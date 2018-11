CC y PP retan a la oposición a que denuncie en los tribunales el concurso de la basura de Santa Cruz

La oposición y el Gobierno municipal de Santa Cruz han llegado a un punto de no retorno en su enfrentamiento por la adjudicación a Valoriza del contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos en la capital tinerfeña.

El pleno extraordinario celebrado sobre este asunto el viernes pasado ha evidenciado que CC y PP defienden a capa y espada la legalidad de la decisión adoptada, y que al bloque opositor (PSOE, Cs, Sí Se Puede -SSP- e IUC) le sigue oliendo muy mal que la empresa ganadora se lleve un contrato de 140 millones de euros en ocho años a pesar de que tres técnicos municipales hayan concluido que no se podrán cumplir los objetivos de calidad del servicio con los recursos económicos, de personal y materiales que aporta esa empresa filial de la multinacional Sacyr (la misma que controla Emmasa).

Aunque el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) y la primera teniente de alcalde, Zaida González (PP), defendieron en ese pleno que se han limitado a acatar la propuesta de la mesa de contratación y que lo ilegal sería contradecirla, pues en ese órgano asesor hay un interventor y una jurista funcionaria, ningún grupo de la oposición salió convencido.

Tal es así que de momento el PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (órgano adscrito a la Consejería de Hacienda del Gobierno canario), según se escuchó en el pleno, y que, según La Opinión de Tenerife, también han hecho lo propio dos de las licitadoras, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Urbaser.

Entretanto, Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí Se Puede, adelantó que "no se va a quedar con los brazos cruzados" y acudirá "a las instancias que sean necesarias para enmendar este enorme error que ha cometido el equipo de gobierno". No precisó el edil ecosocialista si será un recurso contencioso o una denuncia por la vía penal, pero en esta última es en la que se pueden depurar las "responsabilidades penales" de las que viene previniendo a la Junta de Gobierno.

Un pleno para la oposición rígido y corto por tan larga polémica

El pleno, celebrado el viernes, duró poco más de una hora, con un formato ajustado de forma "estricta" al reglamento, de modo que el tiempo de las intervenciones fue de 4 o 2 minutos para cada portavoz, lo que encolerizó a todos los grupos de la oposición, al punto de que José Ángel Martín (PSOE y Pedro Fernández Arcila acusaron a Bermúdez de ser "peor que Zerolo" en transparencia y debate democrático.

Desde IUC, Ramón Trujillo advirtió de que Valoriza "incumple el 75% de los objetivos de calidad", por lo que la oferta ganadora "se puntúa con un criterio propio de Groucho Marx", pues se premia "el incumplimiento y la no creación de empleo", ya que la adjudicataria no aumentará la plantilla actual de Urbaser, mientras que otra concursante, FCC, ofrecía 80 trabajadores más.

El concejal de Ciudadanos (Cs) Antonio Blanco aprecia una "intencionada falta de transparencia" en este proceso, y sostiene que el Gobierno local "mintió" cuando prometió valorar más la calidad que el precio, que no fue así. Además, el edil de la formación naranja no dudó en aconsejar al responsable de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), que, "además de honrado, tiene que parecerlo", un consejo que "le vendrá bien para su futuro político, siempre y cuando después de esto lo tenga". Y lanzó una última pregunta lapidaria: "¿Cómo van a justificar ustedes un daño a la ciudad con alevosía y premeditación?".

El portavoz de Sí Se Puede insistió en que "los servicios municipales, la mesa de contratación y la propia empresa reconocen que Valoriza puede incumplir la oferta que realiza y, a pesar de eso, en vez de excluirla por baja temeraria, como establece la ley y como les recuerda el Tribunal de Contratación Pública, por baja temeraria, se le da el servicio", en la línea, agregó, de "las adjudicaciones fraudulentas de la época de Zerolo".

Fernández Arcila fue más allá e hizo un juego de palabras que cada vez fue demudando más la expresión del grupo de gobierno: "Con esta adjudicación el municipio estará cada vez más sucio, pero también este Ayuntamiento estará cada vez más sucio".

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, acusó a CC y PP de "hacer todo lo posible por esconder este asunto".

El PP hace piña con CC y la "película de terror" de la oposición

Arropó a CC la jefa de filas del PP, Zaida González, quien proclamó que "la transparencia está acreditada y todos los informes publicados, y no hay trampa ni cartón, sino un criterio de los funcionarios que Dios nos libre que un día los políticos contradigan, en una mesa de contratación, solo porque no les interese su propuesta". Echando mano de una metáfora cinematográfica, González achacó el pleno a "un intento de hacer una película de terror" sobre un expediente que está "limpio" y hecho "con luz y taquígrafo".

Comoquiera que al PP le retumban las "amenazas" de Fernández Arcila sobre una posible denuncia penal, la primera teniente de alcalde le indicó el camino: "Don Pedro, usted sabe perfectamente dónde están los juzgados, en la Tres de Mayo, así que, si tiene alguna duda, acuda allí y aténgase a las consecuencias".

Arteaga se defiende con humor que para la oposición es negro

El concejal de Servicios Públicos empezó su defensa del acuerdo de la Junta de Gobierno con un comentario al que no le encontró ninguna gracia la bancada de la oposición: "Si me permiten la broma, no vale escupir hoy", dijo en alusión a un tenso debate en el Congreso de los Diputados en que el ministro Josep Borrell se quejó la pasada semana de que lo había escupido un parlamentario de ERC.

Ya en materia, Arteaga defendió que con Valoriza "se dará un salto de calidad sin precedentes en limpieza y tratamiento de residuos, porque así lo establecen los pliegos del concurso". Se renovarán los vehículos para adquirirlos "de última generación" y se mantendrá el 100% de la actual plantilla de Urbaser.

Consideró que la decisión ya no se puede discutir en el pleno "sino en los tribunales", y protestó por que la oposición, cuya "estrategia es la de engañar por motivos preelectorales, con tremendo nivelazo", "cuestione la honorabilidad y honradez" de funcionarios "intachables", a los que intenta "amedrentar". "Yo no puntúo las ofertas, las valoran los técnicos", remachó.

Le repuso el portavoz de IUC que él no ataca a los funcionarios sino al Gobierno municipal que imprime "la dirección política que está detrás de la elaboración de los pliegos" que rigen este concurso, "y que sorprenden porque se puntúa casi igual las malas y las buenas propuestas, y eso es un sinsentido".

Pero Arteaga no quería dar por cerrada sus intervenciones sin redondear a lo grande la metáfora cinematográfica, por aquello de que se rueda estos días un filme protagonizado por Silvester Stallone en la capital tinerfeña y trató de ridiculizar con este tropo a toda la oposición: "Ustedes se han montado una película hoy, como si esto fuera Rambo V, por un informe técnico, para rodar aquí y cada uno con su papel: don Pedro Arcila, en interpretación memorable, propia de la Amenaza fantasma, pero por mucha amenaza a mí no me acobarda; don José Ángel Martín se supera y se presenta como el justiciero, y pide, '¡alto todo el mundo!, que se suspenda el procedimiento, cuando su propio recurso, que le va a estallar en su mano, lo suspende; Ramon Trujillo inventa los titulares: '¡extra, extra, el caso Watergate!, cuando no se busca la verdad; don Enrique y Cs, no dan una, como Pier [Cherubino], en los autos locos tienen que estar, y como las películas más malas también las ve la gente, a ustedes les han comprado su guión". "Nuestro guión es lo que marcan los técnicos municipales", apostilló, como remate a su propio papel casi estelar en el filme del pleno.

El alcalde se pica con Arcila y le reta a un duelo de honor

Sin posibilidad de que los portavoces de la oposición pudieran replicar a Arteaga, la sesión la cerró el alcalde en discurso lapidario. Dijo Bermúdez que "cuestionar la propuesta de la mesa de contratación es cuestionar a los funcionarios de la Corporación, y cualquier otra cosa es falsear la realidad".

Para más inflexión en los rostros de la oposición, el regidor municipal echó una pulla, pagando con la misma moneda las insinuaciones de que puede haber tomate en la adjudicación: "Yo me pregunto si detrás de las manifestaciones que he escuchado en ustedes a favor de las otras empresas pude haber algo oculto".

El alcalde señaló que con esta resolución del concurso "se mejorará notablemente la limpieza" en la ciudad e incidió en que "ningún grupo de gobierno podría apartarse de la propuesta de una mesa de contratación".

Y quiso Bermúdez que sus últimas palabras fueran para el portavoz de Sí Se Puede, que es abogado experto en Derecho Urbanístico y Administrativo y cuya firma ha aparecido en muchas denuncias penales. A este le quiso echar un pulso, más bien duelo de honor: "Cuando usted quiera y donde usted quiera ponemos sobre la mesa la honestidad y mi hoja de servicios a esta ciudad y a esta isla. Usted no está legitimado para repartir carné de honestidad, pues no tiene fuerza moral superior a la mía, ya que yo no he estado imputado nunca. Nos acusa de cosas de las que no tiene ninguna prueba, y ha hecho afirmaciones muy graves que debería retirarlas".

Sea como fuere, el asunto parece abocado a los tribunales, de lo Contencioso-Administrativo o incluso, si Sí Se Puede cumple lo anunciado, a los juzgados de lo Penal. En los próximos meses se despejará esta duda.