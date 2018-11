El grupo de gobierno en Icod saca los colores por morosidad al anterior alcalde de CC, Francisco González

Actuaciones musicales que no se pagaron, proveedores que no reciben sus ingresos por los trabajos realizados o compañías de teatro a las que aún hoy no se les han abonado sus servicios profesionales...

Estas son algunas de las pruebas, según confirma el grupo de gobierno actual en el Ayuntamiento de Icod (de Somos Icodenses-NC, PSOE, PP y Cs), de la morosidad practicada por el que fuera alcalde de Icod de los Vinos Francisco González, de Coalición Canaria (CC), descabalgado de ese puesto tras la moción de censura que salió adelante en agosto de 2017, la que unió al resto de partidos contra los nacionalistas y dio la alcaldía al líder de Somos Icodenses-Nueva Canarias, José Ramón León.

Esos impagos, con una hacienda local en muy malas condiciones económico-financieras, forman parte de lo que ha heredado el nuevo Ejecutivo icodense tras la gestión pública del equipo de Francisco González, en la actualidad director general en el Gobierno de Canarias.

El grupo de gobierno de José Ramón León reconoce que, como fórmula para que los proveedores pudieran al fin cobrar sus servicios, se ha tenido que asumir más de 38.844 euros en facturas sin pagar, que se llevaron a reconocimiento de crédito y son las correspondientes a los carnavales de 2016 (8.590 euros) y 2017 (14.787); Festival Máscara 2016 (9.804 euros); navidades de 2016 y 2017 (1.220), y otros festejos (4.443 euros).

En el desglose de esos gastos impagados, destacan compromisos con empresarios locales y de fuera del municipio que no se llegaron a satisfacer, tales como materiales para carrozas de carnavales que ascienden a 1.123 euros; brindis por valor de 800 euros; actuaciones de orquestas en carnavales, con precio superior a 3.000 euros; carpas con un coste de 2.514 euros; actuaciones en el Festival Máscara que suman más de 9.000 euros; lonas y sonido para las navidades de 2016 y 2017, con un coste de 267 y 256 euros, y otros tantos servicios no abonados.

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Icod, Samuel Álvarez, presentó en el pleno del martes pasado ese expediente extrajudicial de crédito relativo al abono de las facturas de esos servicios (en cuya votación CC se abstuvo), con la pertinente documentación avalada por la memoria del concejal, el informe del secretario y el dictamen de la Comisión de Hacienda.

Hay que recordar que esas deudas de carnavales, navidades y Festival Máscara son solo una parte del citado expediente, pues el total llegó a 177.834 euros. Un segundo expediente tiene abonos pendientes de 323.101 euros, por lo que el pasivo asumido por el actual grupo de gobierno como consecuencia de la gestión local de CC es mucho mayor, advierte el equipo gobernante en una nota.

"Las facturas que dejó pendientes de pago CC las asumió el cuatripartito por respeto y honestidad a los cientos de proveedores que los nacionalistas dejaron de lado; del total de la deuda, de más de 500.000 euros, que llevamos al pleno, el 90% son facturas de 2015, 2016 y 2017", explicó el concejal de Hacienda.