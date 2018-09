Agenda para moverse en la capital tinerfeña el fin de semana

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

‘El jardín’

Último fin de semana de esta actividad en el Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica. Ese lugar acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula El jardín y en ella se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán según ese concepto. Jardín es un término que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decorativos, a un espacio natural pero construido por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA presenta la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Encuentro: ‘A propósito de Espacio P’

TEA celebra un encuentro a través del cual se quiere visibilizar y poner en común el trabajo de las diferentes organizaciones que vienen desarrollando una labor independiente desde el tejido cívico y en el ámbito de las artes visuales. A propósito de Espacio P: arte, cultura y autogestión en Canarias en el siglo XXI es el título de esta actividad que es a su vez un nuevo homenaje a los integrantes de Espacio P, fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel. Con este encuentro, que está vinculado a la exposición Espacio P 1981-1997, se desea propiciar un debate sobre las características comunes, retos, dificultades y oportunidades que se derivan de la actividad de unos colectivos que aportan diversidad, pluralidad y participación al paisaje de la creación contemporánea.

Lugar: TEA

Horario: 10.00-14.00

Precio: acceso libre

Cuentos en familia: ‘A lo que ha llegado el lobo’

De nuevo viene el lobo a la Biblioteca Municipal Central (TEA) de Santa Cruz de Tenerife de la mano de la narradora oral Mon Peraza, con una sesión de cuentos muy especial para familias con niños y niñas de 3 a 9 años. Hay que andar con cuidado, ya que el lobo lleva tiempo entrando y saliendo de cuentos, pero ha llegado al pueblo de los animales y tiene mucha hambre, ¿a quién se comerá primero? Si desea más información puede llamar al teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre

VI Beer Festival Santa Cruz

El mayor festival de cerveza de Canarias vuelve a Santa Cruz en su VI edición. Y este año lo hace con el grupo La Unión para poner a bailar con sus clásicos de los 80 y 90 en el corazón de Tenerife. Dispondrá, además, de una gran zona dedicada a los más pequeños de la casa, con cuidadores/as, castillos hinchables, pintacaras, etcétera, para su uso exclusivo. Actúan 101 Brass Band (17.00), Ni 1 Pelo de Tonto (18.30) y La Unión (21.30).

Lugar: plaza de la Alameda del Duque Santa Elena

Horario: desde las 17.00

Precio: general, cuatro euros; menores (4 a 10 años), dos

Fiestas patronales en Cueva Bermeja

Festejos patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Loreto, organizados por la asociación de vecinos Cueva Bermeja, en colaboración con la oficina del distrito. Tiene en su agenda la actuación del grupo juvenil Ibaute.

Lugar: plaza del pueblo de Cueva Bermeja

Horario: desde las 18.30

Precio: acceso libre

Garabatos-K: ‘El cofre de los disfraces’

Pirulí, Regaliz, Gominola y Piruleta son cuatro divertidos personajes que vienen a formar parte del carnaval de Santa Cruz, invadiendo las plazas con sus coloridas ocurrencias. Con ayuda de niños y niñas deciden realizar un concurso de disfraces, y para ello Pirulí cuenta con un cofre secreto lleno de trajes mágicos, por lo que se supone ganador. Sin embargo, sus compañeros descubren el secreto y deciden seguirle para apoderarse del preciado tesoro… Escrita y dirigida por: Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Curso de escritura creativa y escrituterapia

Primer día del curso de escritura creativa y escrituterapia. Vuelven las clases de escritura creativa los días 21 y 28 de septiembre. Las plazas son limitadas. Reservas y más información en info@lacasaarticulada.com o en @escrituraentrelasnubes.

Lugar: La Casa Articulada

Horario: 19.00-21.00

Precio: 45 euros/mes

Cine: ‘La revolución silenciosa’

TEA proyecta esta película de 2018, dirigida por Lars Kraume. Se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos en español. Jonas Dassler, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek y Max Hopp son algunos de los actores que intervienen en este filme. Esta película es una adaptación de Lars Kraume de El caso Fritz Bauer, el relato autobiográfico de Dietrich Garstka, que sigue la historia de un grupo de jóvenes de bachillerato de la Alemania oriental. Estos, tras una votación unánime, decidieron demostrar su solidaridad con los insurgentes húngaros durante el levantamiento de 1956, contra los invasores soviéticos.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Estrategia Antirrumores de Tenerife

La Estrategia Antirrumores de Tenerife tiene como objetivo la prevención del racismo y la xenofobia a través de combatir los rumores, prejuicios y estereotipos que existen acerca de las personas extranjeras en la isla de Tenerife. Presentación de un trabajo videográfico que tiene como objetivo contribuir a romper los prejuicios que existen acerca de las mujeres musulmanas en la isla de Tenerife.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

III Fiestas de El Toscal: ‘Recreación Romera del Cristo de Paso Alto’

La Recreación Romera del Cristo de Paso Alto pretende, con cierto rigor histórico, sostener esta tradición que se trata, probablemente, de la primera romería de esta ciudad. Para ello se cuenta con la colaboración del Centro de Historia y Cultura Militar de Almeyda y con la Asociación de la Recreación del 25 de Julio. Cumple, en esta edición, un lustro. Recorrerá las calles toscaleras hasta Almeyda, desde la recientemente restaurada cruz de San Agustín.

Lugar: de El Toscal al patio del Fuerte de Almeyda

Horario: desde las 19.30

Precio: libre acceso

‘Finde’ de cine: ‘Vengadores Infinity War’

Fin de semana de cine en el Centro Cultural de San Andrés, con la película Vengadores Infinity War. Un nuevo peligro acecha procedente de las sombras del cosmos. Thanos, el infame tirano intergaláctico, tiene como objetivo reunir las seis Gemas del Infinito, artefactos de poder inimaginable, y usarlas para imponer su perversa voluntad a toda la existencia. Los Vengadores y sus aliados tendrán que luchar contra el mayor villano al que se han enfrentado nunca, y evitar que se haga con el control de la galaxia.

Lugar: Centro Cultural de San Andrés

Horario: 20.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Monólogo: ‘Soy feminista ¿Y qué?’

Repiten el estreno de Carmen Cabeza para toda esa gente que se quedó fuera, porque Soy feminista, ¿Y qué? tiene que verlo todo el mundo. Actriz, dramaturga, cómica y feminista reconocida, lleva la temática al humor, pero con una particular visión que no deja a nadie indiferente.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: 10 euros. Reserva de entradas en 661 645 396

Ciclo de música japonesa, con ST Fusion

ST Fusion es un proyecto canario-nipón único en el mundo. Nace en Tokio en 2003, inicialmente como dúo formado por Satomi Morimoto (voz, piano, teclados, koto) y Tomás L-P Cruz (contrabajo, guitarra, shamisen, koto). Al año siguiente, ya en Tenerife, ST Fusion se consolida como banda y, a lo largo de estos años, tras varios formatos y muchas e importantes colaboraciones, ST Fusion se constituye como cuarteto con la incorporación de Miguel Manescau (guitarra) y Akior García (batería). En 2018 cumple 15 años y lo está celebrando con una gira.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Música: Turbohaler

Versionan bandas como Cult, Four Horsemen, ZZ Top, Dr. Feelgood, Motorhead, Rezillos, Fear, Skunk Anansie, Rory Gallagher, Rob Tognoni, entre otros. Los componentes del grupo son Judith (voz), Juanjo (guitarra), Carlos (batería) y Pepe (bajo).

Lugar: Lone Star

Horario: 22.30 horas

Precio: cuatro euros

Música: Almas de Goma

Almas de Goma surgió como un grupo de versiones allá por septiembre de 1997, actuando en diferentes locales de la isla de Tenerife. Pronto comenzaron a crear temas propios dando como resultado diversas maquetas y el disco que grabaron en 2003, titulado Cocktail.

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

‘El jardín’

Último fin de semana de esta actividad en el Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica. Ese lugar acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula El jardín y en ella se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán según ese concepto. Jardín es un término que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decorativos, a un espacio natural pero construido por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA presenta la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en Cueva Bermeja

Festejos patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Loreto, organizados por la asociación de vecinos de Cueva Bermeja, en colaboración con la oficina del distrito. Tiene en su agenda juegos para los niños, colchonetas hinchables y pintacaras. Además, estará también el concurso de postres, degustación de comida, sorteos y fiesta de la espuma, con hinchables acuáticos y, seguidamente, verbena popular.

Lugar: plaza del pueblo de Cueva Bermeja

Horario: desde las 10.00

Precio: acceso libre

Exhibición de iaidō, karate y aikido

El iaijutsu es el nombre que los japoneses han dado desde siempre a la esgrima. Este arte es reminiscente de escuelas y clanes japoneses denominados Koryu. Zen Nihon Kendō Renmei Iaidō (ZNKR iaidō) es el estilo estándar de iaidō (居合道, ‘iaidō’) de la Federación Japonesa de Kendō (Zen Nihon Kendō Renmei o ZNKR). El karate es un arte marcial, sistema de lucha sin armas, originario de Japón, que incluye disciplinas del arte de lucha chino. La palabra karate significa “mano vacía”; es decir, una lucha sin armas donde se utilizan las manos, piernas, los codos y las rodillas como forma de defensa, principalmente, y además de ataque.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 11.00

Precio: entrada libre

Women’s Basketball World Cup Tenerife 2018

La XVIII Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2018 se celebra en la isla de Tenerife entre el 22 y el 30 de septiembre de 2018, con la organización de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación Española de Baloncesto (FEB). Un total de dieciséis selecciones nacionales pertenecientes a cuatro confederaciones continentales competirán por el título de campeón mundial, cuyo actual portador es el equipo de los Estados Unidos, vencedor del Mundial de 2014. En el Pabellón Municipal Quico Cabrera, están previstos los siguientes encuentros: Letonia-China (11.00), Corea-Francia (13.30), Estados Unidos-Senegal (18.00) y Puerto Rico-Bélgica (20.00).

Lugar: Pabellón Municipal Quico Cabrera

Horario: desde las 11.00

Precio: desde cinco euros

VI Beer Festival Santa Cruz

El mayor festival de cerveza de Canarias vuelve a Santa Cruz en su VI edición. Actúan Black Baby Soul (14.00), Super 5 (15.45), La Chalana (17.30), Funktastic Band (19.30) y Overbooking (21.30).

Lugar: plaza de la Alameda del Duque Santa Elena

Horario: desde las 17.00

Precio: general, cuatro euros; menores (4 a 10 años), dos

Garabatos-K: ‘El cofre de los disfraces’

Pirulí, Regaliz, Gominola y Piruleta son cuatro divertidos personajes que vienen a formar parte del carnaval de Santa Cruz, invadiendo las plazas con sus coloridas ocurrencias. Con ayuda de niños y niñas deciden realizar un concurso de disfraces, y para ello Pirulí cuenta con un cofre secreto lleno de trajes mágicos, por lo que se supone ganador. Sin embargo sus compañeros descubren el secreto y deciden seguirle para apoderarse del preciado tesoro… Escrita y dirigida por: Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Fimucité: ‘Addicted to love’

Se trata de un proyecto exclusivo de Fimucité, que llevará al espectador en un viaje fascinante por las canciones más conocidas de comedias románticas. Un paseo por Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, Ghost… con momentos cargados de ritmo, baile y baladas inolvidables. La Pop Culture Band cuenta con músicos de calidad artística y grandes cantantes: Gonzalo de Araoz (director musical y guitarra), Francis Díaz (guitarra), Julio Moreno (bajo), Javi Guerrero (batería) y David González (teclista). Voces: Héctor Quintero, Patricio González, Patricia González, Zuleyma Medina, Sofía Araque y Antonella Vega.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.00 y 22.00

Precio: desde 10 euros. Entradas: primer pase (19.00) y segundo pase (22.00)

Cine: ‘La revolución silenciosa’

TEA proyecta esta película de 2018, dirigida por Lars Kraume. Se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos en español. Jonas Dassler, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek y Max Hopp son algunos de los actores que intervienen en este filme. Esta película es una adaptación de Lars Kraume de El caso Fritz Bauer, el relato autobiográfico de Dietrich Garstka, que sigue la historia de un grupo de jóvenes de bachillerato de la Alemania oriental. Estos, tras una votación unánime, decidieron demostrar su solidaridad con los insurgentes húngaros durante el levantamiento de 1956, contra los invasores soviéticos.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

'Navegarte': ‘Música y Palabra’

La Factoría de Cohesión, a través del ciclo cultural Navegarte, programa un evento muy especial: Música y Palabra. Se trata de una velada literaria y musical de la mano de dos grandes profesionales, Ernesto Rodríguez Abad y Fabiola Socas. Será una experiencia original donde las palabras de Ernesto harán volar la imaginación y la música de Fabiola hará sentir como nunca antes, todo ello en un lugar mágico como en el histórico buque que surco las Islas Canarias, el Correíllo La Palma.

Lugar: Correíllo La Palma

Horario: 19.30

Precio: 10 euros

'ImprovisArte' con el maestro Rafa Villena

Viene con el maestro Rafa Villena a crear pura magia teatral improvisada, con Irene Álvarez, Iratxe Menalbert, Guacimara Gil, Ana Reig e Idaira Santana.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: ocho euros. Reserva en 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396

‘Ellas Crean’: ‘A man or a woman?’

El Teatro Victoria dedica este mes a las mujeres creadoras y trabajadoras de las artes escénicas. El ciclo de programación se presenta bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro mujeres creadoras de la escena regional, nacional e internacional presentarán diversos trabajos escénicos. ¿Ser o parecer? A man or a woman?, de Cristina Hernández, es una propuesta escénica de teatro y danza sobre la ambigüedad a través de la imagen, el texto (o el silencio) y el movimiento (o la estaticidad). Se juega con el estereotipo, imágenes icónicas, la dualidad, la ambigüedad, la transformación, el equilibrio, la mirada subjetiva del observador…

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado, cinco euros. Reserva 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

Música: Hot Vulcan Stompers (15 aniversario)

Durante estos años, los Hot Vulcan Stompers comparten cartel, dentro y fuera de la isla, con artistas de la talla de Los Rebeldes, Loquillo, Marky Ramone, Pep Torres, The Mean Devils, Texabilly Rockets, Lucky Dados, The Dixie Boys y un largo etcétera...

Lugar: Lone Star

Horario: 22.30

Precio: cuatro euros

Música: Soul Meyers

Es una banda que nace en Tenerife en 2015 y cuyo principal objetivo es hacer disfrutar al público compartiendo su pasión por la música. Juan Luis Pérez y Ruth Meyer comienzan este proyecto juntos participando en diversos eventos, fiestas y actos. Soul Meyers se caracteriza por su calidad y potente puesta en escena, contando con un amplio repertorio. Con Ruth Meyer (cantante y actriz tinerfeña), Juan Luis Pérez (batería y percusión), Abián Dominguez (guitarra), Luis Rivero (bajo) y Fonsi Rodríguez (teclados).

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

‘El jardín’

Último fin de semana de esta actividad en el Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica. Ese lugar acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula El jardín y en ella se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán según ese concepto. Jardín es un término que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decorativos, a un espacio natural pero construido por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA presenta la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Women’s Basketball World Cup Tenerife 2018

La XVIII Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2018 se celebra en la isla de Tenerife entre el 22 y el 30 de septiembre de 2018, con la organización de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación Española de Baloncesto (FEB). Un total de dieciséis selecciones nacionales pertenecientes a cuatro confederaciones continentales competirán por el título de campeón mundial, cuyo actual portador es el equipo de los Estados Unidos, vencedor del Mundial de 2014. En el Pabellón Municipal Quico Cabrera están previstos los siguientes encuentros: Argentina-Australia (11.00), Bélgica-Japón (13.30), China-Estados Unidos (18.00) y Nigeria-Turquía (20.30).

Lugar: Pabellón Municipal Quico Cabrera

Horario: desde las 11.00

Precio: desde cinco euros

Cine: ‘El azar’

Dentro del ciclo de cine 100 años de la independencia de Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad, se proyecta esta película ( Przypadek, 1981), de Kieślowski. La película se verá en versión original con subtítulos en español. Ya se pudo ver en TEA en agosto y se vuelve a pasar debido al enorme éxito de público y a la gran demanda. El ciclo se completa con una exposición sobre el cineasta que incluye una muestra de carteles de sus películas y las fotos realizadas por Kieślowski en su época de estudiante.

Lugar: TEA

Horario: 12.00

Precio: entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la taquilla

Cine: ‘La revolución silenciosa’

TEA proyecta esta película de 2018, dirigida por Lars Kraume. Se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos en español. Jonas Dassler, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek y Max Hopp son algunos de los actores que intervienen en este filme. Esta película es una adaptación de Lars Kraume de El caso Fritz Bauer, el relato autobiográfico de Dietrich Garstka, que sigue la historia de un grupo de jóvenes de bachillerato de la Alemania oriental. Estos, tras una votación unánime, decidieron demostrar su solidaridad con los insurgentes húngaros durante el levantamiento de 1956, contra los invasores soviéticos.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Fimucité: ‘Cine de Barrio en concierto’

Fimucité presenta una banda de exquisitos músicos que interpretará versiones de aquellos temas míticos del cine español que se han podido ver en pantallas, que han emocionado y con los que algunos se han enamorado o divertido. Este particular Cine de Barrio en concierto se ha propuesto una misión imposible: aunar lo más destacado de décadas de canciones geniales llevadas a la gran pantalla, con distintos estilos e intérpretes como Lola Flores, Marisol, Joselito, Antonio Molina, Rocío Dúrcal, Raphael, Concha Velasco… Con la dirección musical y arreglos del pianista David Quevedo, Cine de Barrio en concierto reunirá en el escenario del Teatro Guimerá a conocidas voces de las islas como Esther Ovejero y Fran León.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: a las 19.00

Precio: desde los 10 euros

‘Ellas Crean’: ‘A man or a woman?’

El Teatro Victoria dedica a las mujeres creadoras y trabajadoras de las artes escénicas este mes. El ciclo de programación se presenta bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro mujeres creadoras de la escena regional, nacional e internacional presentarán diversos trabajos escénicos. ¿Ser o parecer? A man or a woman?, de Cristina Hernández, es una propuesta escénica de teatro y danza sobre la ambigüedad a través de la imagen, el texto (o el silencio) y el movimiento (o la estaticidad). Se juega con el estereotipo, imágenes icónicas, la dualidad, la ambigüedad, la transformación, el equilibrio, la mirada subjetiva del observador…

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado, cinco. Reserva 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Voodoo Child’

Las pinturas de Elad Larom que forman Voodoo Child tienen como origen imágenes eclécticas. El artista ha pintado vestimentas y máscaras, a veces mezclando de diferentes culturas, como corbatas occidentales con diseños de otras culturas. Algunas de las imágenes de las que el artista parte son reconocibles en sus obras y otras son irreconocibles. Podrá ser visitada hasta el 20 octubre.

Lugar: Galería ATC. Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00 horas; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Cinco puertas y un paisaje’

Exposición de pintura acrílica del artista José Emilio, especialista en arte pictórico y reproducciones. Permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Peluches’

Exposición colectiva que reúne creaciones de dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos y escultores. Los artistas se han unido en una iniciativa altruista y donarán sus obras para colaborar en la creación de los espacios del centro de día de oncología pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La muestra la integran un conjunto diverso de obras de muy variadas técnicas y procesos de creación, desde dibujos hasta fotocollages, pasando por acuarelas, pasteles, acrílicos, grabados, lápices de color, tintas, rotulador, grafitos, grabados, esculturas, instalaciones, etcétera. Asimismo, se cuenta con la participación de ilustradores con gran prestigio y reconocimiento internacional, como Ana Juan y Pablo Amargo. La muestra se podrá visitar hasta el día 21 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’

TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas’

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas, muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía -según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme, que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París- resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El retrato burgués en el Museo’

Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato del XVIII de un caballero inglés -uno de los primeros fondos del Museo- hasta la representación de los niños de la familia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La irrupción de la fotografía por supuesto no es algo menor; por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un objeto aún más raro y curiosamente más honesto, en cuanto a lo que verdaderamente se quiere representar. La exposición se cierra en la sala Pedro González con una muestra de los distintos artistas que han abordado el costumbrismo canario y sus escenas populares, precisamente porque como “colaboradores necesarios” esa masa popular era la que haría posible que percibamos la individualidad burguesa. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA inauguró este jueves la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, de 10.00 a 20.00

Precio: entrada libre

‘El lugar en el que creo’

Esta exposición surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar dos proyectos individuales Dime qué piensas y HMBR, “ya que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue Dime qué piensas: en él ilustré los pensamientos de la sociedad en la que convivo partiendo de seis temas que la colectividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, soledad, sanidad y educación”. Podrá ser visitada hasta el 2 noviembre.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada libre

‘Chasing time’

La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escultóricas que en los proyectos anteriores. Si bien su trabajo viene normalmente de un marco conceptual, en esta serie Yanko se centra en las historias de los objetos encontrados.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Mi querida geometría elemental plana, sin ti es menos animada’

La muestra, que incluye más de una treintena de cuadros realizados en distintos formatos por Pedro Manuel Nebrera Marrero, utiliza figuras de cuadrados, rectángulos y semicírculos sobre una banda geométrica plana. Todos ellos forman parte de la evolución creativa del artista. Asimismo abundan figuras de flexos, matroskas, barcos de papel, barcos de hueso y marfil, bebederos de aves, objetos de cristal, peces, jarrones y flores, que conviven con estrellas y lunas. En otra línea de trabajo también figura el acercamiento y la inclusión en la pintura de Nebrera Marrero de temas relacionados con la escultura denominada por Francisco Borges Salas, Homenaje a la fertilidad, que conforma el monumento central del parque García Sanabria. Esta línea consta de pinturas totales de la escultura y de detalles parciales de la misma. La técnica utilizada por el pintor ha sido el acrílico sobre lienzo y el acrílico sobre papel y carpelina.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00. Domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘Viaje con nosotros a mil y un lugar’

Hasta el 30 de septiembre se podrá visitar esta exposición donde se muestran varias guías con sugerentes destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas editoriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenires. La muestra ha sido organizada por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre