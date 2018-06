Las 'rent a car' califican de "injusta" la propuesta de alza fiscal de Carlos Alonso, que lanzó una "bomba" sin "delicadeza"

El sector local de las empresas rent a car ha rechazado la tasa turística para coches de alquiler que ha propuesto el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, al tratarse de una medida "injusta" que va a perjudicar a una actividad empresarial importante en las islas, a retraer la inversión, a subir precios, a afectar a los usuarios y, sobre todo, a provocar el cierre de muchas pequeñas empresas.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), Juan Antonio Jiménez, que ha estado acompañado por otros representantes del sector, como Rafael Pombriego, presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), o José María Pérez Tavío, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Canarias.

Jiménez indicó que esta rueda de prensa se produce para salir al paso de las declaraciones del presidente del Cabildo, que estima que la tasa turística que pretende aplicar a los coches de alquiler recaudará unos 18 millones de euros al año en la isla, a razón de unos tres euros diarios por vehículo.

La propuesta, que se debatirá en una moción en el pleno de este viernes del Cabildo, contempla también que la Fecai constituya un grupo de debate para analizar la medida, que deberá ser aplicada finalmente por el Gobierno de Canarias.

Con respecto a esa tasa turística y el incremento del IGIC, el presidente de Apeca explicó que el sector de rent a car paga actualmente el 13,5% de IGIC, la tasa turística "más elevada" de Canarias, que se viene aplicando desde el año 2002, y advirtió que, si la propuesta de Carlos Alonso sale adelante, supondría alcanzar una tasa del 21 o 22%, casi el mismo tipo que se aplica con el IVA.

Juan Antonio Jiménez indicó que esta subida del IGIC ha hecho que muchas empresas de coches de alquiler hayan desaparecido, sobre todo pequeñas y locales, concentrando el mercado en las multinacionales. Apuntó, además, que en Canarias hay más de 200 empresas de rent a car, de las que el 80% son pequeñas y a las que repercutiría principalmente la aplicación de esta nueva tasa.

Jiménez aclaró que este impuesto no solo lo pagan los turistas, sino también los canarios, que usan el coche de alquiler, por ejemplo, cuando se mueven entre islas para acudir a una visita médica o las personas con rentas más bajas que no pueden comprarse un vehículo y optan por el alquiler, sobre todo para moverse los fines de semana.

Dijo que Canarias no se concibe sin el coche de alquiler a nivel turístico y señaló que en todos los foros de turismo se recomienda que se alquile un coche cuando se viaja a las islas si se quiere tener una buena experiencia. Asegura, además, que el sector de rent a car también contribuye a la distribución de la riqueza, pues sin el coche de alquiler sería "imposible" que los turistas llegaran a muchas zonas rurales, a museos, restaurantes, tiendas de artesanía, etcétera.

Con respecto al vehículo eléctrico y los incentivos fiscales de los que también habla Carlos Alonso en su propuesta, desde el sector entienden que es una medida "excelente" pero una "utopía" en este momento, pues se lleva hablando desde 2010 del vehículo eléctrico pero no ha habido un proyecto "serio y de rigor", con "verdadero interés" y que permita impulsar una red de recarga por toda la isla.

Las empresas de rent a car admiten que Canarias sería un lugar ideal para promover el vehículo eléctrico, pero advierten de que no existe una infraestructura para eso.

Respecto a la influencia de los coches de alquiler en la congestión del tráfico, el presidente de Apeca comentó que en Canarias hay un millón y medido de coches matriculados, pero el sector de rent a car solo representa el 8% del parque móvil.

En el caso de Tenerife, indicó que las colas se producen a primera hora de la mañana, tanto en la zona norte como en la zona sur; sin embargo, desde el sector aclaran que a esa hora el turista está normalmente descansando en el hotel y planifica sus excursiones a partir de las nueve y media de la mañana.

Por último, en relación con la contaminación, quieren dejar claro que no hay un sector que contamine menos como el del rent a car. En este sentido, señalan que el coche de alquiler tiene unas emisiones de CO 2 de 94 gramos por kilómetro y una edad media de tres años, mientras que la mayor parte del parque móvil de Canarias tiene una edad media que supera los 12 años y un índice de emisión de CO 2 de 2,3 kilos por kilómetro, lo que significa que contaminan veinte veces más que un coche de alquiler.

Rafael Pombriego, presidente de Fredica, espera que la tasa turística a los coches de alquiler se quede en una "simple propuesta" que no se lleve a término, y admitió estar sorprendido de que el presidente del Cabildo de Tenerife haya soltado esta "bomba" sin tener la "delicadeza" de contactar primero con el sector empresarial que se va a ver afectado por esta medida.

Pombriego hizo hincapié en que el sector del automóvil ha hecho "enormes esfuerzos" para mejorar un parque móvil que hoy es "moderno" y que se renueva "permanentemente". En cuanto al IGIC, recordó que se trata de un sector que actualmente está soportando prácticamente el doble de lo que soportan otros servicios en la región y avisó que, si la propuesta sale adelante, supondría alcanzar un IGIC del 21 o 22%, casi el mismo que se aplica con el IVA.