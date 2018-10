Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 19 DE OCTUBRE

Visita de la virgen de Candelaria a Santa Cruz

Último día de la virgen de Candelaria en la parroquia matriz de la Concepción. A partir de las 18.30, traslado de la venerada imagen a la alameda del Duque de Santa Elena. Y a partir de las 20.00, solemne concelebración de la eucaristía, presidida por el obispo, acto en el que se interpretará la Misa a la Virgen de la Candelaria, de Julio Navarro Grau, a cargo del Coro, Orquesta Clásica y solistas dirigidos por Felipe Neri Gil Marrero.

Lugar: parroquia de la Concepción y alameda del Duque de Santa Elena

Horario: desde las 7.30

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual. Pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Taller familiar: ‘Perlas de Oriente’

Segundo día del taller familiar Perlas de Oriente, en la Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza, de la mano de la instructora de yoga Laura Expósito y del narrador oral Fabio González. Se trata de un taller familiar con el que descubrir, a través de juegos, sencillas técnicas de relajación, concentración y estímulo de la imaginación, tomadas de la sabiduría oriental, además de disfrutar de una deliciosa selección de cuentos procedentes de la tradición oral de Oriente. El taller está dirigido a padres y madres con niños y niñas 5 a 9 años con un límite de cuatro inscripciones por familia. La actividad es gratuita y precisa inscripción previa en la propia biblioteca o llamando al teléfono 922 687 261, de lunes a viernes laborables, entre las 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30.

Lugar: Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza

Horario: 17.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción

FIC 2018: taller de circo en familia

Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a colorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a participantes de todas las edades. El circo ha sido siempre símbolo de unión entre culturas, entre familias y entre diferentes lenguajes y disciplinas escénicas. Este taller de circo brinda la oportunidad de compartir una experiencia única en familia e iniciarse en las artes circenses con el experimentado payaso y malabarista profesional Yiyo Ramírez.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 17.00

Precio: entrada gratuita, previa inscripción

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Diseño de cómic’

Para aprender a diseñar y dibujar los personajes de cómic y sus viñetas. Una especialista en Bellas Artes guiará el proceso utilizando el dibujo como herramienta para narrar.

Lugar: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite

Horario: 17.00-19.00

Precio: gratuito, previa inscripción

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices... Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: libre acceso

FIC 2018: Agro The Clown (Italia): ‘Car Wash’ e ‘Improlocura’

El Italiano Agro the Clown lleva desde 2010 sus representaciones a las principales ciudades europeas y festivales internacionales de arte en la calle. En Car Wash llega dispuesto a revolucionar la calle y sorprender con un espectáculo de sonido, efectos especiales y búsqueda constante de la complicidad de conductores y viandantes. Agro ofrece, en este espectáculo, circo y teatro empapado hasta los huesos de risas, brío y espumosa despreocupación. En Improlocura, Agro rompe la monotonía de la ciudad y propone un inesperado paréntesis en la rutina diaria con un estilo provocativo, divertido y extravagante. El público podrá disfrutar y participar en un espectáculo improvisado que mezcla de manera sobresaliente mímica, técnicas de payaso y efectos de sonido.

Lugar: plaza del Chicharro y plaza del Príncipe.

Horario: Car Wash, plaza del Chicharro, 18.00; Improlocura, plaza del Príncipe, 21.30

Precio: acceso libre

‘Cuentos en la mochila’, con Antonio Conejo

Historias diferentes contadas con mucho humor y buscando la complicidad y la sorpresa del público. Para niños a partir de 6 años (público familiar). No necesita inscripción.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada gratuita

‘Masterclass’ de cocina segoviana

Con motivo de la celebración de las Jornadas Gastronómicas del Restaurante Casa Duque, El Corte Inglés de Tres de Mayo acogerá dos masterclass de cocina segoviana. De la mano de Marisa Duque y del maestro asador Carlos Martín, los asistentes podrán conocer los secretos de la elaboración de platos tan tradicionales como el cochinillo asado o los judiones de La Granja. Las clases serán gratuitas y se celebrarán hasta el día 22 de octubre en la quinta planta de El Corte Inglés de Tres de Mayo.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Presentación del libro ‘Prädelir: Índigo’

Presentación del primer libro de A. Lorguez, la primera parte de la saga fantástica Prädelir que lleva por título Prädelir: Índigo. Es la primera incursión literaria de este joven escritor tinerfeño. El acto tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Santa Cruz de Tenerife (Casa de la Cultura). El autor estará acompañado por 2 booktubers, Olga Hernández Moreno (La Hormiguita Lectora) y Guacimara García (Guacii Books).

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.30

Precio: gratuito, previa inscripción

FIC 2018: Tartaleta (Canarias), ‘Profesional’

En la fina línea de la profesionalidad Tartaleta se encuentra pequeña y ridícula. Nunca pretendió subirse a un escenario, pero una vez está en él le resulta imposible negarse a organizar un rato de puro juego con el público. Dulce, traviesa, pícara y sumamente inocente, Tartaleta hará reír y emocionarse por igual, pues en su autenticidad hay una empatía a la que nadie puede resistirse. Tartaleta es el alter-ego de la actriz y payasa Laura Reyes, formada en la Escuela de Actores de Canarias y colaboradora habitual de la Asociación DeNArices. Ganadora del Cabaret Off del FIC durante dos años consecutivos. Tartaleta conquista al público con un espectáculo que rebosa originalidad.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 19.00

Precio: libre acceso

Cine: ‘Buenos vecinos’

TEA proyecta esta película ( Undir trénu, 2017) dirigida por Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. El filme se podrá ver en versión original en islandés con subtítulos en español. Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Þorsteinn Bachmann, Selma Björnsdóttir, Lára Jóhanna Jónsdóttir son algunos de los actores que intervienen en este filme. Tras una supuesta infidelidad, Atli es expulsado de casa por su mujer Agnes, por lo que se tiene que ir a vivir a casa de sus padres mientras lucha por la custodia de su hija de cuatro años. El ambiente de esta casa tampoco es idílico y poco a poco se ve inmerso en una disputa entre sus progenitores y los vecinos a causa del viejo y hermoso árbol que tienen sus padres en el patio y que proyecta una sombra gigantesca en el solárium de la casa colindante, un conflicto en el que ambas partes perderán el control de la situación.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Conferencia: ‘Humboldt, una visión cronológica de la naturaleza’

Ciclo de conferencias Observaciones y reflexiones biológicas y ecológicas en entorno macaronésico. En esta conferencia, teniendo como base interesantes ensayos sobre la figura del destacado científico Alexander Humboldt, en especial un libro recientemente publicado y escrito por Andrea Wulf titulado La invención de la naturaleza, se hará un recorrido por la figura del que es considerado no solo el padre de la ecología, sino una de las mentes más prodigiosas de todos los tiempos. Impartida por la doctora Fátima Hernández Martín, directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 19.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

FIC 2018: Rey Mala (Canarias), ‘Stronger. Una basura de espectáculo’

Una empresa de limpieza llega al espacio donde va a trabajar y para ello traen su carro que tendrá todos los elementos que necesitan. Estos personajes al intentar cada uno hacer su trabajo lo mejor posible convierten lo fácil en difícil. Colaboran y se ayudan, hasta que una voz que viene de central, les dice que hoy se va a decidir quién es el empleado del mes. En ese momento empiezan a competir por quién es el mejor, más fuerte; quién es stonger. Y ahí comienza el disparate. Después de realizar pequeños espectáculos de clown y circo individualmente, Miguel Ángel Batista y Miguel Ángel Ramírez unen sus esfuerzos e ideas para crear con la dirección de Daniel Tapia un espectáculo que haga disfrutar.

Lugar: plaza del Príncipe y plaza del Chicharro

Horario: 20.00

Precio: libre acceso

Presentación del libro ‘Mobiliario básico’

Presentación a cargo de José María García Linares de Mobiliario básico (Ediciones en Huida), el nuevo libro de poemas de Antonio Revert Lázaro. Con este ramillete de poemas, Antonio Revert ha querido amueblar su vida, un Mobiliario básico de supervivencia, de búsqueda de asideros, de remembranzas, de ajustes de cuentas con el pasado y, sobre todo, un canto desde el amor a los cercanos y los lejanos, un hombro compasivo incapaz de soslayar el dolor del mundo.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FIC 2018: The Umbilical Brother ‘Best of the worst of The Best’

The Umbilical Brothers, o lo que es lo mismo, Shane Dundas y David Collins, llevan el arte de la mímica a otro nivel. Estos excéntricos australianos fusionan increíbles habilidades físicas y vocales en una mezcla de teatro, slapstick y stand-up. Con 24 años de experiencia sobre los escenarios de 37 países, este peculiar par de cómicos, que acumula millones de visitas en internet, han sido nombrados como dos de las personas más creativas del mundo por la revista Entertainment Weekly.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 16 euros

Espectáculo musical: ‘Chaveleando’

El recuerdo y las canciones que popularizó Chavela Vargas llenarán el Teatro Social del Círculo de Amistad XII de Enero. La cantante Esther Ovejero se meterá en la piel de la inolvidable artista mexicana en su espectáculo. Con la colaboración del Cabildo de Tenerife.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales de El Tablero

Festejos en este enclave capitalino en honor a San José y Nuestra Señora del Rosario. Está previsto en la agenda de actividades la gala de elección de la reina de las fiestas.

Lugar: plaza de El Tablero

Horario: desde las 20.30

Precio: acceso libre

FIC 2018: Nakupele (USA), ‘Bon Appetit!’

Este espectáculo, en el que un cocinero loco atrapa frutas y verduras con su cara o inventa formas imposibles de abrir botellas de vino, mezcla el arte culinario con circo y teatro. Malabarismos, caídas, acrobacias, bofetones gastronómicos y el asombroso equilibrio de la ensalada integran este particular menú en el que el público no es un mero invitado. Nakupelle transciende las palabras para capturar la admiración y el afecto del público, donde quiera que esté. Sobre una mesa de cocina que mezcla circo y teatro y por uno de los más sutiles y divertidos comediantes del teatro físico del mundo.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 21.00

Precio: libre acceso

Monólogos: Miki Dkai, en Tenerife

El monologuista Miki Dkaise sube al escenario de Regia Comedy. El cómico gaditano, habitual de Las Noches del Club de la Comedia y Comedy Central, solo tiene esta única actuación en la isla.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: ocho euros. Reservas en 922 888 739 o wasap al 661 645 396

Canarias Jazz Showroom: Mónica Santana, ‘Believe’

Natural de Gran Canaria, Mónica Santana inicia sus estudios dentro del folclore, pero poco a poco da un giro a su estilo y se adentra en el mundo de la música negra, jazz, soul, blues..., que es donde encuentra su verdadera vocación. Participa en el circuito Blues, Soul & más organizado por el CAAM. Finalmente decide recoger sus composiciones en un trabajo que lleva por título Believe con Miki Delgado como productor. La banda que presentará su trabajo en Café Rayuela está formada por Marcos Pulido (trompeta), Miguel Ramírez (saxo alto), Paco Perera (contrabajo), Miki Delgado (piano), Suso Vega (batería) y Mónica Santana (voz).

Lugar: Café Teatro Rayuela



Horario: 22.00

Precio: cinco euros

FIC 2018: Cía Vaques (Asturias), ‘YEoRBAYOU’

Circo Rural Trash. Esta propuesta sitúa al espectador ante un par de hombres maduros y contundentes que, junto a un músico polivalente, crean una pieza desequilibrada, agradecidamente grotesca, una danza desacompasada de bestias desoladas, un dúo de clowns desfasados tratando de seducir (y seducirse) haciendo equilibrios sin trampas sobre mesas, sillas y botellas de cava.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 22.30

Precio: libre acceso

Música: Tributo a The Police

El grupo está formado por músicos profesionales con un amplio bagaje en diversos grupos, no solo a nivel insular sino también a nivel peninsular e internacional. El proyecto nace de la inquietud de conocer y profundizar en el lenguaje musical de The Police, creando así una auténtica revolución en el movimiento musical de la época.

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: libre acceso

Fiestas patronales en Añaza

Festejos en este barrio capitalino en honor a Santa María de Añaza que tiene en su agenda de actividades la celebración de la Gala + de 30 y + de 40 y, a partir de las 23.30 hasta las 4:00, el baile popular.

Lugar: barrio de Añaza

Horario: 21.00

Precio: acceso libre

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz: Cruz del Señor

La Virgen de Candelaria, que llegó la noche anterior a la parroquia de la Cruz del Señor, permanecerá esta madrugada en la Vigilia de Oración, organizada por las parroquias del Arciprestazgo de La Salud, hasta las 8.00, momento en que partirá hacia el municipio de La Laguna.

Lugar: parroquia de la Cruz del Señor

Horario: desde las 00.00

I Jornada de Lectura Inclusiva

El Cabildo, a través de Sinpromi (Sociedad Insular para La Promoción de Personas con Discapacidad), organiza la I Jornada de Lectura Inclusiva, que tendrá lugar en el salón de actos de TEA. El objetivo de esta acción es reunir las mejores experiencias en torno a este tipo de lectura que se desarrollan en España. Se prestará especial atención a las que se realizan en Canarias y se dará a conocer al público asistente las soluciones de comunicación más accesibles, sociales e integradoras.

Lugar: TEA

Horario: desde las 9.30

Precio: entrada libre previa inscripción

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

FIC 2018: muestra de taller de clown integrado

Muestra del taller de clown integrado que se realizó desde el pasado día 15 hasta este mismo viernes. Una oportunidad de compartir experiencias y habilidades comunicativas, incentivando el juego y la aventura a través del arte del payaso. Denni combina su experiencia de trabajar como payaso, la formación en el estilo europeo de Jaques Lecoq, el payaso de carácter ruso y el método Pochinko (nativo americano / payaso espiritual europeo) impartido por Sue Morrison en Canadá. Esta combinación de estilos y técnicas ofrece una forma única para entrar en el personaje del payaso.

Lugar: calle Valentín Sanz

Horario: 11.00 y 17.30

Precio: acceso libre

FIC 2018: taller de circo en familia

Cable de equilibrio, mazas, diábolos y pelotas volverán a colorear la trasera de la plaza del Príncipe hipnotizando a participantes de todas las edades. El circo ha sido siempre símbolo deunión entre culturas, entre familias y entre diferentes lenguajes y disciplinas escénicas. Este taller de circo brinda la oportunidad de compartir una experiencia única en familia e iniciarse en las artes circenses con el experimentado payaso y malabarista profesional Yiyo Ramírez.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 11.00 y 17.00

Precio: libre acceso, previa inscripción

Charla: ‘El embarazo y el momento de dar a luz’

En esta charla se debate sobre los aspectos más importantes acerca de los últimos meses del embarazo y el momento de dar a luz, resolviendo dudas y aclarando cuestiones de cara a afrontar ese momento tan único y vital. Los encargados de acercar estas cuestiones serán los distintos profesionales y especialistas del servicio de Ginecología de Hospitén Rambla.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 11.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Carboncillo al aire libre’

Para aprender a utilizar el carboncillo y desarrollar un dibujo de calidad aprendiendo a conseguir el clarooscuro. Además, se enseñan las técnicas básicas de dibujo desarrollando la creatividad al aire libre.

Lugar: parque García Sanabria

Horario: 11.00-13.30

Precio: gratuito

FIC 2018: Merche8A y Cía (Cataluña), ‘Cloti en el Circo’

A Cloti le encanta el circo: las luces, la pista, los artistas… Siempre que hay un circo en la ciudad, Cloti va para dejarse llevar por la magia del espectáculo ¡Y hoy sí! Hoy, el gran Circo Katakrec ha llegado y… ¡busca un ayudante! Cloti no puede dejar escapar esta oportunidad. Aunque a veces las cosas no son tan fáciles como parecen, porque para trabajar en el circo primero tendrá que poner todo su empeño para demostrar a Madame Lucinda, la directora del gran Circo Katakrec, que es la ayudante que necesita con algo de malabares, magia y equilibrismo, por supuesto desde su mirada de clown. Payasa fundadora varías compañías de narración, de payasas y espectáculos infantiles, Merche8A se dedica a la pedagogía del clown desde 1993. En 2014 obtiene el Premio Nacional de Circo.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 11.30

Precio: acceso libre

FIC 2018: Nakupele (USA), ‘Bon Appetit!’

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 12.30, 18.00 y 20.00

Precio: acceso libre

FIC 2018: Cía Vaques (Asturias): ‘YEoRBAYOU’

Circo Rural Trash. Esta propuesta sitúa al espectador ante un par de hombres maduros y contundentes que, junto a un músico polivalente, crean una pieza desequilibrada, agradecidamente grotesca, una danza desacompasada de bestias desoladas, un dúo de clowns desfasados tratando de seducir (y seducirse) haciendo equilibrios sin trampas sobre mesas, sillas y botellas de cava.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 13.00

Precio: acceso libre

Fiestas patronales de El Tablero

Festejos en este enclave capitalino en honor a San José y Nuestra Señora del Rosario que tiene previsto en la agenda de actividades la fiesta infantil, con castillos hinchables, pintacaras... A partir de las 22.00, la verbena popular.

Lugar: plaza de El Tablero

Horario: desde las 16.00

Precio: acceso libre

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Música: Jon Z

Jonathan Resto, también conocido como Jon Z, nació en San Juan, Puerto Rico. A pesar de haber nacido en una casa humilde, la familia de Jon Z siempre ha apoyado su amor por la música. Su padre es baterista y le enseñó a tocar, y su madre es una buena cantante.

Lugar: Discoteca TAO

Horario: función para menores de 18 años, 18.00; función +18, 23.59

Precio: (-18) 20 euros; (+18) desde 15

‘Masterclass’ de cocina segoviana

Con motivo de la celebración de las Jornadas Gastronómicas del Restaurante Casa Duque, El Corte Inglés de Tres de Mayo acogerá dos masterclass de cocina segoviana. De la mano de Marisa Duque y del maestro asador Carlos Martín, los asistentes podrán conocer los secretos de la elaboración de platos tan tradicionales como el cochinillo asado o los judiones de La Granja. Las clases serán gratuitas y se celebrarán hasta el día 22 de octubre en la quinta planta de El Corte Inglés de Tres de Mayo.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 18.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Cine: ‘Buenos vecinos’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

FIC 2018: Maite Guevara (País Vasco), ‘¡Ahora!’

Martina está aquí. Y está preparada. Lleva mucho tiempo esperando este momento. Rebosa, desborda, explota de entusiasmo. Es capaz de transitar todos los desafíos, de sortear todos los problemas, de embarcarse en lo que sea. Pero no todo sucede como debería. No todos están donde deberían estar. El tiempo pasa, se escurre. Parece que podría seguir pasando hasta el final de los días, así sin más… O quizás no. Quizás sea el momento de dar vuelta algunas cosas y que lo que está por venir suceda ‘¡Ahora!’.

Lugar: plaza del Príncipe



Horario: 19.00

Precio: libre acceso

María Juncal presenta ‘Suite Flamenca’

La canaria María Juncal lleva su mejor flamenco al Café Teatro Rayuela y estrena Suite Flamenca, su nuevo trabajo, acompañada por Basilio García a la guitarra y por Juan Triviño y Jonatan Reyes al cante. Los días19 y 21, María Juncal impartirá́ además un curso intensivo de flamenco en el Centro de EnseñanzasArtistas Rayuela (calle Bouza, nº 1).

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 20.00

Precio: desde 15 euros

FIC 2018: ‘El último bufón’, con Leo Bassi

El cómico de origen italiano Leo Bassi repasa sus 40 años de trayectoria teatral a través de un descubrimiento realizado por la hermana de Leo, Joanna, en el archivo de la Fundación Lumière en Lyon, Francia. En mayo de 1896, los Hermanos Lumière habían filmado a su bisabuelo Giuseppe y a su tío Giorgio cuando ambos trabajaban en el Circo Rancy de la misma ciudad de Lyon. Son grabaciones muy valiosas, probablemente las primeras imágenes en movimiento de payasos de la historia, que remontan a tiempo a una era en la que Europa todavía tenía toda su inocencia y el deseo de vivir. Reconocido mundialmente por sus extravagantes actuaciones teatrales y sus innumerables acciones provocadoras, Leo Bassi desciende de un antiguo linaje de comediantes excéntricos y de payasos circenses venidos de Italia, Francia, Inglaterra, Austria y Polonia.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 14 euros

FIC 2018: Theater Irrwisch (Austria): ‘The Mudjumping’

The Mudjumping es una historia que habla de vagabundos, siempre en movimiento, sin un lugar al que puedan llamar casa. Viven de mostrar a la gente sus habilidades como acróbatas, cuentacuentos, bailarines, músicos… Con gran versatilidad artística e ingenio convierten sus acrobacias en poesía e hilvanan un relato conmovedor sobre la vida en las calles y en otros lugares.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 20.30

Precio: acceso libre

3ª Fase. III Concurso de Comedia

Preparada otra fantástica noche de risas y fiestas. Con Óscar Bacallado como maestro de ceremonias y el Mago Malbert como artista invitado. Participan: Grupo Losinombre, con Una pareja no tan pareja; Timo Schorken, con Vengo Sola; Delosiax, con El show de Delia, y Raquel Pérez, con Suéltalo, las confesiones de Elsa.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: seis euros. Reservas: 922 888 739 o wasaps al 661 645 396

Fiestas patronales en Añaza

Festejos en este barrio capitalino en honor de Santa María de Añaza que tiene en su agenda de actividades la celebración de la gala drag. A partir de las 23.30, baile popular.

Lugar: barrio de Añaza

Horario: desde las 21.15

Precio: acceso libre

FIC 2018: Abubukaka (Canarias) y Cías: ‘Cabaret PSF’

Como maestros de ceremonias, una vez más, el cuarteto cómico-satírico-bufonesco Abubukaka se encarga de esta presentación. Desde el 2016, el Festival colabora con la ONG Payasos Sin Fronteras, recaudando fondos en este cabaret a través del sistema de taquilla inversa. El bote es donado íntegramente a dicha asociación. Fundada en 1993 por Tortell Poltrona, Payasos Sin Fronteras es una ONG que lleva la risa a campos de refugiados, zonas de desastres naturales...

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 22.00

Precio: gratuito, a taquilla inversa a favor de Payasos Sin Fronteras

Música: Alphawaves, Subversia y Monday Rewind en concierto

Alphawaves, la banda londinense, visita por primera vez Canarias, acompañados por Subversia, que vuelven desde Gran Canaria para compartir la experiencia, y como anfitriones Monday Rewind, con algún adelanto de su próximo trabajo discográfico.

Lugar: Lone Star

Horario: 22.15

Precio: cinco euros

Música: Fiestón Salsero

Con los shows de Iván y Virginia y Manu & Lia; taller de salsa Lady Style Anja; la animación a cargo de Claudia y sesión dj con Fabrizio (sala principal), César (sala bachata), Iván Rodríguez (sala Kizomba) y Pol (sala Kizomba).

Lugar: El Bembé

Horario: 23.30

Precio: desde 11 euros

DOMINGO 21 DE OCTUBRE

Trail Santa Cruz Extreme

Santa Cruz Extreme es un evento deportivo en torno a la práctica del trail running que se celebra en el Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz Extreme nace con la vocación de ser una gran competición con periodicidad anual. Los recorridos que afrontarán atletas están especialmente diseñados para poner a prueba la capacidad de resistencia de estos y su trazado discurre por algunos de los mejores espacios naturales con los que cuenta la Isla.

Lugar: playa de Las Teresitas, estación del jet-foil y Los Catalanes

Horario: salidas 42 km y 26 km, 8.00; 15 km, 9.00; Joëlette, desde las 11.00

Precio: inscripción cerrada

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

FIC 2018: en el Museo de la Naturaleza y el Hombre

El Festival Internacional Clownbaret (FIC 2018) celebra su 12ª edición hasta este día con una completa programación de más de sesenta espectáculos y actividades que ocuparán calles, escenarios, colegios, centros sociales y hospitales. En esta ocasión, el Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge hoy varios talleres y espectáculos para grandes y pequeños.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: desde las 11.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Fiestas patronales en Santa María de Añaza

Festejos en este barrio capitalino en honor a Santa María de Añaza que tiene en su agenda de actividades la celebración de la fiesta infantil. A partir de 19.30, tendrá lugar la santa misa en la parroquia Santa María de Añaza y, porteriormente, la procesión que saldrá por la calle Flor de Mayo, rambla de Añaza, avenida Principal de Añaza, Decano Consular, para regresar a la parroquia.

Lugar: barrio de Añaza

Horario: desde las 11.00

Precio: acceso libre

Taller de danza tradicional del Tchad con Yaya Sarria

Yaya Sarria, nacido en 1983 en Yamena, comenzó a bailar con un entrenamiento en danza tradicional en el Ballet Nacional de Tchad a la edad de 15 años. En 2000, se unió a la compañía Tréteaux Young Hyacinthe Tobio, en la que descubrió la danza contemporánea. A partir de entonces, es seleccionado para seguir varios cursos de formación y residencias creativas en los principales centros de danza contemporánea (Túnez, Uagadugú, Dakar...), donde perfeccionó su técnica hasta convertirse en coreógrafo y formador.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 11.00-13.00

Precio: 15 euros

Ciclo 100 años de la independencia de Polonia, ‘Tres colores: Azul’

Dentro del ciclo de cine 100 años de la independencia de Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad se proyecta esta película ( Trois couleurs: Bleau, 1994) de Kieślowski. La cinta se proyecta en versión original con subtítulos en español. Ya se pudo ver en TEA en agosto se vuelve a pasar debido al enorme éxito de público y a la gran demanda. La idea de la película surgió después de rodar Decálogo.

Lugar: TEA

Horario: 12.00

Precio: entrada libre previa retirada de invitación en la taquilla

Fiestas patronales de El Tablero 2018

Festejos en este enclave capitalino en honor a San José y Nuestra Señora del Rosario que tiene previsto en la agenda de actividades la celebración de la Eucaristía, en la iglesia de El Tablero. Por la tarde, a las 17.00, el Festival Folclórico, y a las 20.00, procesión de los santos patronos, para terminar con una exhibición pirotécnica y el fin de fiesta.

Lugar: plaza de El Tablero e iglesia

Horario: desde las 12.30

Precio: acceso libre

Garabatos con K: ‘Títeres Clásicos’

Los títeres de Garabatos-K se presentarán en el García Sanabria con esta propuesta. La compañía tinerfeña evoca al títere clásico tanto en su forma como en su fondo. Representan historias antiguas que se mantienen vigentes en el imaginario infantil gracias a su sentido humorístico y la sencillez de sus argumentos.

Lugar: Reloj de Flores del parque García Sanabria

Horario: 12.00

Precio: libre acceso

FIC 2018: cine, ‘Arbuckle & Keaton’

TEA proyecta esta película de Roscoe Arbuckle. La proyección, que forma parte de la programación del Festival Internacional Clownbaret (FIC’18), se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. Esta es una selección de cortos del inicio de la carrera de Buster Keaton junto al famoso actor de la época conocido como Fatty Arbuckle.

Lugar: TEA

Horario: 17.00

Precio: entrada libre, previa retirada de las invitaciones en la taquilla

Cine: ‘Buenos vecinos’

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

FAM 2018: 23 Masdanza Extensión de Tenerife

Como en ediciones anteriores, el Teatro Victoria acoge una selección de solos internacionales que pertenecen a la selección oficial del Festival 23 Masdanza. Selección de piezas en solitario: Woman Before Decision Making, Rima Pipoyan (Armenia); Nereo ahogándose, Joaquín Collado Parreño (España); ? I mA, Erika Maria Silgoner (Italia) y Coming home, Yoshito Sakuraba (EEUU).

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 19.00

Precio: general, ocho euros; alumnos de artes escénicas, cinco

FAM 2018: ‘Business World’, dúo de danza, de Montón de Paja y Trigo

Javier Guerrero propone un original viaje al mundo del cine mudo de la mano de Business World. Un dúo interpretado por Joel Mesa y Paula Tato en el que las referencias a ese lenguaje tan particular de las producciones de los años 20 se recuperan y versionan a través de una coreografía de movimientos ágiles, rápidos y vigorizantes y la original edición musical de Sergi Ayora. Una pieza que también incluye un importante contenido reivindicativo a través de la inclusión de un fragmento sonoro de la película Network (1976), que es un análisis del poder de las grandes multinacionales.

Lugar: hall del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

FAM 2018: 23 MasdanzaExtensión Tenerife

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias Masdanza ofrece en su Extensión Tenerife cuatro piezas de baile en el Auditorio de Tenerife: D'MES, Unanswered Question, Relationships y Face à Face.

Lugar: Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Recrearte’

Se presentan más de 60 obras realizadas en diversas técnicas, desde el óleo hasta el acrílico sobre lienzo. Los géneros que se abordan son múltiples, desde el bodegón o el paisaje hasta el retrato. Las dimensiones de las obras son variadas, desde un metro por un metro hasta 20 por 20 centímetros. El Colectivo Recrearte se fundó en 2003 y actualmente está compuesto por 25 personas amantes del arte en todas sus disciplinas.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘El proyecto escultórico: aproximaciones, ensayos y experiencias en el aula’

La muestra recoge una serie de trabajos desarrollados por los estudiantes de la asignatura Escultura II de segundo curso del grado en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Más de un centenar de obras pertenecientes al periodo 2005-2018 que toman como referencia la maqueta dentro del proyecto escultórico, su sentido artístico y comunicativo bajo un enfoque didáctico y pedagógico. Tomás Oropesa, Román Hernández y Francisco J. Viña son los comisarios de esta muestra.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Bibliofilia en el Real Casino de Tenerife’

Exposición en la Sala de Arte Joaquín Amigó de esta muestra que permanecerá abierta hasta el día 24 de octubre, Día de la Biblioteca, y que está integrada por los ejemplares más significativos de esa biblioteca y supondrá también un acercamiento a los distintos bibliotecarios que ha tenido la sociedad y a la labor que han desempeñado.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: horario de apertura de la institución

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Entreluces’

Andrés Rábago (Madrid, 1947) ha habitado como dibujante satírico la piel de OPS y El Roto. Como OPS comenzó a publicar sus primeras viñetas a mediados de los años sesenta en La Estafeta Literaria. Sus trabajos transitaron el lado más crudo de esa descomposición de lo humano en la España de posguerra. La aparición de ese otro heterónimo, El Roto, se fue haciendo necesario para ocupar un nuevo lugar, ya en democracia, en el que era preciso recurrir al lenguaje para intentar clarificar lo que estaba ocurriendo. Su vínculo con Canarias es, en gran parte, debido a la dilatada relación que, desde 1992, mantuvo con la Sala Conca de La Laguna hasta bien entrada la primera década de nuestro siglo. La Fundación CajaCanarias ha realizado esta primera exposición retrospectiva que se completa con los grabados de los últimos años de OPS.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘El lenguaje de la vida’

Su temprano talento como escultor y su enorme aprecio por la materia le facilitaron sus primeras oportunidades para ampliar estudios en Madrid, al tiempo que comenzaba a realizar una obra exigente de impronta clasicista. Sus años de formación pudieron enriquecerse gracias al empleo de las distintas maderas y técnicas que descubre en Guinea. Pero son los años vividos en Roma los que propiciaron el encuentro con los movimientos artísticos europeos, permitiendo un fructífero acercamiento a las obras de Giacomo Manzú, Marino Marini, Emilio Greco y su maestro Fazzini, que llevaron a Manuel Bethencourt a romper con todo lo conocido, para comenzar a crear una obra más expresionista que ponía en el centro su indagación existencial sobre el ser humano, a través de la búsqueda de nuevos caminos de la luz en la materia. Esta exposición podrá ser visitada hasta el 5 de enero de 2019. Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala: 922 471 138.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.30-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingo y festivos, cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Lugares con encanto’

En los óleos de María Teresa Bello Minguillón se recrean escenas típicamente canarias, así como paisajes de ensueño. Enamorada del paisaje isleño, a través de sus pinceladas abre una ventana a lugares donde el agua es protagonista, así fuentes, cascadas y naturaleza llenan de color sus obras, logrando trasmitir una sensación de relajación y armonía al espectador. Estará expuesta hasta el 29 de octubre.

Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: apertura comercial

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Carlos III y sus Reales Ordenanzas, 250º Aniversario’

El Museo Histórico Militar de Canarias presenta esta exposición que muestra, por un lado, la figura de Carlos III y los principales logros reformistas que influyeron en la sociedad civil como militar, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros tiempos. Y, por otro lado, las reformas borbónicas de los ejércitos españoles y principalmente las Reales Ordenanzas con una serie de sus principales artículos y una muestra de fondos que los ilustran. Esta exposición temporal se inauguró el 15 de octubre y permanecerá hasta el día 4 de noviembre.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar, establecimiento de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-13.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘The Castle’

Presentación de la nueva serie de fotografías Heat Maps, de Richard Mosse. En esta serie muestra en blanco y negro, con una cámara térmica militar, los campos de refugiados sirios en Grecia, Turquía y el Líbano. La cámara en sí está controlada bajo el marco legal de la Regulación del Tráfico Internacional de Armas (se considera como un componente para sistemas de armas avanzadas y se embargada como tal) y fue diseñada para la vigilancia y control de las fronteras. Puede verse como una tecnología al servicio del gobierno, una herramienta clave en lo que Foucault y Agamben han descrito como biopoder. Es una herramienta del sistema militar-humanitario. En la Galería Leyendecker se van a exponer seis fotografías de gran formato de esta nueva serie, por la que ya ha recibido el premio Prix Pictet, uno de los más importantes del mundo de fotografía.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Show Me’

TEA inauguró la muestra Show Me, de Yapci Ramos. La exposición, comisariada por Yolanda Peralta, propone, en continua y constante indagación en torno a lo autobiográfico, la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos (Tenerife, 1977), que acerca a problemáticas y realidades de las sociedades contemporáneas en contextos geográficos diversos, para confrontar con temas que aún hoy día siguen siendo considerados un tabú. Algunas de sus obras audiovisuales y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 y 2018, forman parte de Show Me, la primera individual de Yapci Ramos en Canarias, tras 20 años de trayectoria artística. El título de esta exposición remite a un sutil ejercicio de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autoconocimiento en busca de respuestas acerca de la construcción de la identidad, la sexualidad y las pulsiones más próximas a experiencias corpóreas. Podrá ser visitada hasta el 13 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Voodoo Child’

Este sábado dicen adiós las pinturas de Elad Larom que forman Voodoo Child y que tienen como origen imágenes eclécticas. El artista ha pintado vestimentas y máscaras, a veces mezclando de diferentes culturas, como corbatas occidentales con diseños de otras culturas. Algunas de las imágenes de las que el artista parte son reconocibles en sus obras y otras son irreconocibles. Desde una imagen clave arquetípica de máscaras tradicionales africanas, hasta corbatas europeas y máscaras de gas caseras de manifestantes palestinos.

Lugar: Galería ATC

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Los trajes canarios’

Exposición de las reproducciones de los dibujos del manuscrito de Alfred Diston Costumes of the Canary Island ( Los trajes canarios ) de mediados del siglo XIX. Podrá ser visitada hasta el 31 de octubre.

Lugar: entrada principal Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Episodio Piloto’

Un comisariado de la Piscina para Bibli. Bibli desarrolla su actividad bajo el concepto expandido de las prácticas artísticas contemporáneas; centrándose en las artes visuales y el diseño. La búsqueda de un dialogo entre estos dos aspectos de su programa podría ser su característica más notable. Bibli propicia un cruce de diálogos como lugar de encuentro en el que se mezclan diversas capas culturales y discursivas, que se potenciarán en la inauguración de Episodio Pilot o en clave teatral, asimilándolo a las famosas comedias de situación que surgieron en la televisión en la segunda mitad del siglo XX y tuvieron su auge en la década de 1980. Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre.

Lugar: Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Cinco puertas y un paisaje’

Exposición de pintura acrílica del artista José Emilio, especialista en arte pictórico y reproducciones. Permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Peluches’

Exposición colectiva que reúne creaciones de dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos y escultores. Los artistas se han unido en una iniciativa altruista y donarán sus obras para colaborar en la creación de los espacios del centro de día de oncología pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La muestra la integran un conjunto diverso de obras de muy variadas técnicas y procesos de creación, desde dibujos hasta fotocollages , pasando por acuarelas, pasteles, acrílicos, grabados, lápices de color, tintas, rotulador, grafitos, grabados, esculturas, instalaciones, etcétera. Asimismo, se cuenta con la participación de ilustradores con gran prestigio y reconocimiento internacional, como Ana Juan y Pablo Amargo. La muestra se podrá visitar hasta el día 21 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’

TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas , muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía (según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme , que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París) resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El lugar en el que creo’

Esta exposición surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar dos proyectos individuales Dime qué piensas y HMBR , “ya que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue Dime qué piensas : en él ilustré los pensamientos de la sociedad en la que convivo partiendo de seis temas que la colectividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, soledad, sanidad y educación”. Podrá ser visitada hasta el 2 noviembre.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada libre

‘Chasing time’

La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escultóricas que en los proyectos anteriores. Si bien su trabajo viene normalmente de un marco conceptual, en esta serie Yanko se centra en las historias de los objetos encontrados.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre