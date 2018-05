Sí Se Puede anima a la población del norte a mostrar su descontento con Sanidad acudiendo a la protesta del lunes

La formación política Sí Se Puede apoya la movilización en demanda de un auténtico el hospital en el norte de Tenerife y anima a la ciudadanía a acudir a la concentración de este lunes, 14 de mayo, a las 10.00 ante el centro sociosanitario mal llamado “hospital del norte”.

“El centro sociosanitario es un simple ambulatorio con algunos añadidos”, asegura el portavoz de Sí Se Puede en Tenerife, Esteban Lorenzo Rivero, que destaca que esta infraestructura “no cuenta con quirófano ni paritorio ni con las reclamadas urgencias pediátricas, que solo funcionaron durante unos meses”.

Por ahora, en este espacio se prestan servicios de especialidades y urgencias extrahospitalarias, además de contar con una unidad de hospitalización de media estancia y otra sociosanitaria. Está anunciada una supuesta unidad de cirugía mayor ambulatoria que, hasta el momento, es solo una promesa y que podría permitir realizar intervenciones que no requieran hospitalización. No cuenta, como sería exigible en un auténtico hospital, con escáner, quirófanos de cirugía mayor ambulatoria ni un verdadero laboratorio. No hay servicio de anestesista y, por tanto, tampoco se prestan pruebas de preanestesia.

“La demanda es sobre una auténtica prestación que responda a las necesidades reales que se cubren en un hospital y que atienda la consideración de la población del norte de Tenerife como ciudadanía con derechos”, destaca Lorenzo.

En este sentido, Sí Se Puede plantea las características planteadas por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias como requisitos fundamentales que deben reunir los hospitales del norte y del sur de Tenerife para que sean considerados como auténticos hospitales.