La organización del festival Keroxen y Radio 3 reivindican el Espacio Cultural El Tanque​

El director del festival Keroxen, el artista Néstor Torrens, y la conocida periodista de Radio 3 en RNE Rosa Pérez, presentadora del programa Fluido Rosa, reivindican la importancia del Espacio Cultural El Tanque como escenario inseparable de ese certamen de arte contemporáneo experimental, que cumple en 2018 diez años de vida y ya se ha situado, a su juicio, entre los más relevantes del panorama cultural español.

Ese bien de interés cultural (BIC), antiguo depósito de la refinería de Cepsa, vuelve a ser noticia estos días tras el apoyo de la primera teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, a la queja presentada por un grupo de vecinos de Cabo Llanos, partidarios estos de que se desmantele esa instalación alegando el estado de abandono de su entorno y la escasa actividad cultural durante el año.

Tras esas quejas, el Gobierno canario ha rechazado tal pretensión y ha anunciado para 2019 la ejecución de una plaza jardín a su alrededor, diseñada por el conocido arquitecto Fernando Martín Menis. Este proyecto ha sido incluso premiado internacionalmente.

Torrens y Pérez comparten que el exterior de ese antiguo depósito de crudo de la refinería, declarado patrimonio histórico industrial desde 2014, debe ser mejorado, y confía en que así ocurra, pero se colocan con claridad a favor del mantenimiento del inmueble, porque está indisociablemente unido a Keroxen.

El festival, según explica su director, se celebra cada año en otoño, durante cuatro meses, y cuenta con subvenciones del Ministerio de Cultura, del Gobierno canario, del Cabildo de Tenerife y del propio Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Presenta un aforo de 450 personas, que crecerá hasta las 900 una vez se dote de una nueva puerta.

"El público y los artistas canarios, del resto de España y del extranjero nos dicen que es un espacio maravilloso para ese fin cultural, se quedan impresionados, y además contamos con una pantalla gigantesca de 40 metros para proyecciones; por todo ello creadores de todo el mundo contactan con nosotros porque están locos por venir aquí a actuar, pues es un lugar que tiene ya un prestigio internacional", comenta Torrens.

Ese encuentro artístico ha tenido que modificar su horario, tras algunas quejas vecinales, si bien su responsable asegura que por intensidad de ruido y por la hora en que tienen lugar ahora los actos no debe causar molestias en el exterior.

Rosa Pérez, periodista y presentadora de 'Fluido Rosa' en Radio 3

Especiales de Radio 3 para toda España

Para Rosa Pérez, El Tanque acoge un foco de cultura contemporánea que puede tener aún más proyección, pero en el caso de Keroxen debe ajustarse a un presupuesto modesto y no puede prolongar más meses los conciertos y performances. Aun así, relata que se han interesado por este certamen medios de ámbito nacional, entre ellos Radio 3 de RNE, que el pasado año ofreció cinco horas de programación específicas sobre Keroxen y que en la presente edición, inaugurada el pasado fin de semana, también ha emitido ya un espacio de ámbito nacional en el programa Fluido Rosa, especializado en música y creación plástica contemporáneas.

Su directora y presentadora, la periodista cultural Rosa Pérez, se encuentra en Tenerife para cubrir este acontecimiento, al que no duda en situar como "uno de los cinco festivales más importantes en España dedicados al arte más arriesgado y experimental; sin duda es una referencia".

Esta divulgadora de la música y la plástica actuales afirma que "el antiguo espacio industrial en el que se desarrolla esta propuesta va unido a la filosofía del propio festival, y forma parte del patrimonio de la ciudad, por lo que debe preservarse como un centro ligado a Santa Cruz y a su cultura".

Eso sí, Pérez considera que, "si no hay dotación económica, el espacio al final se muere por falta de interés de las autoridades", y cree que "lo ideal es acondicionarlo. Esa parece ser la intención con un parque alrededor, que dotará al vecindario de un servicio que ahora no tiene e incorporará un valor añadido a ese centro de arte y cultura".

La periodista de RNE invoca un informe de la Unesco que pide a los gobiernos "ligar el crecimiento sostenible de una ciudad a la cultura, y este es un claro ejemplo". Evoca que conoce este festival "desde el origen", y destaca cómo "abre la puerta a nuevas estéticas y artistas que no encuentran alojamiento en espacios más convencionales", aunque advierte de que "tiene un presupuesto bajísimo y además la dificultad de trabajar en la periferia".

Por todo ello, confiesa que le "sorprende" que justo al día siguiente de inaugurarse una nueva edición surja esta polémica, en la que se "denosta" El Tanque, a pesar de que "se trata de un espacio muy peculiar y único, en la línea de lo que han hecho ciudades como Berlín, Londres, Montreal, donde hay espacios industriales rehabilitados como centros de creación". "Pero en España nos metemos a veces en un bucle muy habitual, el de andar construyendo cosas que luego destruimos, en lugar de apostar por el arte y la cultura, como recomienda la Unesco, pues no solo de rascacielos vive el hombre", apostilla, con remate irónico, la presentadora de Fluido Rosa.

Para esta comunicadora del arte contemporáneo, "Keroxen tiene calidad y criterio, y esto no es baladí; por eso lo reflejamos en Radio 3. Hay una trayectoria detrás que lo avala y es un festival asentado en España, dado que apuesta por el riesgo, la investigación, que no son las apuestas más comerciales, y con artistas locales, nacionales e internacionales".

Este canal de RNE ya ha emitido para toda España un primer programa de Fluido Rosa con la primera jornada de Keroxen y saldrán a las ondas varios especiales más dentro de unos meses, con otros conciertos de la muestra de 2018.

Zaida González se alegra de la limpieza realizada en el entorno

También este miércoles, la primera teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González (PP), celebró que "por fin este martes hayan enviado al menos una cuadrilla de peones a limpiar las basuras del entorno del tanque cultural después de denunciar el estado deplorable de abandono de ese recinto", se recoge en una nota de prensa remitida por su gabinete de prensa en el Ayuntamiento.

González dijo que "hay ocasiones en las que es mucho mejor levantar la voz y llamar la atención para que las administraciones públicas reaccionen y por eso me alegro de que, tras denunciar públicamente la situación de ese entorno, se hayan decidido a hacer algo".

No obstante, González reiteró que "limpiar de forma puntual ese espacio que se estaba convirtiendo en un vertedero no es suficiente. El Gobierno de Canarias, como responsable de que el tanque sea un bien de interés cultural, debe velar de manera constante por mantener esa instalación en perfectas condiciones de limpieza, cosa que no ha hecho durante muchos años".

De igual forma, la primera teniente de alcalde santacrucera reclamó del Ejecutivo regional "una actuación integral e inmediata, procediendo a un vallado digno de todo el solar y a un adecentamiento de las instalaciones y del acceso a ellas, que siguen en un estado de abandono evidente", aseguró en un comunicado.