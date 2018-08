El PSOE tacha de "gravísimo error de un Gobierno inepto" sacar las ayudas para viviendas en agosto

El PSOE se ha sumado este lunes a las críticas que desde ámbitos políticos y sociales está recibiendo el Gobierno canario por convocar en agosto las ayudas para el alquiler de vivienda (incluida la línea destinada a los menores de 35 años), así como para la conservación, reforma interior, eficiencia energética y accesibilidad de inmuebles. Ya son cuatro los grupos del Parlamento canario (todos, excepto la ASG, aliados de CC) que han exigido a la Consejería de la que es titular Cristina Valido (CC) la ampliación de los plazos, que oscilan entre 15 y 20 días, según la modalidad de las ayudas.

"Es una falta de planificación absoluta, un error gravísimo, propio de un Gobierno que está sin rumbo y agotado, y que no quiere que la gente se entere de que existen estas ayudas", ha indicado a Tenerife Ahora la portavoz parlamentaria del PSOE, Dolores Corujo, que anunció que, como otros grupos, pedirá la comparecencia de Valido en el Parlamento para que dé explicaciones sobre esta cuestión.

A Corujo no le convence que la presidenta del Instituto Canario de Vivienda (ICV), Pino de León, y la propia consejera echaran la culpa al anterior Gobierno central del PP del retraso de estas convocatorias, financiadas con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. "CC sistemáticamente se excusa echando la culpa a otras administraciones para justificar su propia ineficacia e ineptitud", enfatiza la diputada lanzaroteña.

Los socialistas corroboran los problemas -de los que ya ha informado este periódico- que está provocando además la coincidencia del plazo dado a los solicitantes y las vacaciones de muchos funcionarios. Tal es así que en la sede del ICV en Tenerife no se dará atención personalizada sobre las ayudas a la conservación y rehabilitación (eficiencia energética y accesibilidad) hasta el día 16, es decir, cuando se hayan consumido siete de los 20 días hábiles para pedir las ayudas, cuyo plazo empezó a computar el pasado 7 de agosto.

En Lanzarote ha sido aún peor: la sede del ICV ha estado cerrada por vacaciones y la previsión era reabrirla este lunes, o sea, una semana después de publicarse las convocatorias en el Boletín Oficial de Canarias.

También Podemos, NC y PP ponen el grito en el cielo

La pasada semana, antes que el PSOE, ya elevaron su voz sobre este asunto otros grupos parlamentarios: Podemos, PP y Nueva Canaria (NC).

La portavoz parlamentaria y secretaria general de Podemos, Noemí Santana, ha reiterado este lunes que las ayudas al alquiler de vivienda para menores de 35 años, convocadas "a hurtadillas", solo llegarán al 0,48% del medio millón de jóvenes que vive en Canarias, cuando el archipiélago sobrepasa el 30% de pobreza juvenil.

Santana parte del supuesto de que si la media del alquiler en Canarias son 475 euros y la ayuda mensual (dada de forma semestral) sería de 237,50 euros, la partida económica prevista para la emancipación de jóvenes solo llegaría a 1.315 casas canarias.

La parlamentaria de Podemos cree que el anuncio de las ayudas al alquiler en pleno agosto y con un plazo de solo 15 días "esconde un oscuro objetivo: que la gente no lo sepa". Por eso, su partido ha elaborado un vídeo en el que explica los cálculos y recuerda que el plazo se acaba el 28 agosto. "Que todo el mundo se entere de la miseria que nos quieren colar", remarca la diputada grancanaria.

De "inaceptable" ha tachado Nueva Canarias (NC) la elección de un mes veraniego como agosto para estos trámites, pues, según sostiene el portavoz parlamentario, Román Rodríguez, "se dificulta que muchas familias con escasos recursos reciban el asesoramiento necesario, a través de los servicios sociales municipales, bajo mínimos este mes por el periodo vacacional".

"La negligencia del Gobierno canario afectará a unas 6.000 familias que, a priori, pueden ser beneficiarias de estas ayudas cuyo plazo de solicitud finaliza el 28 de agosto", asegura el diputado de NC.

Desde el PP, la parlamentaria Josefa Luzardo ha descalificado como "impresentable" lo sucedido, y a su juicio "el único interés que tiene la consejera de Vivienda es que se reduzca el número de solicitudes y, como consecuencia y de forma indecente, puedan tener más fondos económicos para gestionarlos en otras materias, las que más les convengan".

La Consejería de Vivienda señala al Ejecutivo de Mariano Rajoy

El Gobierno canario se ha defendido de tanta crítica con el argumento de que hasta el 30 de julio no se rubricó el convenio entre el Estado y Canarias para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sin el cual no era posible sacar la convocatoria de ayudas. Achacó este retraso, entre otras cosas, a que el plan no fue llevado al Consejo de Ministros hasta el 9 de marzo.

La Conferencia Sectorial de Vivienda se celebró el día 15 de marzo y, posteriormente, se adoptaron los acuerdos en el Consejo de Ministros para la ratificación del acuerdo adoptado en la Conferencia Sectorial para el reparto de los fondos, que se celebró en dos ocasiones (uno con el Gobierno del PP y el último con el del PSOE).

En cualquier caso, las quejas no solo parten de los partidos políticos. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, a través de su presidenta, Carmen Suárez, reconoció la pasada semana a Tenerife Ahora que las comunidades de propietarios tienen difícil completar los trámites en el plazo previsto, por lo que aboga por la ampliación del periodo de 20 días hábiles que ha dado la Consejería para solicitar las subvenciones destinadas a obras en interior de edificios, rehabilitación y mejora de accesibilidad y eficiencia energética.