Santiago Pérez pide al PSOE que explique en un supuesto debate de primarias por qué mantiene a CC en el poder lagunero

El concejal y portavoz del grupo Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC)en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, considera interesante la propuesta de Mónica Martín para la celebración de un debate con Luis Yeray Gutiérrez, el otro candidato a las primarias del PSOE para elegir el cabeza de lista en La Laguna en las próximas elecciones.

"En las primarias siempre debería haber debate, pero normalmente no lo hay", señaló Pérez, al tiempo que dijo que "suele proponerlo quien lo tiene más difícil para ganarlas. Ocurre como me pasó a mí cuando fui candidato a las primarias para la Presidencia del Gobierno de Canarias. Entonces, quien tenía el respaldo del aparato, José Miguel Pérez, no se dignó ni a contestarme”, recordó Pérez.

El portavoz de XTF-NC opina que hubiera sido muy positiva la celebración de ese debate, igual que ocurre ahora: "Creo que hay muchos laguneros y muchos socialistas, entre los que me incluyo, que si se celebra el debate consideramos que sería imprescindible que cualquiera de los dos candidatos le preguntara al otro por qué la Agrupación Socialista de La Laguna ha dado su apoyo a Coalición Canaria (CC) durante toda el mandato actual".

Para Pérez, la respuesta debe ser rigurosa, porque en La Laguna, por primera vez desde el año 1983, en las elecciones pasadas de 2015 la ciudadanía hizo una apuesta clarísima por el cambio, "dado que los concejales y concejalas que resultamos elegidos en candidaturas identificadas con valores progresistas éramos 14 y, por tanto, mayoría absoluta, en condiciones de elegir a un alcalde o alcaldesa para formar un Gobierno progresista en La Laguna". Esto no ha sido posible por la actitud del PSOE.