Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 6 DE JULIO

‘El jardín’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge (a partir de las 17.00) hasta el 23 de septiembre una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula El jardín y en ella se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista del haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán según este concepto. Jardín es un término que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decorativos, a un espacio natural pero construido por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA inauguró el pasado jueves, día 28 de junio, la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Distrito Joven’: clase de música en la playa

La propuesta de Distrito Joven dentro de su agenda del verano es una actividad con instrumento musical en la playa, para compartir un rato agradable con amigos o conociendo gente nueva. Un monitor especializado ayudará a perfeccionar la técnica para guiar a los participantes en el estilo musical que más les guste.

Lugar: playa Roque de las Bodegas, Taganana

Horario: 11.00-14.00

Precio: gratuito

‘Mercado de Sabores’

Una docena de establecimientos mostrarán sus mejores creaciones gastronómicas en una feria en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. En este mismo espacio tendrán lugar talleres de cocina saludable, encuentros con chefs de prestigio, show cooking y conciertos, entre otras actividades. Con el Mercado de Sabores se busca popularizar estos premios y que puedan llegar a un mayor número de ciudadanos. Este encuentro gastronómico es una actividad paralela a la gala de entrega de los Premios de Gastronomía de Mahou, La Opinión y La Provincia, celebrada este jueves en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 12.00-23.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Firma de discos: Gemeliers

Es sin duda su disco más importante, porque están los hermanos en un punto álgido en su trayectoria, el del salto a la madurez artística. No en vano, Stereo es su debut como compositores. Firman Dani y Jesús la mitad de las canciones, en sesiones de co-writing con autores de la talla de Edgar Barrera, Julio Reyes, Andrés Castro y Andy Clay. El disco está producido a caballo entre Miami, Lisboa, Madrid y Los Ángeles, y cuenta con las firmas de Julio Reyes, Emerson Ferreira (Redmojo), Emilio Mercader o Bruno Valverde. También se suman a Stereo artistas internacionales como Joey Montana, Sharlene o Matt Terry, que colaboran en sus canciones.

Lugar: plaza Miguel Velázquez, anexa a El Corte Inglés de Tres de Mayo

Horario: 17.00-20.00

Precio: acceso libre

‘Cuentos en Familia’: ‘Monstruoso’

Mariquita y Tontón vuelven a la sala infantil de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz, para contarnos historias monstruosas. Monstruoso es un espectáculo a cargo de Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar en el que Tontón descubre su miedo a los monstruos. Mariquita, con ayuda del público, a través de cuentos y juegos, le demostrará que los monstruos no son tan terribles como parecen: unas veces se portan bien y otras mal, se pelean, se enamoran, tienen sueño, hambre y sentimientos hermosos. Si se equivocan, piden perdón y también tienen miedo. En definitiva, son como todos. Los Cuentos en Familia están recomendados para familias con niños y niñas a partir de 3 años, y la entrada a las sesiones es libre y gratuita, por lo que no es necesaria inscripción previa. Si desea más información puede llamar al teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre

‘Santa Cruz a gusto con Dorada’

Esta iniciativa de dinamización ofrece en la plaza de la Candelaria,a las 18.00, la película Ahora me ves 2; a las 20.15, presentación del Festival Isla de la Calavera, y a las 20.30, otra película, Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas. Y entre película y película, ruta de la tapa.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: desde las 18.00

Precio: acceso gratuito

Garabatos-K: ‘El burro y su lecherita’

Obra infantil de títeres. Duración: 45 minutos. Sinopsis: en esta entretenida historia se recrea con música folclórica la odisea vivida por Yuma, una niña que nos evoca la forma de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al imaginario infantil trasladándose al momento en el que siendo apenas una niña de ocho años tiene que salir a vender leche para poder conseguir una medicina para su madre. Después de lograr que Cho-Rito, su borrico farfullero le ayude con el trabajo, va en busca del doctor Quintero. Este médico y otros singulares personajes, la guían hasta el Drago Milenario, que no solo le ofrece su néctar medicinal, sino que también le lega un valioso secreto. La obra realza la forma de hablar del canario, paseando a través de la música por todo el archipiélago. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Invitación de boda’

TEA proyecta esta película palestina (Wajib, 2017) de Annemarie Jacir. Versión original en árabe con subtítulos en español. Abu Shadi, de 60 años, vive en Nazareth, y es padre divorciado y profesor de escuela. Su hija se va a casar y Abu tiene que vivir solo hasta que su hijo, un arquitecto que vive en Roma desde hace muchos años, llegue para ayudarlo con la preparación de la boda. Como exige la tradición palestina local, tienen que entregar la invitación a cada invitado personalmente. Mientras padre e hijo, apenas unos desconocidos, pasan unos días juntos, su frágil relación se verá puesta a prueba.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Jornada: ‘Por un mar limpio’

Se tendrá la oportunidad de conocer de forma amena la problemática actual del agua en Canarias, además de disfrutar de un recital de poesía y un magnífico concierto. El precio de la entrada irá destinado a seguir difundiendo esta preocupante realidad. Organizado por Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra-ADNT y Equipo PARA.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 19.00

Precio: cinco euros

Presentación del libro ‘Tiempo sin detener’

Presentación del libro de David Guijosa, enmarcado dentro del ciclo Palabras al límite y de la exposición de Ángel Sánchez Cincuenta años de poesía visual.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Conferencia: ‘Evolución del piano, un repaso desde sus orígenes hasta hoy’

Ámbito Cultural tiene el placer de acoger esta conferencia impartida por la profesional de la música Mª Iciar Serrano Quiñones, en un acto que sin duda ningún amante de la música puede perderse. El ser humano necesita la música, es musical. No se ha descubierto en ningún rincón del orbe una sociedad que, por primitiva que sea, ignore el hecho musical y los instrumentos.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘La comedia de las mentiras’

Pepón Nieto, Paco Tous y María Barranco son algunos de los protagonistas de La comedia de las mentiras. La obra, una alocada historia de enredos y mentiras alrededor del amor, está escrita por Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer, basándose en las historias y personajes del comediógrafo clásico Plauto. En la representación, dirigida a todos los públicos, también intervienen Angy Fernández, Raúl Jiménez, José Troncoso y Marta Guerras. La historia transcurre en Atenas. Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella de un joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia, que es flautista. Pero ni Tíndaro ni Gimnasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras, desea para sus hijos. Actualmente, se encuentra de viaje de negocios. Y ha dejado a cargo de la casa a su hermana Cántara, la tía solterona que lleva más de 40 años esperando a Filemón, su amor de juventud, que un día salió a comprar higos y ya no volvió. Hipólita quiere fugarse con Tíndaro, no sin antes conseguir la dote que su padre se niega a pagar.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 24 euros

XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken

El XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken presenta en concierto al Atlantic Jazz Ensemble, Christian Sands Trío y Keyon Harrold.

Lugar: plaza Alisios, Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Monólogo: Jorge BolaÑOS

Joven cómico canario, imitador de voces, que hace vídeos absurdos y al que le encanta sonreírle a la vida...

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: cinco euros

Fiestas patronales de Los Campitos

Festejos patronales en honor a la virgen del Carmen, que tiene como actividad principal la celebración de la tradicional verbena popular, organizada por la Asociación de Vecinos de Los Campitos.

Lugar: plaza de la iglesia de Los Campitos

Horario: desde las 22.30

Precio: acceso gratuito

‘Jam session’ con Atlantic Jazz Ensemble

El Café Teatro Rayuela arranca con su nueva temporada de jazz. En esta ocasión es Atlantic Jazz Ensemble el que inaugura el nuevo ciclo con un concierto asociado a la apertura del festival Canarias Jazz & Más Heineken. El Ensamble del Atlantic Jazz Lab es una iniciativa pionera en las islas. Toda una formación integrada por músicos referentes de la escena jazzística canaria. La agrupación fusiona distintas propuestas musicales enfocadas al estudio, difusión e innovación del jazz en este archipiélago. Su director artístico, Natanael Ramos, es uno de los músicos de jazz más prometedor del panorama insular y con una amplia trayectoria por toda Europa tocando junto a músicos, como Reinier Baas, Ben van Gelder, Joris Roelofs, Urban Voyage en escenarios como North Sea Jazz Festival, Jazzaldia de San Sebastián, BIMHUIS o Like a Jazz Machine. Es, además, graduado en Master in Jazz Music por el Conservatorium van Amsterdam de Holanda . Junto a Natanael, a la trompeta, estarán Claudio Marrero, al saxofón tenor; Samuel Labrador, al piano; José Carlos Machado, al contrabajo, y Nasim López-Palacios, a la batería.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 24.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 7 DE JULIO

‘Mójate con tu Distrito’

Llega Mójate con tu Distrito para los más pequeños de la casa con hinchables acuáticos, fiesta de la espuma y yincanas. Los sábados del mes de julio, entre las 10.30 y las 14.30, estarán pasados por agua en cuatro diferentes localizaciones, organizada por el Distrito Salud-La Salle.

Lugar: instalación deportiva San Joaquín. Barrio La Salud, Distrito Salud-La Salle

Horario: 10.30-14.30

Precio: acceso gratuito

‘Refréscate con tu Distrito’

Con el verano llega Refrescate con tu Distrito para que los más pequeños de la casa lo pasen genial con hinchables acuáticos y fiesta de la espuma. Los sábados del mes de julio, entre las 11.00 y las 19.00, en diferentes localizaciones, organizado por el Distrito Centro-Ifara.

Lugar: Residencial Anaga

Horario: 11.00-19.00

Precio: acceso gratuito

‘Mercado de Sabores’

Una docena de establecimientos mostrarán sus mejores creaciones gastronómicas en una feria en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. En este mismo espacio tendrán lugar talleres de cocina saludable, encuentros con chefs de prestigio, show cooking y conciertos, entre otras actividades. Con el Mercado de Sabores se busca popularizar estos premios y que puedan llegar a un mayor número de ciudadanos. Este encuentro gastronómico es una actividad paralela a la gala de entrega de los Premios de Gastronomía de Mahou, La Opinión y La Provincia, celebrada el pasado jueves en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 12.00-23.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés

En los festejos patronales de este enclave capitalino, en honor a San Pedro Apóstol, la agenda incluye castillos hinchables, fiesta de la espuma, paella, masterclass de zumba y verbena popular con el grupo Mandela.

Lugar: plaza de Igueste de San Andrés

Horario: desde las 12.00

Precio: entrada libre

‘Distrito Joven’: taller de DJ Iniciación, con Yéremi Urbano

La propuesta de Distrito Joven, dentro de su agenda del verano, es una actividad donde se podrá aprender a manejar las técnicas básicas y conocer el equipo profesional de un DJ. Los participantes en este taller terminarán mezclando sus temas favoritos y grabando su primera sesión.

Lugar: Espacio Cultural Parque La Granja

Horario: 16.30-20.30

Precio: gratuito

Garabatos-K: ‘Colorín, Colorado y los pícaros burlados’

En esta obra de títeres los amigos Colorín y Colorado presentan dos nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su insaciable apetito. ¿Podrán burlar a un guardia para poder comer una suculenta pata de jamón? ¿Surtirá efecto el ardid para hacerse con una deliciosa tarta de fresas, después de haber conseguido un rico pastel engañando a los pasteleros de la ciudad? ¿Podrán engañarlos nuevamente? Pili y Gualterio intentan enseñar a estos traviesos personajes valores como la honestidad y el compañerismo, y al mismo tiempo difunden la importancia de una alimentación sana. Versionada y dirigida por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar



Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Noche de Verano en La Recova

La Recova da su bienvenida al verano con la celebración de una de las veladas especiales en la tarde-noche, en concreto la denominada Noche de verano en La Recova con Dorada. Variada gastronomía en los diferentes patios del Mercado. También se podrá degustar ricos platos en la pescadería y en las tascas de la zona exterior. La música en vivo correrá a cargo, en esta ocasión, de El Moreno Latin Swing y de Rafael Flores El Morocho, en el horario de 19.00 a 24.00.

Horario: 19.00-24.00



Precio: acceso libre

Teatro: ‘La comedia de las mentiras’

Pepón Nieto, Paco Tous y María Barranco son algunos de los protagonistas de La comedia de las mentiras. La obra, una alocada historia de enredos y mentiras alrededor del amor, está escrita por Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer, basándose en las historias y personajes del comediógrafo clásico Plauto. En la representación, dirigida a todos los públicos, también intervienen Angy Fernández, Raúl Jiménez, José Troncoso y Marta Guerras. La historia transcurre en Atenas. Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella de un joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia, que es flautista. Pero ni Tíndaro ni Gimnasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras, desea para sus hijos. Actualmente, se encuentra de viaje de negocios. Y ha dejado a cargo de la casa a su hermana Cántara, la tía solterona que lleva más de cuarenta años esperando a Filemón, su amor de juventud, que un día salió a comprar higos y ya no volvió. Hipólita quiere fugarse con Tíndaro, no sin antes conseguir la dote que su padre se niega a pagar.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 24 euros

XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken Jazz

El XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken presenta en concierto al Alexis Alonso Quartet, Myles Sanko y Jungle Fire.

Lugar: plaza Alisios, Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

I Fase del VIII Concurso de Monólogos Regia Comedy

Primera Fase del VIII Concurso de Monólogos Regia Comedy. Maestra de ceremonias: Iratxe Menalbert. Participan: Elmar, Dani Montoro, Idaira Hernández y Óscar Palazón.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: seis euros. Reservas llamando al 922 888 739 o por WhatsApp al 661 645 396

Anacronía

Concierto de rock sinfónico sin pregrabados, con sistema modular, artesanal e improvisado. Nuevo proyecto de Miguel Justo (teclados), Javi Cánovas (teclados), David J. López (guitarra) y David González (bajo).

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

Fiestas patronales en Afur

Festejos en este enclave capitalino, en honor a San Pedro, que tiene como destacados en su agenda, organizada por la AAVV La Cumbrecilla de Afur, el rezo del Santo Rosario y la procesión de San Pedro (por el camino hacia el colegio Marcela Díaz y regreso). A su término, será la tradicional quema de fuegos artificiales a la llegada del santo a la plaza San Pedro y la verbena popular.

Lugar: plaza de San Pedro, Afur

Horario: desde las 22.30

Precio: acceso gratuito

Fiestas patronales de Los Campitos

Festejos en este enclave capitalino, en honor a la virgen del Carmen, que tiene como destacados en su agenda la verbena popular, organizada por la AAVV de Vecinos de Los Campitos.

Lugar: plaza de la Iglesia de Los Campitos

Horario: desde las 22.30

Precio: gratuito

Play After Death-Tenerife's Iron Maiden Experiencie

Play After Death Iron Maiden Tribute Band from Tenerife. Componentes del grupo: Mike (vocals), Christian (bass and backing vocals), Raquel (guitars and backing vocals), Paolo (guitars) y José (drums).

Lugar: Lone Star

Horario: 23.00

Precio: seis euros

DJ Fest Santa Cruz: The Daft Punk, Sad Funk & Ben Simington

Tres grandes actuaciones de dj, bailarines led, láseres, robots y mucho más. The Daft Punk Tribute son de Irlanda y tienen la misión de realizar el DJ set más exclusivo e innovador con la música de daft punk y techno.

Lugar: Cubik Club

Horario: 23.00

Precio: 15 euros

DOMINGO 8 DE JULIO

Visita comentada a la exposición ‘La Gesta del 25 de Julio’

El colectivo de mediadores Summa+Kultura y El Libro en Blanco invitan a una visita comentada a la exposición La Gesta del 25 de Julio en el Centro de Arte La Recova. Si están interesados en asistir a dicha visita solo tienen que ponerse en contacto con los organizadores en info@libroenblanco.es e inscribirse.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: 11.00-13:00

Precio: gratuito, previa inscripción

‘Mercado de Sabores’

Una docena de establecimientos mostrarán sus mejores creaciones gastronómicas en una feria en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. En este mismo espacio tendrán lugar talleres de cocina saludable, encuentros con chefs de prestigio, show cooking y conciertos, entre otras actividades. Con el Mercado de Sabores se busca popularizar estos premios y que puedan llegar a un mayor número de ciudadanos. Este encuentro gastronómico es una actividad paralela a la gala de entrega de los Premios de Gastronomía de Mahou, La Opinión y La Provincia, celebrada el pasado jueves en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 12.00-16.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales en Afur

Festejos en este enclave capitalino, en honor a San Pedro, que tiene como destacados en su agenda, organizada por la AAVV La Cumbrecilla de Afur, la santa misa y la procesión de San Pedro (por el camino hacia el colegio Marcela Díaz y regreso), la tradicional quema de traca en honor al santo, el festival Folclórico y la verbena popular.

Lugar: plaza de San Pedro

Horario: desde las 13.30

Precio: gratuito

‘Distrito Joven’: taller de DJ Iniciación, con Yéremi Urbano

La propuesta de Distrito Joven, dentro de su agenda del verano, es una actividad donde se podrá aprender a manejar las técnicas básicas y conocer el equipo profesional de un dj. Los participantes en este taller terminarán mezclando sus temas favoritos y grabando su primera sesión.

Lugar: Espacio Cultural Parque La Granja

Horario: 16.30-20.30

Precio: gratuito

Fiestas en Igueste de San Andrés

En los festejos patronales de este enclave capitalino, en honor a San Pedro Apóstol, la agenda incluye la misa, la posterior procesión de la Octava y el festival infantil.

Lugar: Igueste de San Andrés

Horario: desde las 18.30

Precio: entrada libre

#HeinekenUrbanTouch

Domingos #HeinekenUrbanTouch, una cita semanal con la mejor música negra y por la que pasarán lo djs #ElMorinke, #ElMoreno y #RogerSMorgan. Todos los domingos en Berlín 89.

Lugar: Berlín 89

Horario: 22.30

Precio: entrada libre

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Camino hacia Oriente’

La idea es presentar la obra de los artistas de origen ruso y bielorruso nacidos en la época de la Unión Soviética. Precisamente estas personas recuerdan muy bien los tiempos de la Guerra Fría y el carácter cerrado de las fronteras, siendo además testigos de los cambios rápidos e imparables en la administración del Estado de la URSS, con destrucciones totales del sistema del país. En aquella época, llamada por algunas personas los tiempos tumultuosos, muchos profesionales de diferentes sectores de la economía perdieron su trabajo y tuvieron que emigrar a otras partes del mundo. En la exposición serán presentados los iconos rusos ortodoxos del siglo XVIII-XIX de las colecciones privadas como una muestra evidente de las tradiciones rusas en pintura y gráfica. Patrocinada por VYM Canarias, SL, con Olga Shuvalova, y Raduga, SL, con Marina Ishutina. Denis Siniauski es el comisario de Camino hacia Oriente. Podrá visitarse hasta el 31 de julio.

Lugar: Sala del Centro La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Tintas, la historia de una mancha’

Exposición de grabado, pintura y escultura. Reúne los trabajos creativos de quince artistas y permanecerá abierta en la sala de arte del parque García Sanabria hasta el 5 de agosto. Los artistas que participan en esta muestra forman parte del Taller América, con sede en la capital tinerfeña, que está formado por creadores que trabajan juntos en un espacio y que, como un organismo vivo, va evolucionando a medida que nuevas personas se incorporan a él, surgiendo desde el hecho individual al colectivo. Lo que hace que en el grupo se fusionen ideas y amistad, en el plano artístico y humano. Los quince artistas que integran esta muestra son América Roger Santana, Bentenoya Pérez Brito, Eilyn P. Amores, Eliezer Mayor, Fabián Castillo, Leonardo Brais Rodríguez, Leonardo R. Izquierdo, Lucrecia Rodríguez Zarza, María Clara Díaz Herrera, María Concepción Rodríguez, Óscar Alonso Molina, Osvaldo Chong Carrillo, Pilar Rosa Pestana Afonso, Roberto Ranz Calvo y V. Nielsen.

Lugar: Sala de Arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00

Precio: entrada gratuita

‘#NaturaJazz 2017’

Las mejores imágenes de la pasada edición del festival se exhiben en una estructura modular en forma de cubos en la avenida Marítima de Santa Cruz, del 29 de junio hasta el 31 de julio de 2018. El Museo de la Naturaleza y el Hombre organiza, desde el año 2014, el Festival de Jazz y Fotografía de la Naturaleza #NaturaJazz. El evento es un espectáculo único en el que se combina el sonido en vivo del mejor jazz con espectaculares imágenes de naturaleza proyectadas sobre una gran pantalla. Con el tiempo, el festival evoluciona y define en sus cinco primeras ediciones su propio espacio sonoro y visual. En el aspecto musical, se ofrece una equilibrada combinación de bandas canarias y de su entorno geográfico de la Macaronesia y del Atlántico Medio (Marruecos, Mauritania, Gambia, Senegal, Cabo Verde, Madeira y Azores), lo que determina un festival de jazz donde las influencias de la world music son innegables. En el aspecto fotográfico, la naturaleza canaria y la de la Macaronesia ocupan un destacado lugar, aunque el certamen queda abierto al planeta entero.

Lugar: avenida Marítima de Santa Cruz

‘Taki’

Exposición del artista Gianfranco Foschino (Santiago, 1983), que se ha transformado en uno de los más destacados exponentes del vídeo arte chileno, con participaciones en el Pabellón Latinoamericano de la 54ª Bienal de Venecia, 9ª Bienal de Santa Fe, Nuevo México, artista invitado de Monolith Controversies, pabellón de Chile de la 14ª Exhibición Internacional de Arquitectura galardonado con el León de Plata y actualmente seleccionado para participar de la 13ª Bienal de Cuenca (2016). Sus obras están presentes en las colecciones de Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY; Borusan Contemporary, Istanbul, Turquía; Fundación Sorigue, Lleida, España; National Gallery of Victoria, Melbourne, Australia; Orange County Museum of Art, CA, USA.

Lugar: galería de arte Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada gratuita

‘Cada día me parezco más a mi padre’

La pintura es un subterfugio para cuestionar la realidad, capaz de dotarla de razones poéticas y críticas. Ocultamos pintura con pintura para mostrar pintura, como si fuera un proceso infinito y de continua autorreferencia. Estamos ante dos artistas maduros, Juana Fortuny y Jorge Ortega, capaces de asumir posiciones en el arte que en la juventud resultan extrañas. Podrá ser visitada hasta el 31 de julio.

Lugar: galería de arte Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Eclipse’

Es un viaje hacía la luz y la ternura. Se sabe que los afectos y el cariño pueden acabar hiriendo profundamente, cuanto más intensos y verdaderos sean, porque al dar amor también se crean monstruos. Se puede ser uno mismo el monstruo, como una reacción al amor recibido. Aun así, se cree que hay que exponerse y no temer a las heridas, no tenerle miedo al monstruo. Una muestra de Carlos Rivero.

Lugar: galería de arte Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘La imposibilidad de la ascensión’

Exposición de Acaymo S. Cuesta integrada por sorprendentes piezas que invitan a la reflexión sobre la historia política de España. Las obras combinan técnicas multidisciplinares y hacen referencia a Franco, a la Constitución, a la democracia o al rey, estableciendo conexiones entre ellas a lo largo del recorrido con la finalidad, en última instancia, de despertar una actitud crítica o de reflexión en el espectador. Podrá visitarse hasta el 24 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘La casa contenida’

Muestra de la artista grancanaria Esther Aldaz, un autorretrato con forma de instalación y performance para ahondar en la precariedad del concepto de casa y de su fragilidad e inestabilidad. Un retrato contemporáneo que se podrá visitar en el Espacio Cultural El Tanque hasta el 25 de agosto. El trabajo de Esther Aldaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) ha estado marcado por la búsqueda del lugar mediante la indagación en el uso de los distintos lenguajes: la escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación, la pintura o la palabra como medios de posicionamiento y de aprehensión del mundo. Su obra revela un interés por los espacios intermedios, los no-lugares, la utopía, y los especiales, las heterotopías, como otros mundos posibles.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: martes-sábado, 12.00-20.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Distancias próximas’

Desde siempre, Noemi Sjöberg ha estado viajando, y no solo con intereses turísticos, sino también por motivos residenciales. Ha vivido entre Suecia, España y Francia. Nació en Madrid, creció en París y Estocolmo y, actualmente, reside en Barcelona. Este va y viene ha hecho que la artista se sienta como si no perteneciese a un solo lugar, desarraigada en constante movimiento. Es el estado de “entre dos” en que se encuentra cuando interrumpe su cotidianeidad y se sumerge en el nuevo entorno. Una, identificación rítmica con la propia cotidianidad, y la otra, la del entorno extraño. Surge entonces un pulso entre el detalle y el todo. Entre lo visible y lo invisible. De cómo la visión de uno supone la invisibilidad total o parcial del otro. Distancias próximas apunta a una serie de aparentes contradicciones. De cómo, desde la lejanía, desde ese otro lugar, se ve mejor las formas, y cómo, en cambio, desde la cercanía, desde el propio lugar, las formas se descomponen. La muestra incluye tres vídeos y una fotografía. Podrá ser visitada hasta el 31 de julio.

Lugar: Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: martes-sábado, 10.00-13.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Bandera’

Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife, el Museo Histórico Militar de Canarias presenta en su stand de participación la exposición Bandera , acogiéndola el numeroso público con gran interés. La muestra presenta un discurso histórico desde los principios de la enseña hasta estos tiempos, haciendo hincapié en este año, cuando se conmemora el 175 aniversario del Real Decreto de 13 de octubre de 1843, por el que SM la Reina Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor a sus ejércitos. Con tal motivo, el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presentó dicha exposición en las salas temporales del Cuartel de Almeyda desde el día 5 de junio. Podrá ser visitada hasta el 8 de julio.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo y aparcamiento gratuito

‘Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna’

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos Chevilly, se presenta en la programación la muestra Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna , que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Carlos Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la España de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘La tierra tiembla’

Segunda exposición de la octava temporada de Área 60 en TEA, un programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus propuestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Raquel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. Podrá visitarse hasta el 2 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa’

Una reflexión sobre la historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran parte de la muestra se centra en rememorar la denominada Gesta del 25 de julio de 1795. Objetos históricos, maquetas, cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de la Virgen de la Consolación, de finales del siglo XV; el cañón El Torpe , que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la escuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una botella de malvasía de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo castillo situado en lo que hoy es la plaza de España, etcétera. Dos grandes ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa Cruz al mar (zona de las tropas españolas).

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, de 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Viaje con nosotros a mil y un lugar’

Exposición donde se muestran varias guías con sugerentes destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas editoriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs . La muestra ha sido organizada por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrá ser visitada hasta el 31 de agosto.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Empresas y personas saludables’

La Universidad Europea de Canarias y Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) auspician la exposición Empresas y personas saludables , en la que un equipo de profesores y estudiantes del grado de Comunicación Publicitaria han diseñado un total de veinte carteles con los que pretenden transmitir mensajes impactantes que ayuden a la sociedad a reflexionar sobre la salud y el cuidado de esta. Se puede visitar hasta el 27 de julio.

Lugar: sede de MAC

Horario: 10.00-14.00 y 17.00-20.00