La Guardia Civil desarticula un grupo que estafaba con viviendas de alquiler

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo dedicado a las estafas de alquiler de viviendas a través de internet y ha detenido a una persona e investiga a otra por un supuesto delito de estafa continuada y de pertenencia a grupo criminal.



Los primeros hechos delictivos sucedieron el día 13 de marzo del pasado año, cuando un vecino de la localidad de San Isidro, término municipal de Granadilla de Abona, denunció que, tras haber visto el anuncio de una vivienda de alquiler ubicada en el municipio de Adeje, había contactado con el supuesto arrendador.



Al parecer, tras ingresar 450 euros en concepto de fianza en una cuenta bancaria, se percató de la inexistencia de dicha vivienda, ya que, cuando se desplazó al lugar descrito por el supuesto arrendador para que le entregara las llaves de la casa, encontró que había una obra en construcción y no una vivienda.



El 19 de junio del pasado año, otro vecino de la localidad de San Isidro, también denunció que el pasado día 18 de mayo del mismo año había realizado una transferencia bancaria por otra gran cantidad de dinero, en concepto de fianza, por el alquiler de una vivienda situada en la localidad de Las Galletas, termino municipal de Arona.



También con posterioridad se dio cuenta de que no existía ningún tipo de construcción en la zona descrita por el supuesto arrendador, con el que había contactado a través de una página web de compraventa de objetos de segunda mano.



Tras estas denuncias, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Granadilla de Abona comenzaron una investigación con el objeto de averiguar la identidad de los supuestos autores de las estafas.



Mientras se realizaban las investigaciones, el día 8 de agosto de 2017 se recibió una nueva denuncia en la que el perjudicado describió a los agentes un hecho con el mismo modo de operar que los dos anteriores.



Los investigadores concluyeron que los supuestos autores de los hechos son los miembros de una misma familia (padres, hijos y parejas sentimentales de estos), los cuales formaban un grupo perfectamente organizado y jerarquizado en el que cada uno adoptaba un papel distinto para la comisión de los distintos delitos de estafa.



Los agentes consiguieron reunir suficientes indicios que les permitieron identificar plenamente a los presuntos autores, no solo de los citados hechos delictivos, sino también de otros similares, llevados a cabo por diversos componentes del grupo familiar, Existen, hasta el momento, al menos dos denuncias más en otras localidades del norte y sur de la isla.



Tras meses de búsqueda y localización de los componentes del grupo familiar y presuntos autores de los hechos delictivos, los agentes los localizaron en Playa de las Américas, sur de Tenerife.



Una de las personas implicadas aportaba el número de cuenta personal para realizar las estafas, por lo que se procedió a su detención como presunta autora de un delito continuado de estafa y pertenencia a un grupo criminal.



La Guardia Civil localizó a otros de los implicados en la localidad de Guía de Isora.



Tras comprobar cómo el resto del grupo familiar se encontraba huido en Italia, donde residen desde finales del año 2017, se da por cerrada la operación. Las diligencias practicadas están en la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Granadilla de Abona.