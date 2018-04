Agenda para moverse en la capital tinerfeña en un fin de semana con 'Plenilunio'

VIERNES 20 DE ABRIL

Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz

Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación Española de Tenis, se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: mañana y tarde

Precio: entrada libre

‘Todas las cosas invisibles que nos conectan’, con Rosa Mesa

La artista multidisciplinar Rosa Mesa realizará una performance duracional titulada Todas las cosas invisibles que nos conectan. Siguiendo su trayectoria dentro del performance como intervención con la audiencia, la pieza que Rosa Mesa trae al TEA explora las relaciones que establecen los seres humanos por el mero hecho de entrar en contacto los unos con los otros. En esta pieza, primera de una serie dedicada a la exploración de lo intangible, la performer invitará a la audiencia a unirse a su un proyecto interactivo de dos días de duración.

Lugar: TEA

Horario: 12.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Bebecuentos’: ‘Mueve tu cuerpo, bebé’

El viernes vuelven los Bebecuentos a la Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra, de la mano de la narradora oral Isabel Bolívar. Mueve tu cuerpo, bebé es una sesión de Bebecuentos dinámica y divertida en la que, a través de libros, juegos, canciones y títeres, se irá recorriendo el esquema corporal del bebé y se moverán las manos, las piernas y los pies.

Lugar: Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita, previa inscripción 922 649 710

Garabatos-K: ‘Rayamugre’

Espectáculo de títeres que difunde información sobre la forma correcta de reciclar y la importancia de esta actividad para la conservación del medio ambiente. En la historia se conocerá a Rayamugre, un personaje que enloquece al quedar sin empleo y decide “conquistar el mundo”. Así crea una gran bola de basura para plagar la tierra de enfermedades. Mientras tanto, Brick emprende un viaje en busca de su destino y se encuentra con los contenedores de basura, quienes al compás de un rock and roll enseñan la forma adecuada de reciclar. A través de la trama, los personajes ponen en práctica con el público lo aprendido: “Separar, reducir y reciclar por un planeta más limpio”. Mientras los niños aprenden a diferenciar los distintos residuos según su origen, colaboran en la resolución del conflicto salvando al mundo de Rayamugre. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

‘Ábrete, cuento’, con María Kapitán

Dicen que los cuentos hacen viajar por aquí y por allá, que son mágicos, que abren puertas, que abren tesoros. Con María Kapitán. Recomendado para niños a partir de 6 años.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en honor a San Telmo y Nuestra Señora del Buen Viaje

Los vecinos del barrio de Cabo Llanos ya están preparados para recibir un año más las fiestas en honor a sus patrones San Telmo y Nuestra Señora del Buen Viaje. Con motivo de la celebración, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y el Distrito Salud-La Salle, ha organizado una serie de actos en los que, como es habitual, también han colaborado los propios residentes.

Lugar: plaza de la ermita de San Telmo, en el barrio de El Cabo

Horario: 18.00-21.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘La enfermedad del domingo’

TEA proyecta desde el viernes, día 20 y hasta el domingo, día 22, a las 19.00 y 21.30, esta película española, dirigida por Ramón Salazar y protagonizada por Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá y Greta Fernández, que se pasará en versión original en español. Anabel (Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie) cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después, Chiara regresa con una extraña petición para su madre; le pide que pasen diez días juntas.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Encuentro literario: ‘La Laguna en las obras de Mariano Gambín’

Ámbito Cultural invita a los lectores y amantes de la literatura a un encuentro con el escritor Mariano Gambín. Es una oportunidad única para conocer de primera mano sus obras y la relación entre su última novela La mansión y la trilogía original Ira dei ( La ira de Dios, El círculo platónico y La casa Lercaro), obras de gran éxito de crítica y público, todas ellas ambientadas en la ciudad tinerfeña de La Laguna.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Héroes clásicos. Gozando de la primera Escuela de Viena’

Este programa, integralmente centrado en el clasicismo vienés, viene dirigido por Antonio Méndez, que vuelve a repetir con la orquesta durante la presente temporada. La Obertura Leonore nº 1 (1807) es una de las varias introducciones orquestales que escribió Beethoven para su ópera Fidelio y acompaña a la Sinfonía nº 3, Heroica (1805), dos sujetos eminentemente “heroicos”, muy al espíritu de los tiempos convulsos que se vivían con las revoluciones y las guerras napoleónicas. De fecha muy anterior y tiempos más plácidos y amables es el Concierto para violonchelo nº 1, de J. Haydn, una obra que conoce un progresivo reconocimiento y que fue probablemente compuesta en y para la corte principesca de Esterhaza. Como cello solista se presenta el joven madrileño Pablo Ferrández, quien cuenta con un insigne recorrido junto a formaciones nacionales y europeas, así como premios de numerosos certámenes de primer nivel en Suiza, Finlandia, Alemania o Austria.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

Teatro: ‘Lulú’

Paco Bezerra ha dado forma a este texto en el que la mujer y su papel en la sociedad son los principales protagonistas. Durante siglos, los varones han fantaseado sobre la condición de la mujer como entidad demoniaca. ¿Existe realmente este arquetipo de mujer dañina y seductora, más conocida como femme fatale, o, por el contrario, ha sido creada por la necesidad y la mano del varón para cargar sobre ella la culpa y responsabilidad de todos los males que a estos les ocurren? María Adánez da vida a Lulú, una mujer y al mismo tiempo todas: Lilith, Eva, Pandora, Helena de Troya, Circe, Medusa, Salomé, Judit, Dalila, Jezabel, Nora…, “mujeres insanas”, mitos de la “maldad femenina” que ha parido la historia desde el advenimiento de la sociedad patriarcal. ¿Quiénes son estas mujeres que ejercían un sentimiento de rechazo y temor, a la vez que provocaban una gran seducción en el hombre? Texto y guión: Paco Bezerra.

Dirección: Luis Luque. Reparto: María Adánez, Chema León, Armando del Río, David Castillo y César Mateo.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 24 euros

Pregón de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz

Lectura del pregón de las Fiestas de Mayo, a cargo de la periodista María Rozman, con el título Santa Cruz: la ciudad de los brazos abiertos. A su término, actuación de Benito Cabrera y Besay Pérez.

Lugar: Alameda del Duque de Santa Elena

Horario: 20.30

Precio: entrada libre

‘Guitarras mínimas’: Blue Rondo + Líneas Aéreas

Líneas Aéreas son Carlos Dalton y César Chinarro. Carlos Dalton, un tipo pringado en multitud de proyectos como Los Dalton, Vicious Soul, Brutalizzed Kids, Chatarra Dolls, Monstruobot, Miniatura, Hermanitas, etcétera. Carlos Ramos, personaje imprescindible del rock canario que no ha parado de implicarse en proyectos musicales hasta el día de hoy, pasando por formaciones como Hermanitas (junto a su hermano Alejandro), Vicious Soul, Miniatura o Brutalizzed Kids; César Chinarro, guitarra de GAF, profesor de guitarra, psicólogo recurrente, contingente y necesario. Impulsor de las sesiones de guitarras mínimas en el Equipo PARA, un socio, un amigo. Blue Rondo, con David J. López y Jorge Hernández, es un proyecto del bajista tinerfeño David J. López.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 21.30

Precio: cinco euros; socios, gratis

Teatro: ‘Los muertos se facturan y las mujeres se desnudan’ de Darío Fo

En una sastrería donde se confecciona vestuario para el teatro ocurre un asesinato. Francisca, la dueña del local, ve como su futuro esposo es asesinado delante de ella justo cuando se probaba el vestido de novia para su boda. Un policía disfrazado de dama del XVIII descubre, en medio de diversos equívocos, con la ayuda de un guardia civil poco espabilado y tres misteriosas mujeres, una trama de asesinatos. Al final algunos muertos resucitan y el asesino resulta ser quien menos lo parece…, pero todo se enreda cuando al lugar llegan más cadáveres. Montaje de la compañía Entrecajas Fusión, bajo la dirección de Miguel Simón y con la interpretación de Fran Martín Lisaso, Alberto Zalduondo, Azucena Valdés, Elisa Sainz, Ángela Gómez y Gabriela Yucra.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

‘Jam session’: Datura Head

Un cuarteto formado por saxo tenor (Fran Rodríguez), guitarra (Jonay G. Mesa), contrabajo (Agustín P. Buenafuente) y batería (Carlos Pérez), donde el timbre del saxo empasta a la perfección con el de la guitarra, respaldado todo ello por una sección rítmica sólida y, a la vez, flexible, formada por el contrabajo y la batería. El devenir de las melodías y sus giros armónicos hacen de Datura Head una nueva voz que irrumpe con fuerza, originalidad y frescura en el jazz actual canario.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 21 DE ABRIL

Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz

Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación Española de Tenis, se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: mañana y tarde

Precio: entrada libre

‘Todas las cosas invisibles que nos conectan’, con Rosa Mesa

La artista multidisciplinar Rosa Mesa realizará una performance duracional titulada Todas las cosas invisibles que nos conectan. Siguiendo su trayectoria dentro del performance como intervención con la audiencia, la pieza que Rosa Mesa trae al TEA explora las relaciones que establecen los seres humanos por el mero hecho de entrar en contacto los unos con los otros. En esta pieza, primera de una serie dedicada a la exploración de lo intangible, la performer invitará a la audiencia a unirse a su un proyecto interactivo de dos días de duración.

Lugar: TEA

Horario: 12.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Paseo por la nueva Méndez Núñez’

Una ruta comentada por el pasado y el presente de este enclave de Santa Cruz. Visita a pie de hora y media de duración para 25 personas. Las rutas están organizadas por la Sociedad de Desarrollo, en colaboración con la Asociación de Empresarios Distrito San Antonio. La ruta la componen 10 paradas y se parten de la plaza Fernando Pessoa (más conocida como plaza de la Palmera).

Lugar: salida desde plaza Fernando Pessoa (rotonda de la Palmera)

Horario: 11.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción en comercio@sociedad-desarrollo.com

‘Plenilunio Santa Cruz’

Una veintena de escenarios abiertos y cerrados albergarán el primer Plenilunio Santa Cruz del año, con casi un centenar de actividades. Para esta ocasión, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha establecido una superficie urbana que abarcará desde el parque García Sanabria hasta la avenida Francisco La Roche, y desde el Castillo Negro de San Juan hasta el cuartel de Almeida. La programación, que arrancará a las once de la mañana y se extenderá hasta las doce de la noche, contempla el refuerzo de la oferta gastronómica, así como las actividades de dinamización infantil y juvenil. Representaciones de cuentacuentos en la plaza del Castillo Negro o la apertura de la Casa del Carnaval constituyen algunos de los principales pilares de la jornada.

Lugar: diferentes ubicaciones abiertas y cerradas

Horario: 12.00-24.00

Precio: entrada gratuita

‘Plenilunio’ en el TEA

TEA se une un año más a la actividad cultural y festiva Plenilunio. Durante este día, ofrecerá una variada agenda de actividades que tendrán como escenario las instalaciones del centro de arte contemporáneo del Cabildo, que permanecerá abierto hasta la medianoche. Además, desde las 10.00 y hasta que se cierre el centro, la entrada es gratuita a todas las exposiciones, así como a las acciones programadas, excepto las entradas para ver La enfermedad del domingo (19.00 y 21.30), película que forma parte de la programación estable de cine de este fin de semana. Este día el Espacio MiniTEA estará abierto de 10.00 a 16.00.

Lugar: Biblioteca de Arte del TEA

Horario: 12.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Visita del buque-escuela ‘Danmark’

El buque-escuela Danmark estará en el puerto hasta el 24 de abril, día en que partirá hacia Azores (Portugal) a las 10.00. Danmark fue construida en 1932 por el estado de Dinamarca, con la única misión de servir como buque escuela para la formación de tripulantes de la marina mercante.

Lugar: buque escuela Danmark

Horario: 15.00-17.00

Espectáculo ‘Mago Dragster’

Un espectáculo donde la magia y la risa trasladarán al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar, divertido y mágico que no se olvidará, donde se verán apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Fiestas patronales en honor a San Telmo y Nuestra Señora del Buen Viaje

Como continuidad de los festejos y celebraciones, la ermita de San Telmo acoge unas jornadas de puertas abiertas a partir de las 17.00, donde el festival de folclore se encargará de amenizar la tarde a los visitantes.

Lugar: plaza de la ermita de San Telmo, barrio de El Cabo

Horario: 18.00-21.00

Precio: entrada libre

Garabatos-K: ‘Colorín, colorado y los pícaros burlados’

Se centra en la historia de dos amigos, Colorín y Colorado, que presentan nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su insaciable apetito. En la primera intentan burlar a un guardia para poder comer una suculenta pata de jamón y en la segunda historia traman un ardid para hacerse con una deliciosa tarta de fresas.

Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

‘Lunáticos. Plenilunio 2018 en Tenerife’

Con el eslogan Lunáticos, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre el evento popular lúdico llamado Plenilunio. Consiste en la dinamización de la ciudad, donde se desarrollarán actividades culturales, de ocio, deporte, comercio y restauración. El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias contribuye en todas las ediciones con actividades para todas las edades: recreaciones históricas, talleres, exposiciones, visitas guiadas al museo...

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Fuerte de Almeyda

Horario: 18.00-24.00

Precio: acceso y parking gratuito hasta completar el aforo

Cine: ‘La enfermedad del domingo’

TEA proyecta desde el viernes, día 20 y hasta el domingo, día 22, a las 19.00 y 21.30, esta película española, dirigida por Ramón Salazar y protagonizada por Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá y Greta Fernández, que se pasará en versión original en español. Anabel (Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie) cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después, Chiara regresa con una extraña petición para su madre; le pide que pasen diez días juntas.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Teatro: ‘Un mundo raro, un cuento chiquito’

Juan Carlos Tacoronte, actor y autor, contará relatos que se originaban en el patio de la casa de su abuela en el mundo rural canario. Con este montaje quiere explicar la necesidad vital de contar historias.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Concierto de cantautores

Actuaciones en directo de Fran Baraja, Airam Ramos y Raquel Tejerina.

Lugar: Asociación Cultural On Broadway (Añaza)

Horario: 19.00

Precio: cinco euros

Teatro: ‘Lulú’

Paco Bezerra ha dado forma a este texto en el que la mujer y su papel en la sociedad son los principales protagonistas. Durante siglos, los varones han fantaseado sobre la condición de la mujer como entidad demoniaca. ¿Existe realmente este arquetipo de mujer dañina y seductora, más conocida como femme fatale, o, por el contrario, ha sido creada por la necesidad y la mano del varón para cargar sobre ella la culpa y responsabilidad de todos los males que a estos les ocurren? María Adánez da vida a Lulú, una mujer y al mismo tiempo todas: Lilith, Eva, Pandora, Helena de Troya, Circe, Medusa, Salomé, Judit, Dalila, Jezabel, Nora…, “mujeres insanas”, mitos de la “maldad femenina” que ha parido la historia desde el advenimiento de la sociedad patriarcal. ¿Quiénes son estas mujeres que ejercían un sentimiento de rechazo y temor, a la vez que provocaban una gran seducción en el hombre? Texto y guión: Paco Bezerra.

Dirección: Luis Luque. Reparto: María Adánez, Chema León, Armando del Río, David Castillo y César Mateo.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 24 euros

Estreno de clown con ‘Tartaleta’

En la fina línea de la profesionalidad, Tartaleta se encuentra pequeña y ridícula. Nunca pretendió subirse a un escenario, pero una vez en él le resulta imposible resistirse a un rato de puro juego con el público. Dulce, traviesa, pícara y sumamente inocente, Tartaleta hará reír y emocionarse al espectador por igual, pues en su autenticidad existe una empatía a la que se puede resistir. Espectáculo producto de una residencia artística en el Teatro Victoria.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros; Alumnado de artes escénicas, cinco. Reserva 922 290 578 o info@elteatrovictoria.com

Música con Quorum: ‘Viva the funk’

Quorum es una banda formada en 2010. Actualmente la integran 14 personas con distinta procedencia musical que se reúnen para ofrecer en sus conciertos un repertorio de versiones de estilos y épocas diversas con el denominador común de la búsqueda de interpretaciones de temas que no son los habituales en el panorama musical de Canarias.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 21.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Concurso de microteatro en Regia Comedy

Segunda fase del concurso de microteatro en el que participarán cuatro grupos teatrales, con cuatro propuestas cómicas inéditas y un premio de 300 euros al ganador de la gran final. Grupos participantes: Satyricón Dúo, con la obra Defensa Propia, interpretada por José Isidoro Padilla y Carlos Acosta; Tricotadoras, con Regalo Hot, interpretada por Silvana Rodríguez y Griselda Tessone; Talycual, con la obra Limbo, interpretada por Irene Rosales y Toni Masip, y Cuatreras, con Western Union, protagonizada por Paloma Albaladejo y Raquel García.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: seis euros. Reservas al 922 888 739 o wasap al 661 645 396

Teatro: ‘El secreto del Padre Cito’

Una historia llena de comedia y divertidas escenas musicales donde el Padre Cito, acompañado del Padre Romeo y el Padre Jean Pierre, intentará esconder lo que ocultan en el confesionario ante la obsesiva señorita Visitación, una solterona en luto permanente enamorada en silencio del Padre Cito.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Música: presentación de ‘Está Ácido’, de Double F

Presentación del proyecto Está ácido, de Double F. Double F es una fusión de energías originada a raíz de la causalidad, en primera instancia, además de una mezcla entre casualidad y suerte. Lo que está claro es que lo que tenía que pasar pasó. El cosmos actuó y, lo que en su día fueron tres caminos independientes, hoy están trenzados formando un todo y muestran su interior al universo desde la nave de Soula.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

DOMINGO 22 DE ABRIL

Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz

Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación Española de Tenis, se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: mañana y tarde

Precio: entrada libre

‘Plenilunio Santa Cruz’, en Parque García Sanabria

Hasta el domingo se extiende la edición de Plenilunio, solo en el parque García Sanabria, con los puntos de encuentro The Sweet Market, muestra de postres gourmets, en el paseo Juan Marichal; Le Good Market, muestra de artículos de diseño basados en moda, calzado y complementos, en el paseo Borges Salas; actividades infantiles, en la glorieta de Patricio Estévanez; Gourmet Gastro Market, muestra gastronómica de productos gourmets, en el paseo Pérez Minik; Background music since the beginning of the event, starting, en los paseos Borges Salas y Blasco Roble; Street Food Trucks Market, carrusel gastronómico con estos vehículos adaptados como puestos de cocina rápida gourmet, en el paseo Blasco Robles, y Agro Gastro Market, con puestos de verduras y frutas ecológicas y café gourmet, entre otros, en la rotonda central (entorno de la Fuente de la Fecundidad).

Lugar: Parque García Sanabria

Horario: 11.00 -19.00

Precio: entrada gratuita

Fiestas patronales en honor a San Telmo y Nuestra Señora del Buen Viaje

La fiesta la protagonizará el concierto de la Orquesta de Pulso y Púa de la Rondalla Unión Artística El Cabo, que actuará desde las 11.30 y hasta las 13.30.

Lugar: ermita de San Telmo, barrio de El Cabo

Horario: 11.30-13.30

Precio: entrada libre

‘Primavera Musical’ (VII). Concierto de bandas municipales

Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que integran la séptima sesión del ciclo Primavera Musical. El concierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las formaciones municipales B. M. de Pájara, de Fuerteventura, como banda invitada; A. M. Nueva Unión, de Los Silos, y A. M. Santa Cecilia, de Tacoronte.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Visita del buque escuela ‘Danmark’

El buque-escuela ‘Danmark’, que arribó a Santa Cruz de Tenerife procedente de Cádiz (España), estará en el puerto hasta el 24 de abril, día en que partirá hacia Azores (Portugal), a las 10.00.

Lugar: buque escuela Danmark

Horario: 15.00-17.00

Espectáculo familiar: ‘Quijote aventuras’

Espectáculo ideal para disfrutar en familia de la mano de Delirium Teatro. Para todos los públicos. Don Quijote se escapa de la cesta donde duermen los libros y sus personajes, y se reúne con Sancho. El espíritu de los libros se apercibe de ello. Para que vuelva y no se pierda la historia deberán revivir las aventuras de Don Quijote. Se trata de una adaptación al estilo clown, en la que se han seleccionado las aventuras de la novela más teatrales y divertidas, manteniendo en la trama argumental la pasión, el amor a la vida y el profundo conocimiento del alma humana que demuestra Cervantes a través de estos personajes universales. Espectáculo realizado con el apoyo del programa Tenerife Artes Escénicas.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 17.30

Precio: general, cinco euros. Reservas en el 922 290 578 o en info@elteatrovictoria.com

Teatro: ‘Shakespeare en 10 minutos’

Tras varias funciones, si no ha tenido la oportunidad aún de disfrutar de esta delirante historia, se retomará a Shakespeare en 10 minutos, todo de la mano de Alessandro Nerilli.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘La enfermedad del domingo’

TEA proyecta desde el viernes, día 20 y hasta el domingo, día 22, a las 19.00 y 21.30, esta película española, dirigida por Ramón Salazar y protagonizada por Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá y Greta Fernández, que se pasará en versión original en español. Anabel (Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie) cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después, Chiara regresa con una extraña petición para su madre; le pide que pasen diez días juntas.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

La Chirigota del Canijo: ‘¡Qué caló!’

La Chirigota del Canijo hará gala un año más de su amor por las Afortunadas trayendo su repertorio 2018 ¡Qué caló! y sorprendiendo al respetable con alguna de sus habituales sorpresas personalizadas. Todo esto con el atractivo de sus nuevas incorporaciones y la nueva elección de temas relacionados con su antología, es decir, los espartanos del humor traen nuevas armas a Canarias para hacer reír.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 15 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA), hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a pie por el paseo de la Concordia y la calle NiFú- NiFá.

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

Nota de interés: las instalaciones cerrarán a partir de este domingo, tras la celebración de Plenilunio, para proceder a la renovación de las exposiciones y salas, con la finalidad de incluir los nuevos elementos de la pasada edición y las nuevas cesiones de particulares a las exposiciones permanentes. La reapertura se prevé para el día 25 de abril.

‘The Morandi’s Atittude o algunas estrategias para conservar el entusiasmo’

Con este título, Federico García Trujillo explora la actitud de Morandi y su sigilosa obsesión por la construcción de la pintura, para abrir un territorio donde reflexionar en torno a ideas como el esencialismo y la muerte de la pintura. The Morandis Attitude es un proyecto expositivo híbrido, entre una exposición individual y un pequeño comisariado. La exposición surge como ejercicio de problematización al trabajo anterior de Federico García Trujillo, marcado por la exploración de las posibilidades políticas de los lenguajes artesanales y su capacidad de agencia. El artista, en un proceso de autocrítica, produce una ruptura con estos planteamientos y comienza a construir un espacio subjetivo de resistencia desde el ascetismo, la honestidad con uno mismo y los juegos simbólicos, dentro de los espacios más cercanos a la autonomía del arte. La muestra cuenta con la colaboración de David Armengol, Marc Badía, Sara Costa, Néstor Delgado, Jan Monclús, Marina Ruiz, Greta Serra y Aldo Urbano. Inauguración: viernes 20 de abril, a las 20.30. Podrá visitarse hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00 -14.00. Domingo y lunes, cerrado.

Precio: entrada gratuita

‘Natural’

Esta exposición fotográfica, de Juan Carlos Chico, combina lo bruto, lo salvaje y lo rudo de la naturaleza con la bella fragilidad del cuerpo humano. Consta de 30 fotos de formato medio y gran formato realizadas en la Red de Espacios Naturales Protegidas de toda Canarias, en blanco y negro y color. En todas las imágenes también figuran personas. Representan la génesis del archipiélago, volcanes, naturaleza, etcétera. Se inauguró el 12 de abril y permanecerá abierta hasta el 20 de mayo.

Lugar: sala de exposiciones del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘La luz, el espacio, el tiempo’

La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 10 de mayo y en ella participan con sus obras los académicos Efraín Pintos, Ángel Luis Aldai y Juan Antonio Castaño. Luz, espacio y tiempo son conceptos íntimamente ligados al arte y a la vida en cualquiera de sus manifestaciones.

Lugar: Real Academia Canaria de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 11.00-13.00 y 17.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Corpus: siglo XXI’

Esta exposición multidisciplinar ha sido realizada por varios artistas de las islas. La muestra, que este jueves 5 de abril, se podrá visitar en la sala anexa del Centro de Arte La Recova hasta el 29 de abril. Comisariada por María José Armas Ruiz e Inmaculada Armas R., se compone de pinturas (acuarelas, óleos, acrílicos), dibujos, fotografías, escultura, collages y videoarte, todos centrados en distintas interpretaciones del cuerpo humano.

Lugar: sala anexa del Centro de Arte la Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Muchedumbre’

Esta exposición de Leonardo R. Izquierdo además contiene la presentación del libro Supiste que vivir, de José Enrique Lite, en la Sala de Arte Gráfico La Recova, a partir de las 20.00 de este viernes, 6 de abril. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de abril y tendrá tres aspectos distintos: proyecto de arte Muchedumbre, de Leonardo R. Izquierdo, que concibe una habitación como una enorme nasa llena de esqueletos de peces y es una invención plástica a modo de instalación; presentación de la obra poética Supiste que vivir, de José Enrique Lite, un trabajo en el que se resaltan aspectos fundamentales de la condición humana, y la coordinación, el diseño, la imagen de la cubierta y la edición gráfica y muchas ilustraciones, obra de Leonardo R. Izquierdo.

Lugar: Sala de Arte Gráfico La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘In Black Contraste’

Exposición de fotografía de Daniel Hernández Brito. Imágenes que recrean el estallido del brillo y el color en un paisaje visto desde un ángulo diferente e incómodo. El contraste entre la artificialidad de los colores y la oscuridad de la noche crea imágenes futuristas casi fantásticas…

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 9.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘Ejercicios de poder’

Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica que sostiene un poder que establece lo que está permitido y prohibido. La instalación Seducciones de Néstor Torrens articula el discurso de la exposición y deja entrever los mecanismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención política, ironía, lirismo y fragilidad. En la pieza Escultura viva, de Pedro Garhel, están cuerpos semidesnudos bajo una malla de algodón fabricada para envolver y transportar jamones curados y en la que cada individuo se definía y adquiría forma y volumen a partir de una tensión física y emocional. Permanecerá abierta hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Contra la piel’

TEA inauguró en Área 60 esta muestra comisariada por Semíramis González (Gijón, 1988) y con obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. Presenta una serie de piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contemporáneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de proyectos mucho mayores que desafían cuestiones identitarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar en esta idea de proyecto expandido a través de actividades complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las identidades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos asociados a estas y la violencia que desencadenan. Podrá visitarse hasta el 6 de mayo.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodies, preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos. Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)’

TEA expone Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos). Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Castillo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Lecuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en calidad de artistas invitados. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: desde dos euros