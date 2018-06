El presidente del Cabildo de Tenerife felicita a Morales por el archivo de la Fiscalía

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este jueves que no tiene ni idea del fondo del asunto denunciado por su homólogo en Gran Canaria, Antonio Morales, quien considera que ha sido blanco de una "campaña brutal" y "orquestada" en beneficio de los intereses de Coalición Canaria.



Antonio Morales hizo estas declaraciones después de que el Ministerio Fiscal haya archivado la denuncia que le acusaba de delinquir siendo alcalde de Agüimes, cuya "contundencia" al decir que no actuó ilegalmente sino favoreció el interés general prueba, a su juicio, que ha sufrido "una campaña mediática".



Morales considera que ha sido blanco de una "campaña brutal" y "orquestada" en beneficio de los intereses de Coalición Canaria, partido del Gobierno de Canarias y rival de Nueva Canarias, que ha pretendido "dañar su honor falseando la realidad" y por la que va a demandar al periódico La Provincia.



Carlos Alonso, en declaraciones a los periodistas, ha celebrado que "afortunadamente" la causa esté archivada y ha señalado que tiene bastantes preocupaciones en el Cabildo como para ponerse "a mover la silla a nadie", lo que cree que tampoco haría el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ni nadie que seriamente esté trabajando en los intereses del archipiélago.



"No le deseo a nadie que esté pasando por una situación judicial complicada y felicito a Antonio por el buen desenlace", ha aseverado el presidente del Cabildo de Tenerife, quien ha asegurado que no ha avivado nunca el pleito insular, sino que lo que ha intentado es defender los intereses de Tenerife dentro de una coordinación con la Comunidad Autónoma e intereses de las otras islas.



Asimismo, ha opinado que los desequilibrios mas importantes no se producen tanto entre Tenerife y Gran Canaria, sino dentro de las islas capitalinas entre el norte y sur de las islas