Denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por vertidos de aguas fecales sin depurar en la costa de El Sauzal

La formación Unidos Se Puede en El Sauzal (USPES) denunció este miércoles los vertidos no autorizados de aguas residuales sin depurar en el municipio de El Sauzal. Estos se han podido localizar desde hace dos semanas con ayuda de distintas personas residentes en el municipio.

Los concejales de USPES Sonia Beltrán de Guevara y Miguel Ángel Pérez Domínguez presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Medio Ambiente, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y la Oficina de Protección del Medio Natural. Esta acción la han desarrollado por la supuesta comisión de diferentes delitos e infracciones, entre los que se señalan, según se recoge en una nota de prensa, los de malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y distintas actuaciones contra el medioambiente.

Pueden implicar, tal y como aseguran los denunciantes, a los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de El Sauzal, además de la empresa mercantil Canaragua, por ser la encargada de la gestión del servicio integral del agua en ese municipio del norte de Tenerife.

"Vamos a por todas. USPES ha presentado denuncias en todos los ámbitos competentes, tanto desde el punto de vista administrativo como penal. Todo parece indicar que es una situación continuada en el tiempo; no es puntual. Nuestro objetivo es paralizar los vertidos y que las personas implicadas cumplan con sus responsabilidades", explicó Beltrán en la rueda de prensa en la que USPES dio a conocer su iniciativa judicial y administrativa.

"No podíamos esperar más tiempo para presentar estos hechos; no sabemos qué más denuncias pueden plantearse, aunque nos han llegado más informaciones sobre otras dos zonas del municipio que no hemos podido comprobar in situ todavía, pero teníamos que dar este paso", añadió la concejala al señalar que, al descubrimiento del primer vertido, el de la urbanización La Baranda en el barranco de Hoya Las Limeras, le siguió el de la urbanización La Primavera, descubierto posteriormente.

Miguel Ángel Pérez subrayó la contradicción entre esta situación producto de la mala gestión del saneamiento y la prórroga de la contratación de la gestión del servicio integral del agua con Canaragua por parte del Gobierno de El Sauzal. "Se han permitido el lujo de ampliar hasta 2030 antes de cumplirse el plazo de adjudicación, que caducaba en 2019".

Por esos motivos, "USPES, como colectivo, junto a la ciudadanía de El Sauzal, nos planteamos sumar estas denuncias al listado de graves incumplimientos de una empresa nada ejemplar, con el objetivo de paralizar o no consolidar la concesión para la prestación del servicio de gestión integral del agua a Canaragua", dijo Pérez.

La concejala detalló que se trata de tres bloques de infracciones, relativas a incumplimientos de la normativa sobre depuración de agua y tratamiento de aguas residuales -con incumplimientos incluso de una directiva comunitaria-, infracciones de la normativa en materia de espacios naturales protegidos y de las normativas sobre protección del cauce público y la Ley de Aguas de Canarias.

USPES plantea a la Fiscalía de Medio Ambiente que estudie la presunta comisión del delito de prevaricación administrativa, sobre el que hay jurisprudencia relativa a la prevaricación por omisión, al no haber supervisado el Ayuntamiento el servicio prestado por la empresa concesionaria del servicio.