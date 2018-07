Costas pide la evaluación ambiental de la parte terrestre del nuevo muelle de Puerto de la Cruz y frena en seco el proyecto

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), admitió este lunes en una intervención en Gente Radio que el informe que remitió Costas a la isla sobre el futuro muelle de Puerto de la Cruz "no es el que esperábamos", ya que también obliga a evaluar el impacto ambiental de la parte terrestre del nuevo recinto, pese a que aún esta no se halla definida.

Para Carlos Alonso, ese informe de Costas, según se recoge en una información de este jueves publicada por el diario El Día, es "un palo", puesto que se modifica el acuerdo inicial que se había alcanzado con Costas y ahora se obliga a desarrollar un proyecto para la parte de tierra, el conocido como futuro parque marítimo, con cerca de 200.000 metros cuadrados.

Alonso reconoció que "el proyecto básico que existe es el del muelle, la parte marítima. De la parte terrestre, aún no hay proyecto básico. No está definido", aseguró el presidente insular. "Nosotros habíamos pactado con Costas en Madrid dar prioridad a la obra del muelle, al ámbito marítimo, y dejar la parte de tierra para una segunda fase. Todo el proyecto básico y su valoración ambiental están hechos a partir de ese acuerdo que teníamos con Costas, la que ahora nos ha respondido que también tenemos que evaluar ambientalmente la parte terrestre. Vamos a buscar la manera de seguir avanzando", detalló el responsable del Cabildo.

Alonso indicó que "vamos a seguir defendiendo este proyecto porque las pegas que pone Costas no tienen nada que ver con el plan previsto, sino que plantean que aportemos la parte terrestre. No tiene nada que ver con la tipología de muelle. No hay discrepancias respecto a ese proyecto técnico", aclaró.