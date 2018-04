Santiago Pérez: "Ana Oramas vino a La Laguna a ejercer el poder, nos dejó un pufo de 70 millones y se mandó a mudar"

El concejal lagunero Santiago Pérez, de la formación XTF-Nueva Canarias, contestó este jueves a la exalcaldesa Ana Oramas (de CC), que el día anterior criticó con dureza a Pérez por cómo hace oposición en una entrevista concedida a la radio COPE en Canarias. Pérez recordó a la también diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife que, "si quiere volver a hablar de La Laguna y seguir interpretando su tan desgastado vodevil, lo primero que tiene que hacer es explicar a los laguneros por qué se marchó, poniendo los pies en polvorosa desde que le vio las orejas a la crisis".

Pérez lamentó que Oramas, "como tantas otras veces en su vida, haya intentado utilizar como pretexto de sus decisiones e intereses argumentos relacionados con su vida familiar para ocultar la verdad. Y la verdad es que ella sabía, pero los laguneros no, que dejaba guardado en las gavetas un pufo de 70 millones de euros, que no hizo sino incrementar su sucesor, Fernando Clavijo". "Ella lo sabía, pero los laguneros no", remarcó.

El concejal explicó que "esos 70 millones de euros afloraron en el momento peor de la crisis, y ha obligado a los laguneros a tener que cargar con un plan de ajuste durante toda la crisis. Un plan de ajuste que es una manera artificiosa de decir que La Laguna está intervenida, lo que implica que los laguneros estemos soportando más impuestos y recortes".

La "prueba irrefutable" de eso es que Santa Cruz, "donde Oramas paga sus impuestos, los ha bajado. Y La Laguna no. Más impuestos en La Laguna, como todos los años pone de manifiesto la auditoría oficial del Gobierno de Canarias, que refleja que la presión fiscal por habitante/año ha pasado en La Laguna de 548 euros en 2011 a 662 en 2016, y subiendo los años duros de la crisis. Y los ingresos por el IBI (que ella no paga aquí desde que se fue), pasaron de 16,7 millones de euros en 2008 a 38 millones de euros en 2017.

Pérez indica que a eso se unen los "recortes porque, a pesar de ese gran esfuerzo fiscal, la inversión municipal en La Laguna ha sido ridícula durante los años de la crisis, sobre todo porque el gasto en los servicios públicos, incluso los esenciales, ha estado congelado a pesar de que la crisis ha incrementado espectacularmente las demandas y las necesidades sociales".

El mismo concejal añadió que "claro que Oramas no paga sus impuestos en La Laguna, porque de la misma forma que se mandó a mudar de la Alcaldía se mandó a mudar de La Laguna. Y esto es lo que nos tiene que explicar a todos si ahora le ha dado por volver a hablar de La Laguna".

Santiago Pérez dijo que Oramas “debe hablar con un poco más de respeto a la inteligencia de la ciudadanía cuando se refiere a personas como yo. Porque entre ella y yo hay una gran diferencia: desde que ella pisó el Ayuntamiento de La Laguna hasta que se mandó a mudar lo hizo cobrando, y yo voy a cumplir próximamente 20 años como concejal, siempre en la oposición, incluso habiéndole ganado a ella rotundamente unas elecciones, y no he cobrado nunca".

El político de XTF-NC concluyó que "la diferencia entre Oramas y yo es que yo siempre he estado al lado de La Laguna, hasta para lograr a pulso, a pesar de su resistencia, la inclusión del municipio en el club de las grandes ciudades. Y ella solo lo ha estado para venir, ejercer el poder y marcharse, dejándonos un pufo que nos tendrá a los laguneros condicionados hasta el año 2023".