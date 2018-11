Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Riconcito Navideño

Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decoración, dulces artesanos, flores de Navidad y otras actividades.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 10.00-22.00

Precio: acceso libre

‘Black Friday Santa Cruz0

Más de trescientos treinta comercios de la capital tinerfeña participarán en Black Friday Santa Cruz con promociones, ofertas y descuentos con el objetivo de impulsar la oferta comercial del municipio y de posicionar el sector como referente punto de compras de la isla de Tenerife.

Lugar: todo el municipio de Santa Cruz

Horario: horario comercial

Clavel Market

El Clavel Market es un nuevo concepto de mercado callejero donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas urbanos, diseñadores y otras faunas.

Lugar: calle El Clavel Nicolás Estévanez

Horario: desde las 10.30

Precio: acceso libre

Taller de programación WebVR

El taller está orientado a escolares con edades entre 12 y 17 años y con interés en las IT que deseen estar al día en los conceptos y prácticas más innovadores del momento en realidad extendida, para posteriormente, si lo desean, seguir avanzando por cuenta propia. El taller, de carácter eminentemente práctico, tiene una duración de cuatro horas y en él los menores aprenderán los fundamentos básicos de una de las plataformas de programación open source más usados en la realidad virtual.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 16.45-20.45

Precio: gratuito, previa inscripción

Encuentro y taller de dibujo y animación intermedial

TEA ha organizado para un encuentro y un taller sobre dibujo y animación intermedial con el artista Paco Guillén. Esta actividad está vinculada a la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas. Las personas interesadas en asistir a ella deberán enviar un correo con sus datos personales a tea@tenerife.es . En este encuentro, Paco Guillén -que actualmente exhibe la videoanimación y dibujo Ruido en blanco, en el contexto de la muestra colectiva antes citada, comisariada por Isidro Hernández- reflexionará sobre la práctica del dibujo entendido como proceso y sobre sus distintos enfoques metodológicos, en el contexto de las posibilidades gráficas de la estrategia audiovisual.

Lugar: TEA

Horario: 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Diseño de uñas’

Aprende a realizar una manicura básica, aplicar decoración y saber pintar las uñas con diferentes técnicas.

Lugar: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite

Horario: 17.00-19.00

Precio: gratuito

‘Cuentos en Familia’: ‘Delirios de Colón’

Nueva sesión de Cuentos en Familia en la Biblioteca Municipal Central (TEA) de la mano de Teatro del Eclipse, con una sesión de cuentos muy especial para familias con niños y de niñas a partir de 3 años. Cruzando el mar… no siempre se cae en el país de los elefantes. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel que te trae títeres y música descubriendo fascinantes historias que revelarán que la tierra no siempre… ¡Fue redonda! Marianexys Yanes y Levis Aliaga presentan el espectáculo Delirios de Colón, una sesión de cuentos llena de canciones, leyendas e historias que se cuentan más allá de las columnas de Hércules y que navegaron por el mar de las Antillas antes y después de llegar La Niña, La Pinta y La Santa María. Si desea más información, puede llamar al teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre y gratuita

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. En esta historia conocemos a un valeroso ratoncito que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona pone una condición que resulta muy peligrosa… Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Cuentacuentos: ‘Cuentos de la vieja Europa’

En los espumosos mares y en los cristalinos lagos; en oscuros bosques y profundas cavernas… Allá a donde vayas, encontrarás cuentos tan viejos como las rocas. Para niñas/os a partir de 6 años (público familiar). Con Fabio González.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre (no necesita inscripción previa)

Festival de Tenerife/Danza: ‘Las muchas’

Companyia Mariantònia Oliver. El cuerpo en el tiempo. Las muchas habla de fragilidad, de esa que tiene que ver con la edad, con cuerpos que ya no pertenecen al corpus de lo social, que ya dejan de estar en el mercado oficial, pero más vivos que nunca y sobre todo más libres: cuerpos que respiran, pesan, bailan, seducen, se mueven y se posicionan de otra manera. Dejarse escuchar y dejarse atravesar por las experiencias vividas: físicas, emocionales, accidentales, políticas, de encubrimiento y de compromiso.

Lugar: Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.00

Precio: 11 euros

Presentación de libro ‘Entre Páginas’

Entre Páginas se originó en El Libro en Blanco, por lo que de alguna manera regresa para darse a conocer en el mismo espacio. Veinte relatos, escritos por diez autores, acompañados cada uno de la foto que inspiró a todos ellos. El Libro en Blanco es un espacio literario en Santa Cruz de Tenerife, donde se reúne, cada martes, un grupo de escritores. Ese espacio cuenta con una sección de libros de segunda mano; en ellos, entre sus páginas, aparecen cosas olvidadas, anotaciones manuscritas, secretos guardados, cartas recibidas y cartas no enviadas... que han inspirado la antología de relatos que componen este libro.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.00

Precio: entrada gratuita

Cine: ‘Hotel Salvación’

TEA proyecta esta película ( Mukti Bhawan, 2017), una producción dirigida por Shubhashish Bhutiani. El filme, protagonizado por Adil Hussain, Lalit Behl y Geetanjali Kulkarni, se podrá ver en versión original en hindi con subtítulos en español. Daya siente que ha llegado el momento y quiere viajar a Benarés, en las orillas del Ganges, para morir allí y conseguir la salvación. En una extraña y última petición vital, el anciano indio pide a su hijo Rajiv a que deje el trabajo y a su familia y le acompañe a la ciudad santa. Ante tal demanda, al hombre no le queda otra opción que embarcarse con él en el viaje…

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Fiestas patronales en San Andrés

Festejos patronales en honor a San Andrés Apóstol, que prevé en la agenda de actividades el Festival de Variedades en la plaza de la Iglesia.

Lugar: plaza de la iglesia de San Andrés

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Fiestas patronales en Taganana

Festejos patronales en este pueblo de Santa Cruz, en honor a Santa Catalina, que cuenta en la agenda de actividades con la procesión de traslado de la imagen de Santa Catalina desde la ermita hasta la iglesia matriz de las Nieves.

Lugar: recorrido desde la ermita hasta la iglesia matriz de las Nieves

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Coro Municipal de Voces Blancas

Actuación del Coro Municipal de Voces Blancas. Dentro del Plan Municipal de Coros que se desarrolla en los centros escolares del municipio desde hace más de veinticinco años, el alumnado de mejor nivel vocal de los diferentes centros de Educación Primaria pasa a formar parte, tras una selección, del Coro Municipal de Voces Blancas, renovándose así cada año bajo la dirección de Manoli Triviño.

Lugar: Teatro de la ONCE

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Conferencia: ‘De mar a mar. Desiertos del norte de África’

En esta charla se dará un largo paseo por el mayor desierto cálido del mundo, el desierto del Sáhara. Desde las costas mauritanas y saharauis hasta los tesoros patrimoniales de Jordania. Algo más de 7.000 km de embriagadores paisajes, históricas rutas caravaneras y particular flora y fauna. Se trata de un recorrido desde el desierto azul, en tierras saharauis, hasta el desierto rojo de Wadi Rum, pasando por el Tassili…

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 19.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

‘Otoño Cultural’: ‘El mundo que queremos’

Coordina: Pilar García Padilla, periodista, con Almudena Grandes y Luis García Montero. Miradas compartidas y visión del mundo desde el espacio de la pareja. Hace ya dieciséis años que se viene dialogando en el Otoño Cultural de la Fundación CajaCanarias sobre el mundo que queremos. Lo han hecho antes protagonistas muy destacados del mundo universitario, artístico, político, social y agentes diversos muy notables de la vida pública. La canción, el periodismo, la poesía, la narrativa, el pensamiento y la vida social forman parte ahora como antes del programa de 2018.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Concierto de Tirando Onda: ‘Roca y mar’

Tirando Onda nace con el objetivo de acercar y hacer disfrutar al público de la originalidad de la música brasileña y el frescor de sus melodías. Mostrando lo más nuevo hecho en Brasil, Tirando Onda ofrece un repertorio de temas propios con mezclas e innumerables ritmos. Gabriel Báez (guitarra y producción), Carlos Pérez (percusión), Cristo Dorta (bajo) y Felipe Tejera (batería).

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: 12 euros

'ImprovisArte'

Vuelve ImprovisArte. Una locura improvisada con Idaira Santana, Irene Álvarez, Ana Reig, Iratxe Menalbert y Guacimara Gil.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: ocho euros. Reservas al 922 888 739 o wasap al 661 645 396

Música: Plátano Rock

El festival multidisciplinar Plátano Rock llega a su undécima tercera edición ofreciendo a todos los amantes de la cultura contemporánea transgresora e independiente una programación que no les dejará indiferentes. Con las actuaciones de Sudakillah & Superheroe y Rousi & The Soulful 2’S.

Lugar: Berlín 89

Horario: 22.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

‘Jam session’: Crazy Cats

Este proyecto musical, liderado por el guitarrista y compositor Iván Rojas, nace en 2017 en el Conservatorio Superior de Música de Tenerife. Tras hacer una primera toma de contacto con Kepa Martínez (clarinete), Antonio Lorenzo (violín) y Agustín Pérez (contrabajo), Iván decide consolidar el grupo de forma profesional con vistas a grabar su primer disco. Crazy Cats consiste en una sutil mezcla de varios estilos; desde la música clásica hasta el jazz más contemporáneo…

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Distrito Extreme’

Se trata de diferentes pruebas de tipo deportivo en las que se pondrá a prueba la velocidad, resistencia, agilidad, fuerza y flexibilidad. Se debe asistir con ropa cómoda y grupo de amigos y que no les importe ensuciarse.

Lugar: plaza de Santa Catalina (Distrito Suroeste)

Horario: 10.00-13.00

Precio: gratuito, previa inscripción

Riconcito Navideño

Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decoración, dulces artesanos, flores de Navidad y otras actividades.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 10.00-22.00

Precio: acceso libre

‘Black Friday Santa Cruz0

Más de trescientos treinta comercios de la capital tinerfeña participarán en Black Friday Santa Cruz con promociones, ofertas y descuentos con el objetivo de impulsar la oferta comercial del municipio y de posicionar el sector como referente punto de compras de la isla de Tenerife.

Lugar: todo el municipio de Santa Cruz

Horario: horario comercial

Clavel Market

El Clavel Market es un nuevo concepto de mercado callejero donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas urbanos, diseñadores y otras faunas.

Lugar: calle El Clavel Nicolás Estévanez

Horario: desde las 10.30

‘Barriometrajes’ en El Toscal

Segundo de los cinco talleres proyectados de Barriometrajes. Una iniciativa de la oficina creativa La Coofi y la Asociación Maye que nace con el objetivo de repensar nuevas formas de activación del espacio cotidiano y de participación ciudadana, contribuyendo a la memoria audiovisual y producción cultural de barrios periféricos. Es una propuesta de mediación cultural que permitirá, a través de una experiencia cinematográfica de creación colectiva, la transformación social del medio urbano.

Lugar: plaza de la Casa Pisaca

Horario: 10.00-14.00

Precio: acceso libre

Encuentro y taller de dibujo y animación intermedial

TEA ha organizado para un encuentro y un taller sobre dibujo y animación intermedial con el artista Paco Guillén. Esta actividad está vinculada a la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas. Las personas interesadas en asistir a la misma deberán enviar un correo con sus datos personales a tea@tenerife.es . En este encuentro, Paco Guillén -que actualmente exhibe la videoanimación y dibujo Ruido en blanco, en el contexto de la muestra colectiva antes citada, comisariada por Isidro Hernández- reflexionará sobre la práctica del dibujo entendido como proceso y sobre sus distintos enfoques metodológicos, en el contexto de las posibilidades gráficas de la estrategia audiovisual.

Lugar: TEA

Horario: 10.30-14.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción

‘Conciertos en Familia’: ‘De puntillas... ¡sssh!’

De puntillas… sin hacer ruido, para no perderse ninguno de los increíbles sonidos que la flauta y los instrumentos de cuerda frotada tienen preparados. De puntillas… con paso elegante y ligero. De puntillas… una introducción a la danza y la música de cámara donde todos serán partícipes del canto y el juego. Concierto para bebés de 0 a 3 años. Y posteriormente, a las 12.30, concierto para familias con niñas y niños mayores de 3 años.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: hasta 3 años (11.00) y para más de 3 años (12.30)

Precio: cinco euros

‘Despertares en familia’: ‘Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida’

La Fundación CajaCanarias ofrece al público familiar la ocasión de participar en un recorrido diferente por la exposición Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida y posterior realización de un taller creativo inspirado en las espectaculares bombas volcánicas de Manuel Bethencourt. En el caso concreto de los talleres prácticos, los niños y padres realizarán diferentes manualidades con materiales reciclados, y reproducirán con sus propias manos una obra plástica que podrán llevarse a casa como recuerdo de esta fantástica experiencia didáctica.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 11.30-13.00

Precio: cinco euros

Visita de Rasi, mascota de ‘La pandilla de la ardilla’

Se presenta Rasi, la mascota de ‘La pandilla de la ardilla’, una colección de libros para niños y niñas de entre 6 y 7 años, hilo conductor del nuevo método de Educación Primaria en los centros escolares. Esta serie está incluida en El Barco de Vapor, colección de literatura infantil dirigida a niños de entre 6 y 12 años publicada por Ediciones SM desde 1978, primera colección específica de literatura infantil creada en España y que con el tiempo se ha convertido en un referente de la literatura infantil y juvenil, tanto nacional como internacional, está llena de diversión, humor, misterios y pequeñas travesuras.

Lugar: Librería Agapea

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Otoño Cultural’: teatro infantil, ‘El circo Stromboli’

El circo ha llegado a la ciudad con sus números de acrobacia y payasos. La pequeña Pinocha, atraída por su magia, lo sigue con la ilusión de ser aceptada en esta gran familia, para acompañarlos de ciudad en ciudad llevando la alegría a todas partes. En el circo de marionetas, el envidioso Pepino quiere ser el presentador del espectáculo y ha raptado al verdadero Stromboli, para enriquecerse y suplantar a este mítico titiritero. Mientras, la picola y musical Familia Trikitrá, ha preparado un número en homenaje a los abuelos del circo, y los Hermanos Botariatis demostrarán con gran pericia sus peligrosas y atrevidas acrobacias. También hoy es un día especial porque se presenta a Fantón, un increíble y único ejemplar de elefante que cautivará, con sus coloridos rombos, las miradas del público asistente a la función. Espectáculo a cargo de Bolina y Bambo. Recomendado para niños/as a partir de 5 años.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 12.00 (una vez iniciado el acto, no se permitirá la entrada de público)

Precio: entrada libre hasta completar aforo

III Día de las Tradiciones de Anaga

Celebración del III Día de las Tradiciones de Anaga, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz-Distrito Anaga, con la actuación de diferentes agrupaciones folclóricas, degustación de comidas tradicionales, exposición de artesanía tradicional, juego del palo, concurso de tortillas y postres tradicionales. Por la tarde noche se formarán parrandas, con lo que se incita a llevar comida tradicional y prepararse para pasar un buen rato.

Lugar: playa de la iglesia de San Andrés

Horario: a partir de las 12.00

Precio: libre acceso

Espectáculo familiar: ‘Años Luz’

Para cerrar la programación del mes de noviembre, el Teatro Victoria programa el espectáculo de luces y sombras de la compañía asturiana Luz, Micro y Punto Años Luz, un trabajo para público familiar. Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando y no consigue componer una pieza musical, agotada se duerme sobre los instrumentos y al despertar algo ha cambiado: sus manos ya pueden interpretar esas melodías que imagina. De esas notas irán surgiendo imágenes que con luces, sombras y colores narrarán una historia fantástica de dos marionetas que despiertan en un armario y poco a poco adquieren vida. Los dos personajes desde ese momento nos van a contar la relación entre una muñeca de madera y un huevo azul a partir de sus primeros sentimientos de amor, envidia, soledad y alegría.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 17.30

Precio: general, cinco euros. Reservas 922 290 5 78 o info@elteatrovictoria.com

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el mini espectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices… Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: libre acceso

Rutas interpretativas por el patrimonio de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patrimonio Histórico, organiza para esta ruta guiada por las joyas patrimoniales del municipio, en este caso bajo el título de Hoteles para un barrio. La iniciativa se enmarca en las actividades puestas en marcha por el Consistorio para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Los interesados en participar en estas rutas u obtener información lo pueden hacer en patrimoniohistorico@santacruzdetenerife.es o en el teléfono 691 434 869, en horario de 9.00 a 13.00, de lunes a viernes.

Lugar: plaza del Pilar

Horario: 18.00

Precio: actividad gratuita, previa inscripción (agotado el cupo de esta sesión)

Música: Guano-Fest

Guano-Fest contará con las actuaciones de Ratzinger, Las Ratas, Brutalizzed Kids, Sr. Agente, Gudazaleak, La Masacre, Abuela Muerte y Marvel Hill.

Lugar: O-Club Tenerife-La Cascada

Horario: 18.30

Precio: 10 euros

Cine: ‘Hotel Salvación’

TEA proyecta esta película ( Mukti Bhawan, 2017), una producción dirigida por Shubhashish Bhutiani. El filme, protagonizado por Adil Hussain, Lalit Behl y Geetanjali Kulkarni, se podrá ver en versión original en hindi con subtítulos en español. Daya siente que ha llegado el momento y quiere viajar a Benarés, en las orillas del Ganges, para morir allí y conseguir la salvación. En una extraña y última petición vital, el anciano indio pide a su hijo Rajiv a que deje el trabajo y a su familia y le acompañe a la ciudad santa. Ante tal demanda, al hombre no le queda otra opción que embarcarse con él en el viaje. En su destino, los dos hombres alquilan una habitación en el Hotel Salvación, un lugar reservado para personas en el final de su vida…

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Ópera: ‘Lucía de Lammermoor’ (Donizetti)

El drama trágico compuesto por Donizetti durante el verano de 1835 supuso un hito dentro de la lírica romántica italiana. Lucía Ashton encarna el ideal de la época: la unión imposible entre dos amantes, la adversidad y el destino, la lucha entre dos familias que desemboca en la locura y en un trágico desenlace durante la noche de bodas de un matrimonio de conveniencia. En un lenguaje musical conmovedor, el maestro de Bergamo extrae la esencia de la novela The Bride of Lammemoor, de sir Walter Scott. La obra tiene su punto álgido en la escena de la locura, que se desarrolla durante el tercer acto, y en donde el compositor exige a la soprano una técnica precisa a lo largo del aria que concluye en la inolvidable A me ti dona un Dio, de gran belleza y amargura por un amor imposible. El director norteamericano Christopher Franklin es un especialista en el repertorio lírico italiano que, después de una larga carrera internacional, y haber dirigido a reconocidas orquestas en los principales escenarios internacionales, debuta en Ópera de Tenerife. La dirección de escena correrá a cargo del recientemente galardonado por Fórum Ópera como mejor director de escena novel, Nicola Berloffa, ambientándola en la Escocia de final de la década de 1940, en un clima de posguerra sombrío y triste. Con la Sinfónica de Tenerife y el Coro de Ópera de Tenerife, bajo la dirección musical de Christopher Franklin y la dirección escénica de Nicola Berloffa.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: 31 euros

Concierto benéfico de ‘Barrios Orquestados’

Proyecto que pretende crear orquestas de cuerda frotada (violines, violas, cellos y contrabajos) en todos los barrios periféricos del archipiélago canario que tengan necesidades especiales a nivel social y cultural, y donde la cultura llega aletargada o, simplemente, no llega por diferentes motivos.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: 10 euros

Teatro Apeiron: ‘Un espíritu burlón’

La compañía universitaria Apeiron presenta su montaje teatral Un espiritú burlón, adaptación de la obra original del dramaturgo Noel Cowad. Carla organiza una zona de espiritismo con el fin de encontrar inspiración para su nuevo libro. Un espíritu de su pasado acude a su llamada, pero con la intención de quedarse.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge desde una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Riconcito Navideño

Atracciones infantiles de feria, puestos de venta de decoración, dulces artesanos, flores de Navidad y otras actividades.

Lugar: plaza de la Candelaria

Horario: 10.00-22.00

Precio: acceso libre

‘Black Friday Santa Cruz0

Más de trescientos treinta comercios de la capital tinerfeña participarán en Black Friday Santa Cruz con promociones, ofertas y descuentos con el objetivo de impulsar la oferta comercial del municipio y de posicionar el sector como referente punto de compras de la isla de Tenerife.

Lugar: todo el municipio de Santa Cruz

Horario: horario comercial

Espectáculo familiar: ‘Años Luz’

Para cerrar la programación del mes de noviembre, el Teatro Victoria programa el espectáculo de luces y sombras de la compañía asturiana Luz, Micro y Punto Años Luz, un trabajo para público familiar. Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando y no consigue componer una pieza musical, agotada se duerme sobre los instrumentos y al despertar algo ha cambiado: sus manos ya pueden interpretar esas melodías que imagina. De esas notas irán surgiendo imágenes que con luces, sombras y colores narrarán una historia fantástica de dos marionetas que despiertan en un armario y poco a poco adquieren vida. Los dos personajes desde ese momento nos van a contar la relación entre una muñeca de madera y un huevo azul a partir de sus primeros sentimientos de amor, envidia, soledad y alegría.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 12.00

Precio: general, cinco euros. Reservas 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

Fiestas patronales en San Andrés

Festejos patronales en honor a San Andrés Apóstol, que prevé en la agenda de actividades la misa en honor a Santa Cecilia para, a continuación, la procesión por el recorrido de costumbre.

Lugar: iglesia de San Andrés

Horario: 12.00

Precio: acceso libre

Fiestas patronales en Taganana

Festejos patronales en este pueblo de Santa Cruz, en honor a Santa Catalina, que cuenta en la agenda de actividadesla procesión de retorno de la imagen de Santa Catalina desde la iglesia matriz de las Nieves hasta su ermita.

Lugar: iglesia de las Nieves a la ermita de Santa Cecilia

Horario: 12.15

Precio: acceso libre

XVII Premio Internacional de Interpretación: Intercentros Melómano

Fase autonómica de Canarias del XVII Premio Internacional de Interpretación: Intercentros Melómano (categoría de Grado Profesional). En estas audiciones participarán alumnos de los conservatorios profesionales de Canarias de diversas especialidades instrumentales. El primer clasificado será el representante de Canarias en la fase final del premio. En esta fase final participarán los diecisiete representantes autonómicos que tratarán de hacerse con el premio: una gira de conciertos por toda España que incluye recitales solistas y conciertos con orquesta sinfónica, como el ofrecido por la Orquesta Metropolitana de Madrid o la Joven Orquesta Sinfónica de Granada. Patrocinado por Auditorio de Tenerife, el evento contará con actuaciones de un máximo de 15 minutos y repertorio libre. La entrada es libre hasta completar aforo.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 16.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Festival de Tenerife/Danza: ‘Akari’

Coreografía de Omar Meza y la compañía DA.TE Danza. Akari es luz. Investiga sus propiedades y su particular forma de viajar por el aire. La luz, la penumbra, la sombra y la oscuridad. Muestra de la necesidad de aproximarse a un rayo de luz para calentar la piel y de por qué se cierran los ojos al hacerlo. Se le ponen obstáculos para impedir que continúe hacia delante, siempre en línea recta, siempre en línea recta… Se la ha visto en los ojos del otro y se siente cómo a veces se cuela dentro de cada uno e inunda. Entonces parece que sale despedida por la pulpa de cada dedo, y que rodea el cuerpo al andar. Se escapa por el pecho y la mirada se lanza hacia delante, siempre en línea recta. Dirigido a bebés de 6 meses a 4 años.

Lugar: Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 17.00

Precio: 10 euros

Cine: ‘Hotel Salvación’

TEA proyecta esta película ( Mukti Bhawan, 2017), una producción dirigida por Shubhashish Bhutiani. El filme, protagonizado por Adil Hussain, Lalit Behl y Geetanjali Kulkarni, se podrá ver en versión original en hindi con subtítulos en español. Daya siente que ha llegado el momento y quiere viajar a Benarés, en las orillas del Ganges, para morir allí y conseguir la salvación. En una extraña y última petición vital, el anciano indio pide a su hijo Rajiv a que deje el trabajo y a su familia y le acompañe a la ciudad santa. Ante tal demanda, al hombre no le queda otra opción que embarcarse con él en el viaje. En su destino, los dos hombres alquilan una habitación en el Hotel Salvación, un lugar reservado para personas en el final de su vida...

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Enrique San Francisco: ‘La Penúltima’

El nuevo espectáculo de Enrique San Francisco, La Penúltima, llega al Teatro Guimerá dentro de su gira de estreno nacional. Humorista, monologuista y actor, Rogelio Enrique San Francisco Cobo, conocido por el público como Quique San Francisco, llega por todo lo alto con su nuevo espectáculo, donde su inconfundible humor ácido y gamberro hará pasar una noche de risas.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 14 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Rumia’

Una muestra de Jesús Hernández Verano que podrá ser visitada hasta el 4 de enero de 2019. La ausencia de forma es la presencia de la no forma. Parece no tener una interpretación concreta, sino que se mueve en la frontera entre lo que se ve y lo que se piensa, lo visible y lo invisible, lo concreto y lo abstracto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; Sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘La ropa en que habito’

La indumentaria como elemento de identificación social. En la muestra se verán tres ámbitos donde el vestir funciona como elemento de identificación social: el ámbito urbano, el ámbito rural y el ámbito artístico. Cada uno estará representado por obras pictóricas del acervo del MMBA y por otras obras, algunas creadas por alumnos del CIFP Las Indias; otras, amablemente cedidas para esta exposición. Esta exposición podrá ser visitada hasta el 30 de noviembre. Dirección artística y comisariado: Cristina Martins. Colaboración: CIFP La Indias y Ópera de Tenerife.

Lugar: Sala Pedro González del Museo Municipal de BBAA

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábado, domingo y festivos, 10.00-15.00

Precio: acceso libre

Acuarelas de Felipe Torres

Último fin de semana, ya que se despide el próximo martes, día 27, de esta exposición de pintura compuesta por cuarenta y cuatro acuarelas del conocido pintor tinerfeño Felipe Torres, en las que el autor reproduce paisajes urbanos, rurales, calles, flores..., principalmente de lugares conocidos, y no tanto, de municipios del norte de Tenerife como Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, Tacoronte, La Orotava, Los Realejos y Valle Guerra, entre otros.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: lunes-viernes, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; sábados, 11.00-13.00

Precio: entrada libre

‘De la observación’

Juan José Valencia trabaja en esta dirección dirigiendo su mirada hacia las imágenes contemporáneas, reflexionando sobre las retóricas de la representación y las jerarquías de la observación. Su pintura está pensada para hacer ostensible que reproduce fotografías, lo cual necesariamente indica que propone un discurso sobre la representación, que, como veremos, es de índole crítica. Hasta el 22 de diciembre podrá ser visitada.

Lugar: Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Canarias etérea’

Ámbito Cultural acoge este 17 de noviembre la exposición Canarias etérea, de la artista tinerfeña Sonia Santana. En sus creaciones, trabaja la abstracción con una destreza peculiar, sensible y muy intuitiva.

Lugar: Ámbito Cultural El Corte Inglés

Horario: 9.30-21.30

Precio: entrada libre

‘Sentimientos encontrados’

Exposición fotográfica de los artistas José A. Carrasco y J. Alberto Martín. La fotografía depende de una herramienta tecnológica para llevarse a cabo, pero sin duda es algo más que la tecnología que sustenta al aparato. Cada fotografía es una combinación profunda de ideas y percepciones de la realidad. Podrá ser visitada hasta el 30 de noviembre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: el del establecimiento

Precio: libre acceso

‘Colores y matices’

Se trata de una muestra del alumnado del taller de pintura de la asociación de vecinos El Chapatal, una exposición que presentará obras en diferentes formatos y empleando técnicas mixtas, óleos, acuarelas y acrílicos. Los motivos representados varían entre paisajes, retratos, marinas y florales, utilizando para ello estilos como el arte contemporáneo, abstracto, impresionismo y el expresionismo. Podrá ser visitada hasta el próximo 9 de diciembre.

Lugar: sala del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Adiestrada. Ensayo para decir sí o no’

La exposición de Julia Galán Adiestrada. Ensayo para decir sí o no, que podrá visitarse en TEA hasta el 6 de enero de 2019, se completa con una serie de acciones colaborativas. Julia Galán y TEA invitan a todas las personas del mundo, sin distinción de género, orientación o identidad sexual, a elevar sus voces y pronunciarse ante las normas, leyes, tradiciones y roles socialmente impuestos a la mujer por el hecho de ser mujer.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘(1918-2018) Centenario de la Escala de Complemento en España’

Exposición relacionada con esa celebración, que podrá ser visitada hasta el próximo 2 de diciembre.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘La Biblioteca Municipal de Santa Cruz, 130 años contigo (1888-2018)’

La exposición, que se podrá visitar hasta el 15 de enero de 2019, ofrece un recorrido por su historia a través de cinco bloques temáticos: Los orígenes, Incrementos de fondos, Evolución técnica de los procesos: siglos XIX-XXI, La hemeroteca y Dinamización de la Biblioteca. Entre los documentos que se expondrán destacan las actas de la fundación de la Biblioteca (1887-1888), el posincunable del Fondo de Raros, con los primeros sermones de San Agustín impresos y manuscritos (1505) o el primer periódico impreso en Canarias, el Semanario Misceláneo Enciclopédico (1785-1787).

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: lunes-domingos, 11.00-20.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

‘José Doña... maquetas... sueño y vida...’

Con ese título se inauguró esa muestra el 24 de octubre, en la sala de exposiciones temporales. Una muestra artística de maquetas arquitectónicas de José Doña, impulsada y comisariada por el académico y arquitecto Virgilio Gutiérrez Herreros. Entre las piezas seleccionadas se encuentran el Colegio de Arquitectos, el Auditorio Adán Martín, el parque García Sanabria, el barranco de Santos, la Fundación César Manrique, la Escuela de Bellas Artes, el paseo en la Marina de Anaga, el Mercado de La Laguna, los juzgados de Gran Canaria, Pueblo Chico y parques temáticos en México, Marruecos y Países Bajos. Podrá ser visitada hasta el 30 de noviembre.

Lugar: Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00, y 17.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Recrearte’

Se presentan más de 60 obras realizadas en diversas técnicas, desde el óleo hasta el acrílico sobre lienzo. Los géneros que se abordan son múltiples, desde el bodegón o el paisaje hasta el retrato. Las dimensiones de las obras son variadas, desde un metro por un metro hasta 20 por 20 centímetros. El Colectivo Recrearte se fundó en 2003 y actualmente está compuesto por 25 personas amantes del arte en todas sus disciplinas.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘El proyecto escultórico: aproximaciones, ensayos y experiencias en el aula’

La muestra recoge una serie de trabajos desarrollados por los estudiantes de la asignatura Escultura II de segundo curso del grado en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Más de un centenar de obras pertenecientes al periodo 2005-2018 que toman como referencia la maqueta dentro del proyecto escultórico, su sentido artístico y comunicativo bajo un enfoque didáctico y pedagógico. Tomás Oropesa, Román Hernández y Francisco J. Viña son los comisarios de esta muestra.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Entreluces’

Andrés Rábago (Madrid, 1947) ha habitado como dibujante satírico la piel de OPS y El Roto. Como OPS comenzó a publicar sus primeras viñetas a mediados de los años sesenta en La Estafeta Literaria. Sus trabajos transitaron el lado más crudo de esa descomposición de lo humano en la España de posguerra. La aparición de ese otro heterónimo, El Roto, se fue haciendo necesario para ocupar un nuevo lugar, ya en democracia, en el que era preciso recurrir al lenguaje para intentar clarificar lo que estaba ocurriendo. Su vínculo con Canarias es, en gran parte, debido a la dilatada relación que, desde 1992, mantuvo con la Sala Conca de La Laguna hasta bien entrada la primera década de nuestro siglo. La Fundación CajaCanarias ha realizado esta primera exposición retrospectiva que se completa con los grabados de los últimos años de OPS.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘El lenguaje de la vida’

Su temprano talento como escultor y su enorme aprecio por la materia le facilitaron sus primeras oportunidades para ampliar estudios en Madrid, al tiempo que comenzaba a realizar una obra exigente de impronta clasicista. Sus años de formación pudieron enriquecerse gracias al empleo de las distintas maderas y técnicas que descubre en Guinea. Pero son los años vividos en Roma los que propiciaron el encuentro con los movimientos artísticos europeos, permitiendo un fructífero acercamiento a las obras de Giacomo Manzú, Marino Marini, Emilio Greco y su maestro Fazzini, que llevaron a Manuel Bethencourt a romper con todo lo conocido, para comenzar a crear una obra más expresionista que ponía en el centro su indagación existencial sobre el ser humano, a través de la búsqueda de nuevos caminos de la luz en la materia. Esta exposición podrá ser visitada hasta el 5 de enero de 2019. Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala: 922 471 138.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.30-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingo y festivos, cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘The Castle’

Presentación de la nueva serie de fotografías Heat Maps, de Richard Mosse. En esta serie muestra en blanco y negro, con una cámara térmica militar, los campos de refugiados sirios en Grecia, Turquía y el Líbano. La cámara en sí está controlada bajo el marco legal de la Regulación del Tráfico Internacional de Armas (se considera como un componente para sistemas de armas avanzadas y se embargada como tal) y fue diseñada para la vigilancia y control de las fronteras. Puede verse como una tecnología al servicio del gobierno, una herramienta clave en lo que Foucault y Agamben han descrito como biopoder. Es una herramienta del sistema militar-humanitario. En la Galería Leyendecker se van a exponer seis fotografías de gran formato de esta nueva serie, por la que ya ha recibido el premio Prix Pictet, uno de los más importantes del mundo de fotografía.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Show Me’

TEA inauguró la muestra Show Me, de Yapci Ramos. La exposición, comisariada por Yolanda Peralta, propone, en continua y constante indagación en torno a lo autobiográfico, la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos (Tenerife, 1977), que acerca a problemáticas y realidades de las sociedades contemporáneas en contextos geográficos diversos, para confrontar con temas que aún hoy día siguen siendo considerados un tabú. Algunas de sus obras audiovisuales y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 y 2018, forman parte de Show Me, la primera individual de Yapci Ramos en Canarias, tras 20 años de trayectoria artística. El título de esta exposición remite a un sutil ejercicio de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autoconocimiento en busca de respuestas acerca de la construcción de la identidad, la sexualidad y las pulsiones más próximas a experiencias corpóreas. Podrá ser visitada hasta el 13 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Episodio Piloto’

Un comisariado de la Piscina para Bibli. Bibli desarrolla su actividad bajo el concepto expandido de las prácticas artísticas contemporáneas; centrándose en las artes visuales y el diseño. La búsqueda de un dialogo entre estos dos aspectos de su programa podría ser su característica más notable. Bibli propicia un cruce de diálogos como lugar de encuentro en el que se mezclan diversas capas culturales y discursivas, que se potenciarán en la inauguración de Episodio Piloto en clave teatral, asimilándolo a las famosas comedias de situación que surgieron en la televisión en la segunda mitad del siglo XX y tuvieron su auge en la década de 1980. Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre.

Lugar: Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’

TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas’

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas, muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía (según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme, que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París) resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Chasing time’

La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escultóricas que en los proyectos anteriores. Si bien su trabajo viene normalmente de un marco conceptual, en esta serie Yanko se centra en las historias de los objetos encontrados.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre