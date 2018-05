Ricardo Melchior anuncia que emprenderá acciones judiciales contra quienes le apuntan como acosador de Dulce Xerach

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales contra quienes le apuntan como presunto acosador de la exdiputada de Coalición Canaria (CC) Dulce Xerach.

Melchior se ha pronunciado así después de que haya habido personas que le han señalado tras admitir Xerach en su cuenta de Twitter que había sufrido abuso sexual y de poder de un político activo en Canarias.

"Voy a emprender --acciones judiciales-- contra los que me nombran a mí, contra los que no me nombran no puedo emprender, pero es un tema jodido, triste, feo y asqueroso", apuntilló Melchior en declaraciones a la Cadena Ser.