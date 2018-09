Agenda para moverse en la capital tinerfeña el fin de semana

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

#SantaCruceros18

Factoría de Cohesión trae, un año más, el Festival #SantaCruceros. Tras el éxito obtenido en años anteriores, #SantaCruceros vuelve para hacer disfrutar de un puerto y una ciudad más unidos a través del ocio y la cultura. El festival tendrá lugar en pleno centro de Santa Cruz, en el edificio Puerto Ciudad de la avenida de Anaga, abierto para todos los ciudadanos. Dentro del festival se llevarán a cabo distintas actividades: jornadas infantiles y culturales, visitas escolares, teatro infantil, castillo hinchable, talleres, carpas de videojuegos, e-sport, eventos en el buque Correíllo La Palma, gincana marinera, música en directo y muchas sorpresas más.

Lugar: cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga

Horario: 9.00-21.00

Precio: acceso libre

‘Espacio P 1981-1997’

TEA presenta la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI).

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

XI Internacional Birdshow Isla de Tenerife

El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Reúne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso es la cita más relevante de ornitología deportiva en el archipiélago y reúne a especies procedentes de todos los puntos de España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: entrada gratuita

Festival Índice

Festival Índice es un espacio de fomento de la lectura y la escritura de acceso gratuito que tiene lugar en el mes de septiembre en TEA Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz de Tenerife). Entre sus principales propósitos, se encuentran promover la lectura y la escritura como un acto comunicativo, creativo y lúdico; crear espacios de reflexión y debate; favorecer el disfrute común de los espacios públicos con un fin educativo y cultural, y ofrecer una plataforma de expresión a niños y niñas, adolescentes y adultos con una motivación creativa hacia la lectura y la escritura. Su programa recoge mesas de intercambio, talleres, ponencias, coloquios, muestras y concursos.

Lugar: TEA

Horario: 16.00-23.30

Precio: todas las actividades del festival son gratuitas

Garabatos-K: ‘Cuida tus calles’

Las diferentes piezas del mobiliario se reúnen en asamblea extraordinaria para debatir sobre el mal trato que reciben de los seres humanos. Están agobiadas por el mal uso del que son víctimas, ya que cada tarde las maltratan, acelerando así su deterioro y afeando la ciudad. Por ello las farolas, bancos y papeleras deciden darles una asertiva lección, para que reconozcan lo útil y necesario que son y les traten con respeto. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Curso escritura creativa y escrituterapia

Primer día del curso de escritura creativa y escrituterapia. Vuelven las clases de escritura creativa los días 21 y 28 de septiembre. Las plazas son limitadas. Reservas y más información en info@lacasaarticulada.com o en @escrituraentrelasnubes .

Lugar: La Casa Articulada

Horario: 19.00-21.00

Precio: 45 euros/mes

‘Navegarte’: ‘Melodías a bordo’

¿Quiere vivir una experiencia diferente en un espacio único? Está #SantaCruceros18, para aprovechar la oportunidad de vivir una nueva entrega de Melodías a bordo. Con la colaboración de la Fundación Canaria Correíllo La Palma, se podrá disfrutar de una exclusiva ruta por el interior de este buque cargado de historia y patrimonio al ritmo de un acompañamiento musical excepcional. Si quiere descubrir todos los secretos del Correíllo La Palma y por qué fue una pieza clave en la evolución y progreso de las islas Canarias, sube a bordo del buque.

Lugar: Correíllo La Palma, en el muelle de Enlace

Horario: 19.00

Presentación del libro ‘Pájaros sin cielo’

Presentación del libro Pájaros sin cielo de la escritora María Candelaria Pérez Galván.

Lugar: salón de actos de MAC

Horario: 19.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Poesía: ‘Versos para el otoño’, con Pentaversus

Recital poético-musical. Termina el periodo estival y con él las vacaciones, los viajes, los días de playa y el lujo de permitirse dejar que las horas transcurran sin tener que mirar el reloj. Seguirán tiempos de inicios, reinicios y nuevos proyectos; se acerca el otoño y nada mejor que recibirlo con poemas y música. Ámbito Cultural vuelve a acoger con admiración al grupo Pentaversus, que ofrecerá una selección de versos en las voces de Balbina Rivero, Pilar Durán, Isabel Expósito y Damián H. Estévez. La música estará a cargo de Fabián Ayube.

Lugar: Ámbito Cultural El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Música: ‘Por rumbas’, con Kalima & Solfatara

Este grupo surge como tal en marzo de 2012, producto de la fusión de dos proyectos musicales cuando el cantante ceutí Nacho Álvarez, que venía actuando bajo el nombre de Kalima desde 1989, decide unirse con Rubén Díaz, guitarrista, productor, arreglista y compositor tinerfeño. Desde el año 2000, se había abierto también un importante hueco en el panorama musical canario como Solfatara. Kalima & Solfatara Trío lo componen Nacho Álvarez (voz), Rubén Díaz (guitarra sintetizada) y Tiago Brauna (percusión).

Lugar: Cavia Flamenca

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fimucité: ‘Encuentros en la tercera fase’

Fimucité presenta el clásico de 1977 Encuentros en la tercera fase, en una sensacional versión para salas de concierto. Considerada como uno de los grandes tesoros del cine de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos, incluye una de las bandas sonoras más espectaculares del maestro John Williams, interpretada ahora en directo y sincronizada con las icónicas imágenes de esta película. Será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, dirigidos por el compositor Diego Navarro, director del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.00

Precio: 35 euros

Espectáculo humorístico

Una divertida velada en el Centro Cultural San Andrés con uno de los espectáculos humorísticos más solicitados de Canarias. El humorista Juanito Panchín (Televisión Canaria) trae de la mano de su más famoso personaje Lilifó Yalindo el show Humor a la cubana, en el que no se podrá parar de reír.

Lugar: Centro Cultural de San Andrés

Horario: 20.30

Precio: entrada gratuita con aforo limitado

Danza: ‘Óyeme con los ojos’

Se trata de una obra que se construye en torno a escenas simbólicas y dramatúrgicamente muy marcadas, tanto en su concepción coreográfica como musical. En este solo, el único que ha creado durante toda su carrera, acompañada de seis excelentes músicos, María Pagés narra la vida y las inquietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya vida está marcada por el baile como vocación ética y la valentía para revelarse tal como es: una mujer que no le sorprende ni le asusta su humanidad.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 26 euros

Cine: ‘Los nadie’

TEA proyecta esta película, primer largometraje de Juan Sebastián Mesa que cuenta la historia de cinco jóvenes que sobreviven en las calles de Medellín y a los que unen su afición por el punk, el arte callejero y las ganas de mejorar sus vidas. La proyección, que se pasa en versión original en español, se enmarca en la programación del Festival Índice.

Lugar: TEA

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la taquilla

Ciclo de música japonesa

Las hermanas Morimoto, junto a la bailarina Ana Beatriz Alonso, ofrecerán un viaje musical a través de las bandas sonoras del cine manga desde los años 70 hasta la actualidad. Morimoto Sisters es un dúo de voces compuesto por Satomi y Emiko Morimoto, dos hermanas japonesas que incluyen es su repertorio músicas de oriente y occidente interpretadas a un altísimo nivel gracias a sus voces prodigiosas y a su virtuosismo al piano.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Joel Hernández: ‘Tengo un problema’

Joel Hernández, ganador del VIII Concurso de Monólogos Regia Comedy, trae el espectáculo titulado Tengo un problema.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

Música: Los Contratiempos

Formados en el año 2006, Los Contratiempos es hoy en día unos de los principales grupos dentro del panorama rockin de Canarias (España). Motivados desde sus inicios por sumergirse en la música rock and roll de los años 50 y 60, incluyen en su repertorio estilos como el swing, rockabilly, surf, country, yodel, western, skiffle o hawaiano...

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Música: ‘djs’ Jessy La Ley y Roger S Morgan

Jessy La Ley es un nombre que surgió de pura casualidad, cuando a Daniel Prieto lo confundieron en Estados Unidos con un integrante del grupo mexicano La Ley, y una carrera que también empezó de manera particular: “No ponían la música que a mí me gustaba, así que me decidí a pinchar”. Tan simple y tan complicado a la vez.

Lugar: Berlín 89

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cartel de la cita de ocio y cultural de este sábado en Santa Cruz

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

‘Plenilunio Santa Cruz’

Más de un centenar de actividades en más de veinte espacios de la capital animarán esta novena edición. Gracias al apoyo de patrocinadores privados y entidades públicas, se ha visto reforzada la oferta musical de la jornada, que tendrá como plato fuerte la actuación del popular rapero Arkano. Esta edición contará con la tradicional carrera nocturna por las principales vías de la capital tinerfeña y que en esta ocasión tendrá una tematización especial gracias a Neón Run: su esencia se basa en la mezcla diferentes sectores, el running, la música y el neón, la temática que da protagonismo al evento. Así, escenificar estas tres vertientes hará que el participante tenga una experiencia única que no olvidará. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta días antes de la celebració, y se podrán cursar a través de la web www.pleniluniosantacruz.com .

Lugar: zona de Gran Afluencia Turística

Horario: 9.00-24.00

Precio: acceso libre

#SantaCruceros18

Factoría de Cohesión trae, un año más, el Festival #SantaCruceros. Tras el éxito obtenido en años anteriores, #SantaCruceros vuelve para hacer disfrutar de un puerto y una ciudad más unidos a través del ocio y la cultura. El festival tendrá lugar en pleno centro de Santa Cruz, en la cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga, abierto para todos los ciudadanos.

Lugar: cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga

Horario: 9.00-21.00

Precio: acceso libre

Festival Índice

Festival Índice es un espacio de fomento de la lectura y la escritura de acceso gratuito que tiene lugar en el mes de septiembre en TEA Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz de Tenerife). Entre sus principales propósitos, se encuentran promover la lectura y las escritura como un acto comunicativo, creativo y lúdico; crear espacios de reflexión y debate; favorecer el disfrute común de los espacios públicos con un fin educativo y cultural, y ofrecer una plataforma de expresión a niños y niñas, adolescentes y adultos con una motivación creativa hacia la lectura y la escritura.

Lugar: TEA

Horario: 10.00-23.30

Precio: todas las actividades del festival son gratuitas

‘Espacio P 1981-1997’

TEA trae la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI).

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Plenilunio’ en TEA

TEA vuelve a unirse a la actividad cultural y festiva Plenilunio. Durante este día, TEA ofrecerá una variada agenda de actividades que tendrán como escenario las instalaciones del centro de arte contemporáneo del Cabildo, que permanecerá abierto hasta la medianoche. Además, desde las 10.00 y hasta el cierre, la entrada es gratuita a todas las exposiciones, así como a las acciones programadas.

Lugar: TEA

Horario: 10.00-24.00

Precio: entrada gratuita a todas las actividades

‘¡Autonomía! ¡Automatización!’

TEA celebra la tercera sesión de ¡Autonomía! ¡Automatización!, el programa que este centro de arte contemporáneo del Cabildo tiene para fomentar y promover el pensamiento crítico cultural. Este nuevo encuentro estará a cargo de Gilberto González, que llevará a cabo el seminario titulado Museos, zombis y señores del XIX. La actividad es de acceso es libre, pero se recomienda que las personas que estén interesadas en asistir a este encuentro envíen un correo previo a autonomia.automatizacion@gmail.com para que se les pueda enviar los materiales de la sesión. Esta sesión se realizará de 10.00 a 14.00 y, posteriormente, entre las 16.00 y las 18.00. La actividad proseguirá en el Cilindro de la Biblioteca de TEA, donde se celebrará una mesa de debate.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz

Horario: 10.00-14.00 y 16.00-18.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

XI Internacional Birdshow Isla de Tenerife

El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Reúne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso es la cita más relevante de ornitología deportiva en el archipiélago y reúne a especies procedentes de todos los puntos de España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: entrada gratuita

Gincana marinera en #SantaCruceros18

Llega la divertida gincana marinera, actividad englobada dentro del programa del Festival #SantaCruceros18. La Gincana Marinera será un evento familiar, lúdico y deportivo donde se participará por equipos de hasta tres integrantes (deben superar los 8 años de edad por cuestiones de seguridad). La zona de partida se establecerá en la cubierta del edificio Puerto-Ciudad. Se recibirá a los corredores a las 10.30, teniendo lugar el pistoletazo de salida a las 11.00.

Lugar: cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga

Horario: desde las 11.00

Taller manga

Manga (漫画o también まんが?) es la palabra japonesa para designar a las historietas en general. Fuera de Japón se utiliza tanto para referirse a las historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utilizado en estas. El manga japonés constituye una de las tres grandes tradiciones a nivel mundial, junto con la estadounidense y la franco-belga. Abarca una extensa variedad de géneros y llega a públicos diversos. Impartido por Marta Idaira Jiménez.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 11.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción

Conferencia: ‘Encuentros en la tercera fase’

Se ofrece esta conferencia a cargo del escritor Javier Sierra, Premio Planeta 2017 y único escritor español en la lista de los más vendidos en Estados Unidos. La presentación correrá a cargo de Diego Navarro, director de Fimucité. Esta conferencia se enmarca dentro de los actos de Fimucité, Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, del que el Casino es colaborador.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: 12.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Plenilunio’ en el Museo de la Naturaleza y el Hombre

Una vez más, el Museo de la Naturaleza y el Hombre participa en esta nueva edición de Plenilunio, evento promovido por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, a través de un amplio programa de actividades gratuitas. Tras el éxito de público de las anteriores ediciones, el Museo vuelve a apostar por este programa de ocio nocturno de la capital insular, caracterizado por su marcado acento cultural.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: desde las 16.00

Precio: entrada gratuita

‘Plenilunio’ en el cuartel de Almeyda

El recinto militar de Almeyda se suma un año más a la celebración y actividades de Plenilunio con su particular aportación, desde las 18.00, que se iniciará con el izado de la bandera nacional, al que seguirá una exhibición de esgrima, otra canina de la Unidad de Intervención de Emergencias Naturales (UME), un mercado medieval, recreación de parte de la Gesta del 25 de Julio...

Lugar: Museo de Almeyda

Horario: desde las 18.00

Precio: entrada gratuita

Canarias Champions Dance 2018

Clases de bachata con Berra y Laura (subcampeones del mundo y varias veces campeones de España de bachata). Show de bachata de Berra y Laura. Final canaria de bachata (Bachatart 2018). Animaciones. Tres ambientes. Guardarropa incluido. Música latina bailable: salsa, bachata, merengue... Música afro bailable: kizomba.

Lugar: discoteca Elbembé

Horario: 18.00-23.30

Precio: desde 11 euros

Garabatos-K: ‘Cuida tus calles’

Las diferentes piezas del mobiliario se reúnen en asamblea extraordinaria para debatir sobre el mal trato que reciben de los seres humanos. Están agobiados del mal uso del que son víctimas, ya que cada tarde les maltrata, acelerando así su deterioro y afeando la ciudad. Por ello las farolas, bancos y papeleras deciden darles una asertiva lección, para que reconozcan lo útil y necesario que son y les traten con respeto. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

‘Plenilunio’ en La Recova

También entra la dinamización de la ciudad a La Recova, que invita a disfrutar del mejor ambiente tradicional. Se podrá degustar una gran variedad gastronómica a cargo de los diferentes puestos del mercado y escuchar agradables actuaciones en directo. La Recova, un lugar para el encuentro con los amigos, el paseo por sus diferentes patios y ambientes, y el disfrute de su variada gastronomía.

Lugar: Mercado de Nuestra Señora de África

Horario: 19.00-24.00

Precio: acceso libre

Fimucité: gala de clausura, ‘La verdad está ahí fuera’

El XI Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) invita a su concierto de clausura: La verdad está ahí fuera.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.00

Precio: 38 euros

Fiestas patronales en Santa María del Mar

Festejos patronales en honor a Santa María del Mar, en dicho barrio capitalino, organizados por la asociación de vecinos Ciudad Satélite, con la colaboración de la oficina del Distrito Suroeste. Tiene en la agenda la celebración del IV Festival Folclórico Orígenes, al que seguirá la verbena popular.

Lugar: plaza anexa al Centro Cultural de Santa María del Mar

Horario: desde las 19.30

‘Navegarte’: ‘Música y palabra’

La Factoría de Cohesión, a través del ciclo cultural Navegarte, programa un evento muy especial: Música y palabra. Se trata de una velada literaria y musical de la mano de dos grandes profesionales, Ernesto Rodríguez Abad y Fabiola Socas.

Lugar: Correíllo La Palma, en el muelle de Enlace

Horario: 19.30

Precio: 10 euros

Danza: ‘Óyeme con los ojos’

Se trata de una obra que se construye en torno a escenas simbólica y dramatúrgicamente muy marcadas, tanto en su concepción coreográfica como musical. En este solo, el único que ha creado durante toda su carrera, acompañada de seis excelentes músicos, María Pagés narra la vida y las inquietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya vida está marcada por el baile como vocación ética y la valentía para revelarse tal como es: una mujer que no le sorprende ni le asusta su humanidad.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 26 euros

Fiestas patronales en Cueva Bermeja

Festejos patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Loreto, organizados por la asociación de vecinos de Cueva Bermeja, en colaboración con la oficina del Distrito, que tiene en su agenda la santa misa y a continuación procesión acompañando a la venerada imagen por las calles principales del barrio. Al finalizar se podrá disfrutar de los fuegos artificiales y la gran verbena amenizada por la orquesta Los Concejales.

Lugar: plaza del pueblo de Cueva Bermeja

Horario: desde las 20.30

Precio: acceso libre

‘Ellas Crean’: ‘Perra de nadie’

El Teatro Victoria inaugura su programación de la temporada 2018-2019 con un mes dedicado a las mujeres creadoras y trabajadoras de las artes escénicas. Este ciclo de programación se presentará durante el mes de septiembre de 2018 bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro mujeres creadoras de la escena regional, nacional e internacional presentarán diversos trabajos escénicos. Hace veinte años, que los alquimistas habitan el mundo singular. Aquí y ahora, Lili está sola, como lo estaba hace veinte años, en otros lugares como Violeta (Aiguardent) y Claudel (Blanc d’Ombra). Lili es una perra, porque perra se nace, no se hace. Y es Perra de nadie, de Marta Carrasco.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de artes escénicas, cinco. Reservas en 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

Cine: ‘Los nadie’

TEA proyecta esta película, primer largometraje de Juan Sebastián Mesa que cuenta la historia de cinco jóvenes que sobreviven en las calles de Medellín y a los que unen su afición por el punk, el arte callejero y las ganas de mejorar sus vidas. La proyección, que se pasa en versión original en español, se enmarca en la programación del Festival Índice. La música, el arte de la calle y la amistad son las armas de resistencia de cinco jóvenes que conviven con la violencia y el desempleo en Medellín, la que fue capital mundial del narcotráfico.

Lugar: TEA

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la taquilla

II Maratón de Chistes

II Maratón de Chistes Regia Comedy. Reserve su entrada y decida quién merece ganar los 150 euros del premio. Participan Maribel Risco, Marco, Ruthas.com, Rosi Preziosi y Dani Montoro. Con Iván el Bastonero, cómico y monologuista como maestro de ceremonias, y Ruth Dionis.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: cinco euros. Reservas de entradas 922 888 739 o wasap al 661 645 396

Música: Carmela Visone & The Grooves

Nombre: Carmela Visone &The Grooves. Componentes: Carmela Visone (voz), Jonás Álvarez (batería), Pablo Díaz (piano), Cristo Dorta (bajo) y Agustín Pérez (guitarra). Se trata de una banda de jazz, neo soul y r&b de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros; socios gratis

Música: Preparty 50’s Rock&Roll

Cada vez queda menos para el XVI Vulcan Rockers Festival 50’s Tenerife, pero como a más de uno se le hace larga la espera, dos semanas antes se trae esta preparty, una noche de rock’n’roll para ir abriendo boca. ¿Y qué es una noche de rock’n’roll sin música en directo? Por un lado, se tendrá la oportunidad de disfrutar del recientemente estrenado show de Javier Rodríguez, The Holly Days: la música de Buddy Holly y sus amigos”. Armado con un micro y una guitarra, llevará a los asistentes a un recorrido por los grandes éxitos del aclamado cantante y de artistas afines.

Lugar: Lone Star

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

Música: ‘djs’ Giolì & Assia, Adrián Denniz, Morinke y Fox

Se inicia una nueva historia con toda la ilusión del mundo para convertir las noches de Santa Cruz en pura magia. Una noche en la que se dispone de muchas sorpresas preparadas con el único objetivo de hacer disfrutar al público siempre en Tao Club.

Lugar: Tao Club

Horario: 22.30

Precio: entrada gratuita

Música: ‘djs’ Fran Lagarto y Sergio González

Se trata de un programa donde personas que, con mayor experiencia o conocimiento, ayudan a otras de menor experiencia o conocimiento. En esta ocasión con los djs Fran Lagarto y Sergio González.

Lugar: Berlín 89

Horario: 23.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Música: Renzzo El Selector

Renzzo Medina A.K.A El Selector es un joven Selector que combina en sus sesiones mucha energía y ganas de pasarlo bien. Sus influencias van desde el rock al soul, pasando por estilos como funk, latín jazz, pop y r&b y haciendo un recorrido por las décadas de los 60, 70, 80 y 90.

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

#SantaCruceros18

Factoría de Cohesión trae, un año más, el Festival #SantaCruceros. Tras el éxito obtenido en años anteriores, #SantaCruceros vuelve para hacer disfrutar de un puerto y una ciudad más unidos a través del ocio y la cultura. El festival tendrá lugar en pleno centro de Santa Cruz, en el edificio Puerto Ciudad de la avenida de Anaga, abierto para todos los ciudadanos. Dentro del festival se llevarán a cabo distintas actividades: jornadas infantiles y culturales, visitas escolares, teatro infantil, castillo hinchable, talleres, carpas de videojuegos, e-sport, eventos en el buque Correílllo La Palma, gincana marinera, música en directo y, para culminar con éxito y diversión, este domingo llega la actuación de los humoristas Abubukaka, a las 18.15.

Lugar: cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga

Horario: 9.00-20.30

Precio: acceso libre

‘Espacio P 1981-1997’

Se despide de TEA esta muestra en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI).

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en Santa María del Mar

Festejos patronales en honor a Santa María del Mar, en dicho barrio capitalino, organizados por la asociación de vecinos Ciudad Satélite, con la colaboración de la oficina del Distrito Suroeste. Tiene en la agenda la celebración de la fiesta infantil, a la que seguirá la paellada vecinal. Ya por la tarde-noche, a partir de las 19.45, celebración de la santa misa y posterior procesión por las calles del barrio, que finalizará con una exhibición de fuegos artificiales.

Lugar: plaza anexa al centro cultural, parroquia y calles de Santa María del Mar

Horario: desde las 10.00

XI Internacional Birdshow Isla de Tenerife

El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Reúne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso es la cita más relevante de ornitología deportiva en el archipiélago y reúne a especies procedentes de todos los puntos de España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘Plenilunio Santa Cruz’

Alarga su celebración en la capital tinerfeña, concretamente en el parque García Sanabria. Mantendrá su programación con una amplia oferta gastronómica de 11.00 a 20.00. Comida sana y productos gourmet, gastronomía, foodtrucks y repostería gourmet; mercadillo de agricultura ecológica; mercadillo de tendencias y moda; ambientación musical; talleres infantiles; dj La Maldita…

Lugar: parque García Sanabria

Horario: 11.00-20.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Los nadie’

TEA proyecta esta película, primer largometraje de Juan Sebastián Mesa que cuenta la historia de cinco jóvenes que sobreviven en las calles de Medellín y a los que le unen su afición por el punk, el arte callejero y las ganas de mejorar sus vidas. La proyección, que se pasa en versión original en español, se enmarca en la programación del Festival Índice. La música, el arte de la calle y la amistad son las armas de resistencia de cinco jóvenes que conviven con la violencia y el desempleo en Medellín, la que fue capital mundial del narcotráfico.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la taquilla

‘Ellas Crean’: ‘Perra de nadie’

El Teatro Victoria inaugura su programación de la temporada 2018-2019 con un mes dedicado a las mujeres creadoras y trabajadoras de las artes escénicas. Este ciclo de programación se presentará durante el mes de septiembre de 2018 bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro mujeres creadoras de la escena regional, nacional e internacional presentarán diversos trabajos escénicos. Hace veinte años, que los alquimistas habitan el mundo singular. Aquí y ahora, Lili está sola, como lo estaba hace veinte años, en otros lugares como Violeta (Aiguardent) y Claudel (Blanc d’Ombra). Lili es una perra, porque perra se nace, no se hace. Y es Perra de nadie, de Marta Carrasco.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de artes escénicas, cinco. Reservas en 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Voodoo Child’

Las pinturas de Elad Larom que forman Voodoo Child tienen como origen imágenes eclécticas. El artista ha pintado vestimentas y máscaras, a veces mezclando de diferentes culturas, como corbatas occidentales con diseños de otras culturas. Algunas de las imágenes de las que el artista parte son reconocibles en sus obras y otras son irreconocibles. Podrá ser visitada hasta el 20 octubre.

Lugar: Galería ATC. Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00 horas; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Cinco puertas y un paisaje’

Exposición de pintura acrílica del artista José Emilio, especialista en arte pictórico y reproducciones. Permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Peluches’

Exposición colectiva que reúne creaciones de dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos y escultores. Los artistas se han unido en una iniciativa altruista y donarán sus obras para colaborar en la creación de los espacios del centro de día de oncología pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La muestra la integran un conjunto diverso de obras de muy variadas técnicas y procesos de creación, desde dibujos hasta fotocollages, pasando por acuarelas, pasteles, acrílicos, grabados, lápices de color, tintas, rotulador, grafitos, grabados, esculturas, instalaciones, etcétera. Asimismo, se cuenta con la participación de ilustradores con gran prestigio y reconocimiento internacional, como Ana Juan y Pablo Amargo. La muestra se podrá visitar hasta el día 21 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’

TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas, muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía -según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme, que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París- resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El retrato burgués en el Museo’

Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato del XVIII de un caballero inglés -uno de los primeros fondos del Museo- hasta la representación de los niños de la familia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La irrupción de la fotografía por supuesto no es algo menor; por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un objeto aún más raro y curiosamente más honesto, en cuanto a lo que verdaderamente se quiere representar. La exposición se cierra en la sala Pedro González con una muestra de los distintos artistas que han abordado el costumbrismo canario y sus escenas populares, precisamente porque como “colaboradores necesarios” esa masa popular era la que haría posible que percibamos la individualidad burguesa. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA inauguró este jueves la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, de 10.00 a 20.00

Precio: entrada libre

‘El lugar en el que creo’

Esta exposición surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar dos proyectos individuales Dime qué piensas y HMBR, “ya que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue Dime qué piensas: en él ilustré los pensamientos de la sociedad en la que convivo partiendo de seis temas que la colectividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, soledad, sanidad y educación”. Podrá ser visitada hasta el 2 noviembre.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada libre

‘Chasing time’

La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escultóricas que en los proyectos anteriores. Si bien su trabajo viene normalmente de un marco conceptual, en esta serie Yanko se centra en las historias de los objetos encontrados.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Mi querida geometría elemental plana, sin ti es menos animada’

La muestra, que incluye más de una treintena de cuadros realizados en distintos formatos por Pedro Manuel Nebrera Marrero, utiliza figuras de cuadrados, rectángulos y semicírculos sobre una banda geométrica plana. Todos ellos forman parte de la evolución creativa del artista. Asimismo abundan figuras de flexos, matroskas, barcos de papel, barcos de hueso y marfil, bebederos de aves, objetos de cristal, peces, jarrones y flores, que conviven con estrellas y lunas. En otra línea de trabajo también figura el acercamiento y la inclusión en la pintura de Nebrera Marrero de temas relacionados con la escultura denominada por Francisco Borges Salas, Homenaje a la fertilidad, que conforma el monumento central del parque García Sanabria. Esta línea consta de pinturas totales de la escultura y de detalles parciales de la misma. La técnica utilizada por el pintor ha sido el acrílico sobre lienzo y el acrílico sobre papel y carpelina.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00. Domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘Viaje con nosotros a mil y un lugar’

Hasta el 30 de septiembre se podrá visitar esta exposición donde se muestran varias guías con sugerentes destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas editoriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenires. La muestra ha sido organizada por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre