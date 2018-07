Santa Cruz de Tenerife prevé tener lista su investigación sobre vestigios franquistas en un año

Santa Cruz de Tenerife no prevé tener unas conclusiones sobre qué calles se van a cambiar en la ciudad para cumplir con la ley de Memoria Histórica hasta el próximo año. El proyecto encargado para investigar qué vías se deben cambiar, ha sido presentado este miércoles y según ha asegurado la coordinadora del trabajo, la profesora del departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, "se hará desde la neutralidad científica".



La investigación tiene un presupuesto de 56.074 euros y cuyas conclusiones se presentarán en un año, ha asegurado el tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha.



El concejal ha indicado que se está en el final de un largo recorrido que se inició en 2008 en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, cuando se realizaron cambios de nombres en diversas vías principales de la ciudad.



El trabajo se hará en relación a las denominaciones oficiales del callejero, espacios y elementos urbanos, y también forman parte del equipo investigador el especialista en historia de la posguerra Ricardo Guerra; el licenciado en Sociología Dailo Barco y la doctoranda de Arte y Humanidades Dácil Perdigón.



Durante la rueda de prensa, la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha destacado que con esta investigación el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife da ejemplo a otras corporaciones para que se cumpla la ley.



María Isabel Navarro ha recordado que ella no cobrará por coordinar este trabajo, que se empieza de "cero" con el callejero de la capital tinerfeña, en el que hay casi 2.400 calles, de las que en torno a 600 tienen nombres de personas, y se supone que aproximadamente el 10% de éstas podrían tener relación con la memoria histórica.



Ha declarado asimismo que en esta cuestión no debe pensarse solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, pues Tenerife ha sido el escenario español de la mayor concentración de honores al franquismo, en relación a su tamaño, lo que, ha agregado, tiene que ver con una hipotética recompensa por el inicio de la sublevación militar.



María Isabel Navarro ha comentado que en la capital tinerfeña hay un pequeño Valle de los Caídos, ya que la plaza de España era un "pequeño cementerio".



El objeto de esta investigación es el estudio minucioso del cumplimiento de la ley, y, además de los nombres de las calles se analizarán los espacios y elementos urbano que puedan contribuir a la glorificación de actividades que se realizaron en el franquismo.



La profesora ha recordado que en la ley no se habla de bandos, por lo que estos investigadores darán a su trabajo un enfoque de neutralidad científica y metodológica para reconocer y ampliar derechos de quienes padecieron violencia y persecución, así como promover su reparación.



El concejal ha manifestado que los trabajos en aplicación de la ley que se iniciaron en 2008 se reanudaron en 2012 con la creación del aula José Carlos Schwartz, que fue el último alcalde republicano de la capital tinerfeña, y que fue fusilado.



En 2016 se reconstruyó la comisión de la memoria histórica y ahora se hará un cribado del callejero de la capital tinerfeña porque podría llegar a considerarse franquista a cualquier persona que, habiendo desarrollado una vida profesional en la ciudad, se hubiese hecho acreedora de la concesión de un honor durante la dictadura.



Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano en la capital tinerfeña, ha indicado que hay muchos familiares a los que les duele encontrar en el callejero el hombre de quienes asesinaron a sus antepasados.



La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife ha señalado que para cerrar las heridas es preciso quitando los honores y distinciones a los responsables del golpe de Estado de 1936 y posterior dictadura, y buscando y dando honores a las personas desaparecidas en cunetas, fosas y conos volcánicos.