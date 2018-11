Santiago Pérez anuncia que se presentará de nuevo a las elecciones en 2019 al frente de una agrupación de electores lagunera

El político lagunero Santiago Pérez se presentará de nuevo a los próximos comicios como cabeza de lista de una agrupación de electores que aspirará a tener representación en el Ayuntamiento de La Laguna y contribuir a un cambio político, con un gobierno alternativo al de ATI-CC.

Así lo ha confirmado este martes a TENERIFE AHORA el propio concejal -en este mandato portavoz municipal de XTF-NC-, quien no ha querido desvelar aún el nombre de ese proyecto político, "para que no lo usurpen". Necesitará recoger 3.000 firmas una vez convocados los comicios previstos para el segundo trimestre de 2019.

Sí puntualiza que, al ser una agrupación de electores, no puede concurrir a las elecciones en alianza con otros partidos, por lo que será una aventura sin otras formaciones políticas como compañeros de viaje ni ir de la mano en otras circunscripciones supramunicipales.

El veterano político, jubilado ya como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y con una larga trayectoria en la cosa pública -acarició hace dos décadas la mayoría absoluta con el PSOE en La Laguna-, explica que cuenta con el apoyo de numerosas personas a título individual, muchas de ellas vinculadas a colectivos ciudadanos contrarios al Plan General de Ordenación que se gestó en la época de Clavijo -y que "por especulación pretendía urbanizar 6 millones de metros cuadrados de suelo rústico agrario". Ciudadanos, dice, que le han "animado" a tomar esta decisión, como ya ocurriera en 2015.

"Me presentaré", explica el edil, "con el compromiso de defender mis ideas, las de siempre, y a mi ciudad nativa, La Laguna, que ya perdido dos mandatos, el de Fernando Clavijo y el de José Alberto Díaz, sin nada memorable que recordar, en un Ayuntamiento además intervenido por el Ministerio de Hacienda, con una hacienda municipal que Ana Oramas dejó muy deteriorada; y que por eso puso los pies en polvorosa cuando vio venir la crisis económica".

Defensa del suelo agrario, más inversión y lucha contra la pobreza

Desgranó Pérez algunos de sus líneas programáticas para la futura agrupación de lectores: "La defensa de un modelo de ordenación territorial que respete los recursos naturales, en especial el suelo agrícola; incrementar la inversión municipal, que ahora es ridícula, y que ni un solo euro se gaste en fines superfluos, pues el dinero público se debe emplear en afrontar los problemas sociales que padece La Laguna, donde la lucha contra la pobreza debe ser una prioridad".

Asegura el denunciante del caso Grúas y del caso Reparos que le ha movido continuar en política activa "el abandono del PSOE de lo que fue su objetivo histórico, liderar la alternancia, un gobierno alternativo a este sistema de poder que es el de ATI-CC". Por esta razón, que subraya que el objeto de su próxima candidatura "no es ser alcalde, sino contribuir modestamente al cambio", y quienes lo voten en 2019 tendrán "la certeza absoluta" de que "su voto será para el cambio". Un objetivo en el que, según enfatiza, "La Laguna no es un cromo con el que se pueda jugar".

Deja claro el político lagunero que su relación con Nueva Canarias (NC) es "fraternal" , pues coincide en muchos planteamientos con la formación nacionalista que lidera Román Rodríguez, y que también son buenas sus relaciones con el PSOE en general -el partido con el que encadenó cargos como el consejero del Cabildo, diputado regional, senador y secretario general insular-, aunque apostilla que "no es así con el PSOE lagunero, pero por razones ajenas a mi voluntad, porque al PSOE ha logrado contaminarlo CC". Es más, por si hubiera alguna duda lo expresa de manera más diáfana: "Yo soy del PSOE, pero no estoy en el PSOE; esa identidad ideológica no la oculto, de mi patria no reniego".

El PSOE "sigue en el gobierno local de tapadillo"

Lamentó en cualquier caso que el PSOE lagunero no haga labor de oposición, sino que continúe en el gobierno municipal "de tapadillo", "apoyando desde fuera a CC". Y es que, a su juicio, "para los laguneros es ya imposible de entender la actitud del PSOE en este mandato: primero no quisieron firmar el pacto con CC; pero cogobernaron; luego, cuando Clavijo echó a los socialistas del Gobierno canario, en La Laguna se negaron a romper el pacto, y ahora el colmo de lo incomprensible es que han salido del gobierno lagunero pero apoyan a CC en el poder, por el que ya hemos dado en llamar el pacto de la marisquería".

Pero 'expatriado' del Partido Socialista, Pérez quiere volver a intentar -y ya van repetidas tentativas sin que se desanime- que CC sea apeada del poder en La Laguna, para que el Ayuntamiento deje de ser "un paraíso de la ilegalidad" al "establecerse como normal" el mantenimiento de contratos con empresas para servicios sin sacarlos a concurso público pese a estar ya vencidos (es el llamado caso Reparos) o los contratos a dedo para fiestas, "casi siempre a unas mismas empresas, de capital social insignificante, y contratadas de forma masiva con contratos menores".

Frente a quienes le reprochan que "judicialice la política", el edil de XTF-NC confesó que ese es un argumento que le enfada, porque "la Justicia independiente es la garantía de la democracia, frete a un sistema autoritario; para que las decisiones adoptadas por la mayoría en el poder político no vayan en contra de las leyes".