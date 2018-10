Una coordinadora local de Ciudadanos en Tenerife sugiere que los extranjeros no tienen derecho a opinar sobre asuntos municipales

La coordinadora de Ciudadanos en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, Ana Delia Cruz, ha protagonizado en un grupo de Facebook un debate con el presidente de las asociación de vecinos Barrios Unidos por Granadilla (Buga), José Gregorio Gaspar (de la misma localidad), durante el cual le reprochó que defendiera asuntos de ese municipio del sur de Tenerife cuando no nació en España, sino en Venezuela, y por tanto no es granadillero de origen.

El comentario ha levantado tal revuelo que dicho colectivo vecinal la ha acusado de xenófoba, el comité de Ciudadanos en Canarias le ha abierto un expediente informativo a Ana Delia Cruz, para investigar "a fondo" el asunto, lo que ha ocurrido, y esta a su vez se ha visto forzada a disculparse en Facebook, cinco días después de negarse a hacerlo.

La polémica intervención de Cruz se produjo en un grupo de esa conocida red social llamado Granadilla municipio 10 el pasado día 25 de octubre, en un post en el que se debatía la noticia de que el único concejal de Cs en Granadilla Arquipo Quintero (con sueldo público como responsable local de la Comisión Municipal de Sugerencias y Reclamaciones, por delegación del alcalde) se negara en los plenos del Ayuntamiento a que se le fiscalice su gestión y a responder a las preguntas de la oposición.

La coordinadora de Cs salió en defensa de su compañero de partido, y en un momento dado le preguntó al representante vecinal (al que se vincula con el PSOE pero él asegura no ser militante de ese partido): "Por cierto, Goyo: tú no naciste en Granadilla, no? Y en España?". A esto el aludido respondió que ella ya sabía la respuesta: que nació en Venezuela, de padre granadillero emigrante, y que el comentario de la dirigente de Cs le parecía que tenía "aires xenófobos".

Cruz le repuso: "Ya con eso me respondiste!! Te las das de gran defensor del pueblo y no naciste en España; todavía recuerdo cuando llegaste a Granadilla, tenías 14 años, y no pasa nada por no ser de aquí pero no vengas dándotelas de granadillero, PORQUE NO LO ERES".

En efecto, el presidente de Buga llegó a esa edad de Venezuela y lleva ya 32 años en Tenerife. Nada de particular tiene haber nacido en el país sudamericano o ser hijo de emigrantes canarios, pues fueron muchos los isleños que en el siglo XX buscaron mejor futuro en Venezuela y hoy se cuentan por miles sus descendientes en la población venezolana, de los que algunos han retornado a Canarias por la crisis política y económica que se vive en la otra orilla. De hecho, a esa nación se le conoce popularmente en Canarias como la Octava isla.

El mensaje xenófobo de la política de Ciudadanos dirigido a un representante vecinal

Polémica en un municipio "multicultural"

Granadilla se ha convertido en un auténtico municipio multicultural, pues en la primera década del siglo XXI casi un tercio de su población ha llegado a ser extranjera, ya que residen vecinos provenientes de más de un centenar de nacionalidades, atraídos por las oportunidades de empleo que en las últimas décadas han surgido en la principal zona turística de Tenerife, el eje de Los Cristianos-Las Américas-Costa Adeje, en los vecinos municipios de Arona y Adeje.

En esta coyuntura, el comentario de la coordinadora de Cs en Facebook, a pesar de haberle quitado hierro, ha levantado ampollas en la red social. De ahí que su partido, preguntado al respecto por Tenerife Ahora, informara en la noche de este martes en un sucinto comunicado que el comité autonómico de Cs abrirá expediente informativo a la coordinadora de la agrupación local de Granadilla "para aclarar las declaraciones que supuestamente ha emitido sobre la procedencia del presidente de la asociación Buga en redes sociales".

Cs condena "cualquier actitud o comentario xenófobo"

Al respecto, Cs se ha curado en salud y ya ha "condenado cualquier actitud o comentario xenófobo", y por tanto ha anunciado que "estudiará a fondo esa cuestión" de la dirigente Cruz.

Poco antes de las 22.00 de este martes, Cruz ha colgado en su muro de Facebook una nota en la que expresa que quiere "pedir disculpas públicamente" por sus declaraciones en esta red social, pues reconoce que como coordinadora de Cs han sido "desafortunadas", aunque desmiente "categóricamente" que sienta rechazo por los extranjeros. Como "muestra de ello" expone que su pareja es natural de Ecuador.

Sin embargo, en el debate en Facebook que mantuvo con Gaspar el pasado 25 de octubre, se había negado a disculparse: "Pedirle perdón y a usted, jaja, ni en sus mejores sueños, vaya!! Lo que me faltaba oír", escribió Cruz.

Indignación en el colectivo vecinal "ofendido"

Antes de que la coordinadora de Cs hiciera su acto de disculpa, que finalmente llegó cinco días después, la asociación de vecinos Buga había divulgado un comunicado en el que opinó que Cruz incurrió en una "auténtica pérdida de papeles" y que "una representante pública, en un estado democrático, no puede hacer descalificaciones xenófobas contra un ciudadano por su lugar de nacimiento, ni sugerir que no tiene derechos de asociación y opinión por el mero hecho de no haber nacido en España".

A juicio de ese colectivo vecinal, muy crítico con la gestión del actual grupo de gobierno en el municipio (formado por CC y PP, tras una moción de censura en 2016 que apeó del poder al PSOE, con el apoyo de IUC y Cs), "la expresión de la representante política de C's constituye un ejemplo de la ideología y de los modos de este partido en Granadilla, y de lo que auténticamente piensan acerca de más de la mitad de los vecinos del municipio, los cuales no han nacido en este".