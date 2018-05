Un alcalde del PP en Tenerife se vende a su electorado como doctor en Químicas y solo es licenciado

Lo del alcalde del PP en el pequeño municipio tinerfeño de La Guancha, en la vertiente norte de esa isla canaria, ni tiene gracia ni ha sentado bien, mucho menos en este momento, en el seno de su partido en el archipiélago.

Antonio Hernández Domínguez, que así se llama el regidor de ese pueblo con núcleo poblacional más potente en las medianías (parte alta) de la isla, se puede decir que se hizo un Asier Antona más que un Cristina Cifuentes, pues para este regidor local (también presidente del PP en La Guancha) ahora se ha descubierto, tal y como publicó este viernes La Opinión de Tenerife, que en todo este tiempo quizá en su imaginario y seguro en muchos papeles de propaganda electoral de su partido figuraba en su currículo que tenía la condición de doctor en Químicas, cuando la realidad es que solo es licenciado.

Antonio Hernández optó en su día por trasladar al electorado de su pueblo el primero de esos títulos (doctor en Químicas). Ahora, que ha sido pillado en el engaño, ha dicho que se trató de un error, de un fallo no forzado; esto es: en el material de su partido para las elecciones figuraba que tenía el doctorado en Químicas, pero la realidad, a día de hoy, es que solo es licenciado.

Material gráfico de la campaña de 2015 donde aparece el engaño sobre su titulación: un doctorado que tenía que ser licenciatura

El alcalde popular de La Guancha explicó este mismo viernes en la radio, en una intervención en la Cadena SER de Tenerife, que el problema se produjo al montar en el material informativo de la campaña electoral un "doctorado" cuando se debió y se quería decir "doctorando" (que estudia o hace el doctorado).

Según explicó Antonio Hernández, el error se produce por una simple letra, la ene (n), que en su momento no se puso y las correcciones posteriores no advirtieron tal ausencia. Esta fue la explicación dada por el alcalde guanchero, que en la misma entrevista dijo que tal error o engaño, según cómo se mire, solo estaba en el reseñado material gráfico y no se encuentra en ninguna de sus currículos publicados.

El caso de Antonio Hernández se suma a lo ocurrido con su jefe en Canarias, Asier Antona (presidente regional del PP), que afirmaba hasta hace nada en su currículo oficial, el que era visible en la web del Parlamento de Canarias (Antona es diputado canario por la isla de La Palma), que tenía un posgrado por la UNED, cuando ello no era cierto.

Antona también colocó en ese mismo documento que había nacido en Santa Cruz de La Palma, capital de esta isla y donde inició y consolidó su carrera política. El presidente regional del PP casi siempre ha estado en La Palma, pero la verdad es que había nacido en Bilbao.