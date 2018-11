Carlos Alonso abre su precampaña para repetir como presidente en el Cabildo en el que sería su último mandato

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, dio este jueves por abierta su precampaña electoral como candidato de Coalición Canaria (CC) para presidir otros cuatro años la Corporación insular, en lo que probablemente sería su último mandato porque está en la política "de manera transitoria", dijo.



Alonso, que dedicará los próximos meses a hacer balance de un mandato que considera que ha permitido dar más oportunidades a las personas, expuso en la presentación de su precampaña que concurre dispuesto a estar los cuatro años "donde digan los electores", sea en el Gobierno insular o en la oposición.



"Mi guía no es ganar las elecciones; mi perspectiva es construir un futuro para Tenerife", manifestó Carlos Alonso, quien precisó que está orgulloso no solo de la gestión de los consejeros de Coalición Canaria, sino también de los del PSOE con los que gobierna en coalición.



Se mostró sorprendido de que él defienda más la gestión de los consejeros socialistas que el secretario general del PSOE tinerfeño, Pedro Martín, quien continuamente plantea "enmiendas a la totalidad" al desempeño de sus compañeros, aunque para él han hecho un buen trabajo, han sido buenos gestores y leales.



Carlos Alonso agregó que "al PSOE de ahora" lo ve "de la mano de Podemos, orientado mucho a la izquierda y siendo la muletilla de la radicalidad".



El presidente y candidato quiso desmarcarse precisamente del "radicalismo" y se declaró "impactado como político y como persona" por el diputado de ERC Gabriel Rufián, al que definió como especialista en "montar líos" y en generar "disconformidad y malestar" en la sociedad.



En contraposición al diputado de ERC, Carlos Alonso dijo que él no es de los que se quejan, ni de los que se regodea "en la crítica o el cabreo", sino de los políticos "que hacen cosas e intentan que todos tengan más oportunidades", ya sean los jóvenes con más becas, los desempleados con más trabajo o los dependientes con más servicios sociales.



Hasta febrero "vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho, nos reuniremos con colectivos para que ellos hagan un balance de la actuación del Cabildo" y de esa evaluación surgirán nuevas ideas para seguir el camino a partir de 2019 y corregir lo que haya que corregir, anunció.



En ese camino, dijo que continuará con el trabajo para mejorar la movilidad en Tenerife, que se basa en tres ejes: que el Gobierno de Canarias haga las grandes obras viarias en la TF-1, la TF-5 y el anillo insular, que el Cabildo continúe avanzando en ofrecer un transporte público más eficiente y más barato para los usuarios, y que haya un cambio en los patrones de movilidad en toda la sociedad, "una tarea de todos" que será clave en el próximo mandato.



En referencia al anillo insular, indicó que en el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide habrá un carril lento adicional hasta la entrada del túnel que se ejecutará en paralelo a la obra principal.



Carlos Alonso elogió la colaboración que ha encontrado en el Gobierno de Canarias en materia de carreteras desde que Pablo Rodríguez está al frente de ese departamento, pero señaló que, sobre todo los problemas de financiación por la falta de firma del convenio de carreteras y también por la falta de personal técnico suficiente en el Ejecutivo, las obras se han retrasado.



El actual Gobierno de Canarias "es el más cabildista que ha habido", sostuvo Carlos Alonso, y citó el Fondo de Desarrollo de Canarias como ejemplo de trabajo coordinado y conjunto entre ambas administraciones.



También la relación del Cabildo con los ayuntamientos de la isla es "muy buena", dijo Alonso, y señaló que el plan de inversiones se ha desarrollado de forma consensuada e independientemente del color político de los gobiernos municipales.



Alonso se refirió también a la falta de acuerdo con AENA respecto a la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur y señaló que el Cabildo trasladará al gestor aeroportuario las mejoras que considera imprescindibles para el proyecto de unión de los dos edificios terminales; seguirá insistiendo, con el apoyo del Gobierno de Canarias, para que se incluya la construcción de la nueva terminal en su próxima planificación plurianual.