por instituciones, organizaciones políticas y sociales de La Palma, unidas por encima de otras diferencias en torno al impulso del modelo sostenible que Canarias necesita. Igualmente, el camino seguido por los cabildos de Gran Canaria y El Hierro indican una vía alternativa para el archipiélago.