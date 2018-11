Los empresarios hoteleros alertan sobre la invasión de folletos publicitarios en las zonas turísticas

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha dado un paso más en su denuncia sobre la invasión de folletos publicitarios en zonas públicas de los municipios turísticos, que incumplen toda normativa local, y pide a la Delegación del Gobierno en Canarias que abra una investigación a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectar a las empresas que están detrás y actuar en consecuencia.

Desde Ashotel indican que la llegada de la temporada alta a Canarias es la época más proclive para este tipo de publicidad callejera, que aparece en cualquier lugar: aceras, jardines, muros exteriores de establecimientos hoteleros, lo que supone "no solo una imagen pésima para el destino, sino una competencia desleal para aquellas agencias que venden estos servicios legalmente en sus oficinas".

"Creemos que este asunto traspasa ya las fronteras locales y debe llevarse a cabo una investigación en todo el ámbito de Canarias, pues esta práctica se repite en muchos municipios de las islas", apunta el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, que lamenta que en estos seis años "no se haya puesto fin a esta circunstancia lamentable para el destino".

La patronal hotelera ya exigió en su momento a las autoridades locales mayor contundencia en el control del reparto de folletos de estas excursiones turísticas; sin embargo, tanto Arona como Adeje han informado de que son varias las acciones que han emprendido sin lograr aún acabar con esta acción ilícita.

Así, ambos concejales de Turismo de Arona y Adeje, David Pérez y Ermitas Moreira, han manifestado a Ashotel que el principal problema reside en que las empresas que están detrás de estas prácticas no tienen su sede social en Canarias, por lo que, aunque sus policías locales abran expedientes e impongan sanciones, estas no llegan a ningún sitio porque no aparecen las sedes sociales a las que dirigirse.