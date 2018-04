El expolítico chavista Richard Peñalver, acusado de participar en la muerte de 19 manifestantes, pide asilo político en Tenerife

El expolítico chavista Richard Peñalver ha pedido asilo político en Santa Cruz de Tenerife, informaron fuentes de la Policía Nacional, que indicaron que a partir de ahora se abre el plazo para examinar su solicitud y determinar si se autoriza o no.



La solicitud de asilo político la registró Peñalver el 2 de abril en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en la calle Pérez de Ayala de Santa Cruz de Tenerife, que es donde se sitúa la Brigada Provincial de Extranjeros y Fronteras y alberga el distrito norte del citado cuerpo de seguridad estatal.



Una vez registrada la petición, se comprobará la solicitud y se examinarán las causas que argumenta el demandante para pedir asilo en España, añadieron las fuentes.



No obstante, corresponde a la Subdelegación del Gobierno en la provincia decidir si concede el asilo o no, precisaron las fuentes, que recordaron que si Peñalver ha entrado en España como turista dispone de un visado con un límite de estancia legal en el país de 90 días.



Por lo tanto dispondría de este plazo para tramitar el expediente de asilo y presentar los recursos oportunos si fuera necesario, agregaron las fuentes de la Policía Nacional.



Entre los asuntos que se deberá someter a investigación figuran si el peticionario ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad y al parecer a Peñalver se le relaciona con los disparos a participantes en una marcha de la oposición hacia el Palacio de Miraflores de Caracas el 11 de abril de 2002, los conocidos como pistoleros del Puente Llaguno, de lo que fue absuelto.



Richard Peñalver fue concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela pero se ha desvinculado del movimiento chavista.