El presidente del Cabildo de Tenerife no considera capacitado para su cargo al consejero de Obras Públicas del Gobierno

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha aseverado este martes que se reserva su opinión sobre la gestión del vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, tras resaltar que al Gobierno de Canarias le falta "mucho" para presentar un bagaje similar al del Cabildo de Tenerife.



Tras la pregunta de un periodista sobre la firma del convenio de carreteras, Alonso ha señalado que hay que preguntarle al consejero de Obras Públicas si es responsable de la situación de las carreteras de Tenerife y ha manifestado que "cree" que le falta "capacidad técnica" para realizar su gestión.



"Al Gobierno de Canarias le queda por licitar el anillo y empezar la obra de Oroteanda, a pesar de que se ha adjudicado hace dos meses, y proyectar el carril Bus-VAO. Tienen una tarea importante y la tienen que empezar a hacer ya, si no la ha hecho hasta ahora, para no volver a la casilla de salida", ha criticado Carlos Alonso.



Ha añadido que el Cabildo de Tenerife ha hecho su tarea y el Gobierno de Canarias tiene que hacer la suya "rápido".



Sobre la firma del convenio de carreteras, Alonso ha dicho que, si no se firma antes de final de mes, el que ha faltado a la palabra es el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, puesto que el Cabildo de Tenerife ya ha hecho su trabajo, incluso "preparándose para el siguiente mandato".



El Estado, ha indicado Alonso, ha "mareado la perdiz", primero con el Partido Popular y luego con el PSOE, y ha resaltado que espera que se firme el convenio de carreteras en la fecha prevista para que se solucione el "principal inconveniente" que ha habido para los intereses de las carreteras de Canarias.



En estos cuatro años, ha asegurado Carlos Alonso, han invertido más de 200 millones en numerosas actuaciones como la rehabilitación de carreteras o las mejoras de los accesos al Teide, el asfaltado de las carreteras y de vías importantes en Santa Cruz y La Laguna.



Alonso ha manifestado que ese esfuerzo ha sido muy importante y demuestra el bagaje del Cabildo en el área de carreteras, que también ha realizado obras como la redacción de la mejora de la autopista del norte hasta Guamasa y obras que se licitarán antes de que finalice el mandato.