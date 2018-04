La Universidad de La Laguna denuncia a un profesor ante la Fiscalía por acoso sexual a una alumna de Periodismo

La Universidad de La Laguna (ULL) ha enviado a la Fiscalía, y esta lo ha admitido a trámite, un caso de supuesto acoso realizado por un profesor de ese centro superior de enseñanza a la que fue una de sus alumnas, tal y como ha informado en su edición de este viernes el rotativo La Opinión de Tenerife.

La estudiante que ha denunciado al docente se llama Noelia Guerra, como ha recogido el mismo medio escrito. En la actualidad, Guerra está en el segundo curso del grado de Periodismo y su denuncia la trasladó en junio de 2017 tanto al Juzgado de Instrucción Nº 1 de La Laguna como al Servicio de Inspección de la ULL. Se trata del supuesto acoso realizado por su profesor de Economía durante el segundo cuatrimestre del primer año de carrera (2016-2017), Juan Pablo del Río Disdier.

La alumna Noelia Guerra explica en la denuncia que ese enseñante le enviaba "hasta ocho correos diarios" a través del ALU, el email institucional del centro superior lagunero. "Me dijo que fuera a una librería a recoger un libro que me había comprado, me citó en una cafetería y, como no le respondía, me chantajeó con que reconsideraría mi nota final", concreta la alumna en declaraciones realizadas a La Opinión de Tenerife.

Fuentes oficiales del Rectorado lagunero que cita el mismo periódico han señalado sobre este proceso que el asunto ha sido clasificado por la ULL como "acoso sexista" y "no se ha cerrado aún". Además, la misma fuente informó de que el proceso seguido por el Rectorado ha sido el fijado en el Protocolo para la Prevención de Acoso Sexual y Sexista en la ULL.

Una vez la ULL determinó la gravedad del caso, abrió "un expediente disciplinario al profesor y finalmente se decidió trasladar la denuncia a la Fiscalía".

La estudiante afectada reconoció que "ha estado esperando 11 meses, desde que presentó la queja formal a la ULL, por una respuesta del centro y que esta llegó este jueves, justo después de que la denunciante advirtiera de que iba a llevar el caso a los medios de comunicación".