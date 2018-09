El PSOE tinerfeño y el de Santa Cruz cierran una postura uniforme de oposición a la ampliación del tranvía hasta La Gallega

El consejero insular Miguel Ángel Pérez plantea que "el Cabildo no va a hacer nada hasta que no se recupere el consenso social en la capital y hasta que el alcalde Bermúdez no logre a su vez un consenso en el Ayuntamiento".

La secretaria general del PSOE de Santa Cruz, Patricia Hernández, anuncia que su partido realizará una consulta ciudadana al respecto