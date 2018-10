Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 12 DE OCTUBRE

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde este viernes una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual. Pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

MÁC Festival en el Museo de la Naturaleza y el Hombre

El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge el MÁC, Festival Internacional de Música, Arte y Creatividad de Canarias, cuya primera edición se celebra este mes de octubre en Santa Cruz de Tenerife, con Barcelona como ciudad invitada. MÁC Festival es un encuentro internacional de carácter interdisciplinar. En él se presentan proyectos innovadores, nuevas tendencias y actuaciones de vanguardia, encaminadas a impulsar el desarrollo de las industrias culturales desde el ámbito de la música, la creación digital y las tecnologías creativas. El objetivo principal de este festival es acercar el universo de las industrias creativas alrededor de la música con un mismo objetivo: hacer más visible y accesible la relación entre creatividad, tecnología, música, innovación y negocios, en un entorno líquido y cambiante enfocado a los nuevos perfiles creativos y profesionales con proyección de futuro.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre (patios)

Horario: 10.30-24.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Visita de la virgen de Candelaria a Santa Cruz

La virgen de Candelaria ha visitado Santa Cruz de Tenerife en 1939, 1964, 1994 y 2002, siendo ésta la quinta vez que llega a la ciudad. La patrona de Canarias permanecerá la primera semana en la parroquia matriz de la Concepción de la capital tinerfeña. Hoy, a las 17.30, en la parroquia de San Alfonso María Ligorio (Los Gladiolos) tendrá lugar la procesión de entrada de la virgen de Candelaria. A las 20.30, en la alameda del Duque de Santa Elena se celebrará la Palabra y bienvenida a SantaCruz de Tenerife y el posterior traslado hasta laparroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Intervendrá el grupo de rondallas de la ciudad dirigidas por Israel Espino González.

Lugar: parroquia San Alfonso María Ligorio, alameda del Duque de Santa Elena y parroquia de la Concepción

Horario: 17.30

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: libre acceso

Cine: ‘En las estrellas’

TEA proyecta esta película de Zoe Berriatua. El filme, protagonizado por Luis Callejo, Jorge Andreu, Macarena Gómez, Ingrid García Jonsson y Kiti Manver, se podrá ver en versión original en español. Víctor es un director de cine al que le superan sus propias desgracias. Es alcohólico, está en paro y terriblemente deprimido, en gran parte a causa de la muerte de su mujer. Sin embargo, Víctor sigue siendo el mejor en una cosa: contarle historias fantásticas a su hijo de nueve años, Ingmar. Dichas historias son cada uno de los guiones que sueña con dirigir en un futuro, cuando reúna todos los recursos necesarios. Víctor e Ingmar comparten un presente lleno de tristeza y precariedad, pero también plagado de robots y localizaciones de películas que han visto juntos. A pesar de formar un gran equipo, sus problemas se multiplicarán cuando los demás empiecen a cuestionar su papel como padre.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Fiestas patronales en el barrio de El Pilarito (El Chorrillo)

Festejos de este barrio capitalino en honor a Nuestra Señora del Pilar, organizadas por la asociación de vecinos 12 de Octubre, que tiene en la agenda de actividades el I Encuentro de Parradas yAgrupaciones Folclóricas.

Lugar: barrio de El Pilarito (El Chorrillo)

Horario: desde las 19.30

Precio: acceso libre

Finde de cine: ‘El Gran Showman’

Pasa un finde de cine en el Centro Cultural de San Andrés. Con la película El Gran Showman. Biopic sobre Phineas Taylor Barnum (1810-1891), un empresario circense estadounidense que fundó el Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, conocido como “el mayor espectáculo en la tierra”.

Lugar: Centro Cultural de San Andrés

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales en el barrio de La Salud

Festejos en este barrio capitalino en honor a San Gerardo, organizados por la asociación de vecinos San Gerardo, que tiene en la agenda de actividades la música para jóvenes a cargo de conocidos djs.

Lugar: aledaños del antiguo mercado de La Salud

Horario: 21.00-24.00

Precio: acceso libre

Teatro-comedia: ‘El Convento. Cabaret’

De los creadores del exitoso Clarabett, El Convento es un frenético e hilarante Cabaret en estado puro, en el que Joel Hernández, Lirio Mosqueda, Timo Schorken y María Salazar entrelazan de manera exquisita la sensualidad, la crítica satírica y el humor.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: ocho euros. Reservas: 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396

Canarias Jazz Showroom: Amaguk

Amagut, en Café Teatro Rayuela, donde se produce la unión entre el espíritu de clase trabajadora del ácido fundido y la frenética pasión por el mundo de la acción, se reunieron con toneladas de luz solar bañada en agua de mar. Sus composiciones reflexivas y solos hiperenergéticos sólidos basados en ritmos electrónicos bailables no dejarán indiferente a nadie. Al ser una banda completa, es difícil etiquetar su estilo particular, pero se puede decir que el espectro va desde la parte más baja de la tradición de la guitarra de rock hasta el jazz vanguardista más colorido.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

1ª Sesión Temática: ‘África por Carballeira’

Aroundz the World: África por Carballeira. Selección musical inspirada en la música originaria del continente africano, un viaje por las diferentes latitudes y estilos, rico en ritmos, melodías y voces, con el fin de hacerles bailar y celebrar encontrarnos otra vez. Morna, afropop, coupe-decale y afrobeat son algunos de los estilos que se seleccionan.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.30

Precio: tres euros; socios gratis

Recital: The Healers

The Healers es un grupo femenino de rock alternativo, con gran variedad de influencias, pasando desde el rock clásico, al grunge, punk y sutiles pinceladas propias del jazz. Compuesto por Olga Cordero (batería y coros), Aileen López (guitarra y coros) y Patricia Chinchilla (bajo y voz).

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: gratuito hasta completar aforo

SÁBADO 13 DE OCTUBRE

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz

La Virgen de Candelaria ha visitado Santa Cruz de Tenerife en 1939, 1964, 1994 y 2002, siendo ésta la quinta vez que visita esta ciudad. La patrona de Canarias permanecerá la primera semana en la parroquia matriz de la Concepción de la capital tinerfeña.

Lugar: parroquia de Nuestra Señora de la Concepción

Horario: desde las 8.30

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde este viernes una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual. Pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Taller de guión con Adrián González Fuentes

Primer día del taller de guión impartido por Adrián González Fuentes. Este taller está dirigido a todas las personas que deseen ampliar sus conocimientos cinematográficos y narrativos. Indicado para todos aquellos que quieran formarse profesionalmente y para los que simplemente quieran aprender y tengan curiosidades. Plazas limitadas: mín. cuatro y máx. 10 personas.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 10.00-13.00

Precio: 90

MasterClass con Pablo Selnik / ‘Impro’ con Yexza Lara y Clara Lai

De 10.30 a 13.00, To bite or not to bite, masterclass de improvisación multidisciplinaria impartida por Pablo Selnik. De 13.00 a 15.00, círculo de improvisación con voz, cuerpo e instrumentos a cargo de Yexza Lara y Clara Lai. Se puede asistir a cualquiera o a ambas actividades, indiferentemente.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 10.30 y 13.00

Precio: actividad suelta, 35 euros; ambas, 60 euros

Taller de cocina para niños en La Recova

Tiene lugar el taller de cocina para niñasy niños impartido por Se Te Va la Olla. Se elaborará pasta fresca casera y después almorzarán con ella. Y se llevan pasta para compartir en familia.

Lugar: Mercado Nuestra Señora de África (La Recova)

Horario: a partir de las 11.00

Precio: 25 euros. Reserva tu plaza en el 645 973 367

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar



Horario: 18.00

Fiestas patronales del barrio de La Salud

Festejos en este barrio capitalino en honor a San Gerardo, organizados por la asociación de vecinos San Gerardo, que tiene en la agenda de actividades, a las18.00, la misa en la iglesia de San Gerardo, para a continuación celebrar la procesión de la venerada imagen por las calles Tanausú, Mencey Imobac, Guananeme, Tanausú, con su posterior regreso a la iglesia. Y a las 21.00, celebración de la Gala Gay.

Lugar: aledaños del antiguo mercado de La Salud

Horario: desde las18.00

Precio: acceso libre

Fiestas patronales en el barrio de El Pilarito (El Chorrillo)

Festejos de este barrio capitalino en honor a Nuestra Señora del Pilar, organizadas por la asociación de vecinos 12 de Octubre, que tiene en la agenda de actividades a las 18.30 la procesión desde la asociación hacia la iglesia del Pilar, posterior Eucaristía y, a continuación, fuegos artificiales y comida fraternal. Finalizará la jornada con la verbena popular, que dará comienzo a las 22.00.

Lugar: barrio de El Pilarito (El Chorrillo)

Horario: desde 18.30

Precio: libre acceso

Cine: ‘En las estrellas’

TEA proyecta esta película de Zoe Berriatua. El filme, protagonizado por Luis Callejo, Jorge Andreu, Macarena Gómez, Ingrid García Jonsson y Kiti Manver, se podrá ver en versión original en español. Víctor es un director de cine al que le superan sus propias desgracias. Es alcohólico, está en paro y terriblemente deprimido, en gran parte a causa de la muerte de su mujer. Sin embargo, Víctor sigue siendo el mejor en una cosa: contarle historias fantásticas a su hijo de nueve años, Ingmar. Dichas historias son cada uno de los guiones que sueña con dirigir en un futuro, cuando reúna todos los recursos necesarios. Víctor e Ingmar comparten un presente lleno de tristeza y precariedad, pero también plagado de robots y localizaciones de películas que han visto juntos. A pesar de formar un gran equipo, sus problemas se multiplicarán cuando los demás empiecen a cuestionar su papel como padre.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Danza visual: ‘Umbrae’

Umbrae es un proyecto audiovisual creado por Ale Delgado y Javi Cánovas, en el que cuentan con la colaboración de la bailarina Gabriela Alonzo. Basado en formas y estructuras antiguas y actuales e inspirados por la ya tan clásica linterna mágica, se sitúan en un contexto de electrónica progresiva, conjuntando las imágenes creadas por Ale que intervienen en la creación sonora y la danza de Gabriela. De tal manera que lo visual genera lo auditivo tanto como lo auditivo lo visual.

Lugar: Centro Cultural de San Andrés

Horario: 20.00

Precio: cinco euros

Fiestas patronales en el barrio de Añaza

Festejos populares en honor a Santa María de Añaza, que tiene en su agenda de actividades el desfile de moda de tallas grandes.

Lugar: plaza de la calle Decano Consular

Horario: desde las 20.00

Precio: acceso libre

Festival de Tenerife: ‘Calígula’

Pablo Derqui se pone en la piel del dictador más despiadado de todos los tiempos en Calígula, una de las grandes piezas dramáticas de Albert Camus, dirigida por Mario Gas. Estrenado en el marco de la 63ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el montaje también formó parte de la programación del Grec 2017 Festival de Barcelona durante el mes de julio del 2017. Calígula es una de las grandes piezas dramáticas del novelista y dramaturgo francés Albert Camus, uno de los autores imprescindibles de la Francia del siglo XX y premio Nobel de Literatura el 1957. Ficha artística: autor, Albert Camus. Dramaturgia y dirección: Mario Gas. Reparto: Pablo Derqui, Borja Espinosa, Pepe Ferrer, Mónica López, Pep...

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

2ª Fase. III Concurso de Comedia

Preparada otra fantástica noche de risas y fiestas. Con Abraham Gómez como maestro de ceremonias y Yiyolo Stratto como artista invitado. Participan: Mr. Mind, con Mens Finis; Elmar, con El Séptimo Arte; Tritón-Yaya, con Mojada (Made in Tenerife), y Rosa Palo, con La Pruebita. Mentalismo, clown, cabaret, teatro...

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: seis euros. Reservas: 922 888 739 o enviando un WhatsApp al 661 645 396

Música: ‘House of Dub’

La Sala On Broadway de Añaza volverá a acoger una gran noche de Sound System con una nueva edición de House of Dub, que vuelve por todo lo alto con una cita en la que se podrá disfrutar de dos Sounds Systems en la misma sala, algo que ocurre muy pocas veces en Canarias. Por un lado, el anfitrión y promotor de este encuentro, Jah Ras Sound System The Uprising Roots Warrior y su potente equipo de sonido; y por otro lado, desde Gran Canaria, Reggaewise Sound System, que también desplegará su equipo artesanal con su selector y operador Rick I.

Lugar: Sala On Broadway

Horario: 21.00

Precio: cinco euros

Música: Concierto de AC/TB

AC/TB es un homenaje a la banda más legendaria del mundo, AC/DC. AC/TB se creó con la idea de recrear el sonido auténtico, mítico e inconfundible de AC/DC a la perfección, contando también con cinco miembros que transmiten esa fuerza y esa potencia que solo AC/DC puede hacer.

Lugar: Lone Star Tenerife

Horario: 22.30

Precio: seis euros

Recital: ‘A Kind of Magic’, un tributo a Queen

A Kind of Magic está formado por músicos profesionales con un amplio bagaje en diversos grupos, no sólo a escala insular sino también a escalas peninsular e internacional. El proyecto nace de la inquietud de conocer y profundizar en el lenguaje musical de Queen, creando así una auténtica revolución en el movimiento musical de la época. El grupo está formado por Ykay Ledezma (guitarra), Gerardo Dorta (voz), Jeremías Martín (piano), Frank Salazar (batería) y José Sánchez (bajo).

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: gratuito hasta completar aforo

Recital: Kalima y Solfatara Trío

Recital de Kalima & Solfatara Trio (D’Qmple3). Nacho-kalima Álvarez (voz), Rubén Díaz (guitarra sintetizada) y Tiago Braúna (percusión).

Lugar: Let It Be

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

DOMINGO 14 DE OCTUBRE

Visita de la virgen de Candelaria a Santa Cruz

La virgen de Candelaria ha visitado Santa Cruz de Tenerife en 1939, 1964, 1994 y 2002, siendo ésta la quinta vez que visita esta ciudad. La patrona de Canarias permanecerá la primera semana en la parroquia matriz de la Concepción de la capital tinerfeña.

Horario: desde las 8.30

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde este viernes una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual. Pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Taller de danza Kinoise, con Elmas Naswa

El bailarín y coreógrafo congoleño Elmas Naswa visita Canarias con motivo del Festival Internacional Masdanza. En su paso por Tenerife ofrecerá un taller de Danza Kinoise. Cuando se acude a un taller de danza los cuerpos encuentran otros cuerpos desconocidos en un espacio X. Interrogando las diferentes opciones de cuerpo, Elmas ofrecerá un taller de danza en el que intercambiar diferentes técnicas dancísticas. Así surge el estilo Kinoise con bailarines profesionales. Pepe Elmas ofrecerá algunas técnicas kinoises en su universo multidisciplinario de las danzas urbanas de las calles congoleñas. Los cinco estilos de los que se nutre esta técnica son kotazo, zembe, etshubele, fumba mwela y boma yé.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 11.00-14.00

Precio: 18 euros

Fiestas patronales en el barrio de La Salud

Festejos en este barrio capitalino en honor a San Gerardo, organizados por la asociación de vecinos San Gerardo, que tiene en la agenda la masterclass zumba, exhibición de MMA y la fiesta infantil, con el juego de la manzana, el del saco y el del huevo.

Lugar: aledaños del antiguo mercado de La Salud



Horario: desde las 11.00

Precio: acceso libre

Fiestas patronales en el barrio de El Pilarito (El Chorrillo)

Festejos de este barrio capitalino en honor a Nuestra Señora del Pilar, organizadas por la asociación de vecinos 12 de Octubre, que tiene en la agenda de actividades, a las 11.00, la fiesta infantil, y a las 14.30, reparto de paella para todo el público asistente.

Lugar: barrio de El Pilarito (El Chorrillo)

Horario: desde11.00

Precio: libre acceso

Cine: ciclo 100 años de la independencia de Polonia: ‘No amarás’

Dentro del ciclo de cine 100 años de la independencia de Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad se proyecta esta película ( Krótki film o milosci, 1988) de Kieślowski. La cinta se visiona en versión original con subtítulos en español. La película, que ya se pudo ver en TEA en agosto, se vuelve a pasar debido al enorme éxito de público y a la gran demanda. Premio del Jurado y el Premio Fipresci. Esa lúcida reflexión sobre el amor y su aprendizaje -como decía en su reseña Eduardo Rodríguez Merchán- se sostiene sobre una acción ascética, pero psicológicamente compleja. Un chico joven se enamora de una bella mujer que está observando por la ventana. A través de su dramática relación Kieślowski vuelve a bucear en asuntos existenciales decisivos para la humanidad: el amor y el sexo, y en su litigio cotidiano donde batallan la idealización del enamoramiento con la sexualidad.

Lugar: TEA

Horario: 12.00

Precio: entrada libre, previa retirada de invitación

Cine: ‘En las estrellas’

TEA proyecta esta película de Zoe Berriatua. El filme, protagonizado por Luis Callejo, Jorge Andreu, Macarena Gómez, Ingrid García Jonsson y Kiti Manver, se podrá ver en versión original en español. Víctor es un director de cine al que le superan sus propias desgracias. Es alcohólico, está en paro y terriblemente deprimido, en gran parte a causa de la muerte de su mujer. Sin embargo, Víctor sigue siendo el mejor en una cosa: contarle historias fantásticas a su hijo de nueve años, Ingmar. Dichas historias son cada uno de los guiones que sueña con dirigir en un futuro, cuando reúna todos los recursos necesarios. Víctor e Ingmar comparten un presente lleno de tristeza y precariedad, pero también plagado de robots y localizaciones de películas que han visto juntos. A pesar de formar un gran equipo, sus problemas se multiplicarán cuando los demás empiecen a cuestionar su papel como padre.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Música: ‘Tributo a México’, con Macarena Martín

Tributo a México es un espectáculo en el que Macarena Martín, ganadora del I Audrié Fest, repasa los grandes éxitos de la música mexicana de todos los tiempos. Una velada irrepetible con una voz única.

Lugar: Centro Cultural de San Andrés

Horario: 19.00

Precio: entrada gratis. Aforo limitado

Festival de Tenerife: ‘Calígula’

Pablo Derqui se pone en la piel del dictador más despiadado de todos los tiempos en Calígula, una de las grandes piezas dramáticas de Albert Camus, dirigida por Mario Gas. Estrenado en el marco de la 63ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el montaje también formó parte de la programación del Grec 2017 Festival de Barcelona durante el mes de julio del 2017. Calígula es una de las grandes piezas dramáticas del novelista y dramaturgo francés Albert Camus, uno de los autores imprescindibles de la Francia del siglo XX y premio Nobel de Literatura el 1957. Basada en el Emperador Romano descrito por Suetonius, Calígula es en realidad una serie de obras dentro de una única pieza. El protagonista de la obra, interpretado por Derqui, se encuentra frente a frente con el absurdo después de la muerte de su hermana/amante y somete a sus súbditos a una aterradora serie de demostraciones de lo que él considera ser la verdad absurda: que los hombres mueren y son infelices. Ficha artística: autor, Albert Camus. Dramaturgia y dirección: Mario Gas. Reparto: Pablo Derqui, Borja Espinosa, Pepe Ferrer, Mónica López, Pep…

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)



Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Los trajes canarios’

Exposición de las reproducciones de los dibujos del manuscrito de Alfred Diston Costumes of the Canary Island ( Los trajes canarios ) de mediados del siglo XIX. Podrá ser visitada hasta el 31 de octubre.

Lugar: entrada principal Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Eternidad al instante’

Esta exposición, inaugurada el jueves 4 de octubre se trata de una muestra de pintura del artista Guillermo Vázquez Zamarbide. Incluye óleos sobre lienzos de pequeño y mediano formato que en su mayoría han sido creados expresamente para esta ocasión. Permanecerá abierta hasta el 11 de noviembre.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

‘Mirada a Santa Cruz’

Ámbito Cultural acoge esta exposición, una colección de obras de la pintora tinerfeña Julia Afonso Chillón. Invita a pasear por lugares emblemáticos de la ciudad, a veces inadvertidos en el día a día del transeúnte, lugares que combinan tradición y modernidad. Podrá visitarse hasta el 14 de octubre.

Lugar: Ámbito Cultural El Corte Ingles



Horario: 9.30-21.30

Precio: entrada gratuita

‘Episodio Piloto’

Un comisariado de la Piscina para Bibli. Bibli desarrolla su actividad bajo el concepto expandido de las prácticas artísticas contemporáneas; centrándose en las artes visuales y el diseño. La búsqueda de un dialogo entre estos dos aspectos de su programa podría ser su característica más notable. Bibli propicia un cruce de diálogos como lugar de encuentro en el que se mezclan diversas capas culturales y discursivas, que se potenciarán en la inauguración de Episodio Piloto en clave teatral, asimilándolo a las famosas comedias de situación que surgieron en la televisión en la segunda mitad del siglo XX y tuvieron su auge en la década de 1980. Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre.

Lugar: Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Voodoo Child’

Las pinturas de Elad Larom que forman Voodoo Child tienen como origen imágenes eclécticas. El artista ha pintado vestimentas y máscaras, a veces mezclando de diferentes culturas, como corbatas occidentales con diseños de otras culturas. Algunas de las imágenes de las que el artista parte son reconocibles en sus obras y otras son irreconocibles. Podrá ser visitada hasta el 20 octubre.

Lugar: Galería ATC. Agencia de Tránsitos Culturales



Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Cinco puertas y un paisaje’

Exposición de pintura acrílica del artista José Emilio, especialista en arte pictórico y reproducciones. Permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Peluches’

Exposición colectiva que reúne creaciones de dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos y escultores. Los artistas se han unido en una iniciativa altruista y donarán sus obras para colaborar en la creación de los espacios del centro de día de oncología pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La muestra la integran un conjunto diverso de obras de muy variadas técnicas y procesos de creación, desde dibujos hasta fotocollages , pasando por acuarelas, pasteles, acrílicos, grabados, lápices de color, tintas, rotulador, grafitos, grabados, esculturas, instalaciones, etcétera. Asimismo, se cuenta con la participación de ilustradores con gran prestigio y reconocimiento internacional, como Ana Juan y Pablo Amargo. La muestra se podrá visitar hasta el día 21 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’



TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas , muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía (según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme , que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París) resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El lugar en el que creo’

Esta exposición surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar dos proyectos individuales Dime qué piensas y HMBR , “ya que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue Dime qué piensas : en él ilustré los pensamientos de la sociedad en la que convivo partiendo de seis temas que la colectividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, soledad, sanidad y educación”. Podrá ser visitada hasta el 2 noviembre.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada libre

‘Chasing time’

La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escultóricas que en los proyectos anteriores. Si bien su trabajo viene normalmente de un marco conceptual, en esta serie Yanko se centra en las historias de los objetos encontrados.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre