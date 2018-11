La falta de acuerdo reabre la huelga en el tranvía, que afectará de lleno a la Noche en Blanco lagunera

La falta de acuerdo total entre los representantes sindicales integrantes del comité de huelga en Metropolitano de Tenerife, empresa pública del Cabildo, y los negociadores de esta compañía de transporte ha vuelto a activar la huelga en el tranvía del área metropolitana de Tenerife, y además con consecuencias en la actividad estrella de ocio en La Laguna: la Noche en Blanco, que se celebra este jueves después de su aplazamiento por una alerta meteorológica. La situación solo se puede salvar si hay fumata blanca en la reunión de este viernes, algo que no esperan ni unos ni otros, como ya incluso ha insinuado la empresa pública.

Tras palparse que el pacto no va a ser posible, un portavoz de Metropolitano de Tenerife habló en la radio sobre las 9.00 y no descartó que este sábado se suspenda todo el servicio durante la celebración de la Noche en Blanco. Así lo dijo al ser preguntado por la huelga en el tranvía por Radio Club Tenerife. Según los sindicatos, eso seguro que ocurrirá al no poder contar la empresa pública del tranvía con personal extra para atender esos servicios.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), se puso este jueves en contacto con la parte sindical para ver la posibilidad de que el paro no afecte a la Noche en Blanco, algo que por ahora no ha conseguido evitar.

Ante la vuelta al paro de los trabajadores del tranvía, representados por CCOO, Intersindical Canaria y UGT (los convocantes del paro y mayoría sindical en el comité de empresa), el Cabildo de Tenerife ha decretado el 75% de servicios mí­nimos, esto de forma general, durante las nuevas jornadas de protesta, que se inician este mismo sábado.