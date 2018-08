Podemos critica que se convoquen "a hurtadillas" las ayudas al alquiler de vivienda y pedirá explicaciones al Gobierno canario

La historia se repite. Si el pasado año fue polémico el plazo dado en agosto por el Gobierno canario para presentar las ayudas al alquiler de vivienda a los canarios con menos recursos, este año no ha sido menos.

A pesar de que en 2017 fueron 10 días hábiles y en esta nueva convocatoria serán 15, el grupo parlamentario de Podemos y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) han vuelto a criticar, por segundo año, que se utilice este intempestivo mes estival para un trámite al que, con toda probabilidad, se presentarán muchos miles de familias (algunos años se han sobrepasado las 11.000 peticiones), lo que, como ya ocurriera en el verano de 2017, puede provocar colas en las sedes del Instituto Canario de Vivienda (ICV).

Tanto el grupo parlamentario de Podemos como la PAH en Tenerife critican la elección, otra vez, de agosto para ese trámite, que incluye hasta cinco líneas de ayudas: una genérica al alquiler, otra específica para el arrendamiento de viviendas por jóvenes -menores de 35 años- (en estas dos modalidades el plazo de solicitud acaba el 28 de agosto) y a la conservación y la accesibilidad, así como la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de edificios y viviendas, o bien para la mejora de las instalaciones interiores de las viviendas (cuyo plazo acaba el 4 de septiembre). El tiempo empezó a contar este martes, después de que el lunes día 6 de publicaran las convocatorias respectivas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Tal es así que la portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha anunciado en declaraciones a Tenerife Ahora que su grupo solicitará la comparecencia de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), para que, en una comisión parlamentaria, "dé explicaciones de por qué el Gobierno usa este mes para convocar esas ayudas".

Santana se pregunta "qué objetivo hay detrás de esta decisión" y, a renglón seguido, se contesta ella misma: "No quieren que la gente lo sepa. Está hecho a hurtadillas".

Sobre las bases de las convocatorias, Podemos no está de acuerdo con que las subvenciones se abonen semestralmente, y se cuestiona "qué sentido tiene eso cuando hay que pagar mes a mes el alquiler". "¿Se lo va a explicar el Gobierno de Canarias a los arrendadores? Una ayuda de 250 euros como máximo, pagadas cada seis meses, ¡cómo si la gente que lo necesita pudiera permitirse estar seis meses sin comer!", exclama la portavoz y máxima dirigente regional del partido morado.

Otro aspecto con el que no está conforme Podemos es con que el importe del alquiler subvencionable no pueda superar los 500 euros, sin tener en cuenta si se trata de una ciudad grande o un municipio pequeño. "Básicamente, el Gobierno canario ve igual los precios de las viviendas en Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna que en Ingenio o Garachico", apunta.

En clave ya más política, Santana observa que, "mientras el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se va a La Habana a un hotel de cinco estrellas, reparte migajas entre nuestra gente, con una de las tasas de pobreza más alta del país".

La PAH de Tenerife, por boca de una de sus activistas principales, Irma Évora, también expresó su desacuerdo con las fechas elegidas para estas convocatorias.

"Es un periodo en el que la gente no está pendiente; el mes inhábil por excelencia, la Administración pública está en servicios mínimos, por lo que con una demanda tan grande para estas ayudas no va a dar avío para realizar tantos trámites ni las subvenciones van a llegar a quienes realmente tienen que llegar", subraya la líder de la PAH, que no duda en tachar de "despropósito" que "siempre se convoquen en un mes como este".

Los requisitos establecidos

Podrán acceder a las ayudas al alquiler las personas físicas mayores de edad titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda que constituya su residencia habitual y cuya renta de alquiler sea igual o inferior a los 500 euros al mes o hasta 600 en caso de familia numerosa.

Se concederá una subvención del 40% de la renta mensual que deban satisfacer en concepto de alquiler. Además, este año, y como novedad, la convocatoria contempla que, para los beneficiarios mayores de 65 años, la ayuda podrá ser de hasta el 50% de la renta mensual abonada. Hay que indicar que esta convocatoria será para dos años consecutivos, 2018 y 2019, y tiene una dotación global 3.750.000 euros.

En cuanto a las ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente para menores de 35 años, y según informa el Gobierno canario en una nota de prensa, "están destinadas a facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler a los jóvenes con escasos medios económicos" que paguen una renta mensual de 500 euros como máximo, o hasta 600 en caso de familias numerosas, un importe del que el 50% podrá cubrirse con esta subvenciones. Las ayudas serán también para los años 2018 y 2019, y cuenta con una partida presupuestaria que asciende a 2.303.600 euros.