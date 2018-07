Tenerife acoge esta semana el rodaje de dos películas y una serie televisiva

Tenerife acoge esta semana el rodaje simultáneo de dos películas y una serie. Se trata de la comedia española Los Japón, protagonizada por Dani Rovira y María León, el largometraje ruso Some like it cold 2 y la serie española Hierro, un drama criminal que se emitirá en Movistar+ el próximo año.

El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, ha destacado "la fortaleza de Tenerife como escenario para rodajes gracias a sus excelentes cualidades naturales, una potente industria audiovisual local y unos ventajosos incentivos fiscales". Bernabé quiso recordar que la isla acogió el año pasado un total de 104 producciones audiovisuales nacionales e internacionales, que dejaron en Tenerife más de 9,6 millones de euros en ingresos.

El rodaje de Los Japón, que comenzó el pasado lunes y se prolongará hasta el próximo 20 de julio, se realizará en diferentes localizaciones, como el Hotel Rural La Casona del Patio, la Finca Tristán o las instalaciones del Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT).

Dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo, la película se sitúa en 1614, cuando una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río. El heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. 400 años después el emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río.

La comedia romántica Some like it cold 2 inició su rodaje en Tenerife el 18 de junio y concluirá este viernes. La producción ha recorrido en este tiempo distintas localizaciones tanto de interior como de exterior, haciendo especial hincapié en atractivos turísticos como el windsurf o el kitesurf en El Médano, en diferentes restaurantes y hoteles, en la Marina de Los Gigantes e incluso en un terrero de lucha canaria.

Candela Peña y Darío Grandinetti protagonizan Hierro, una serie de ocho episodios creada por Pepe Coira que tiene una parte del rodaje en Tenerife, desde el lunes pasado hasta este jueves. El polígono industrial de Granadilla, Los Cristianos o una nave de plátanos son algunas de las localizaciones elegidas para el rodaje de esta serie, que se estrenará en Movistar+.