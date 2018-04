La asociación tinerfeña Bloko del Valle hace vibrar con arte a una comunidad pobre de Costa Rica

Es una mañana como cualquiera cuando la pequeña y humilde comunidad de Tirrases, ubicada en San José de Costa Rica, vibra al sonido de los tambores que tocan niños y sus madres impulsados por el grupo artístico canario Bloko del Valle.



Se trata de uno de los ensayos llevados a cabo por Bloko del Valle, una asociación músico y sociocultural con sede en Tenerife, que se encuentra en Costa Rica como parte de la oferta del Festival Internacional de las Artes (FIA) que se lleva a cabo este mes.



La agrupación fue invitada por los organizadores del FIA para llevar a cabo una serie de talleres a niños, jóvenes y adultos con el objetivo de ofrecer valores para el desarrollo integral del ser humano, en sintonía con experiencias, música y motivaciones.



"Entendemos cada vez más que los servicios deben dialogar con comunidades que tienen contextos muy variados y donde las mismas herramientas del arte pueden ponerse en juego de formas distintas y a veces de maneras en las que ofrecer más que solo clases convencionales", declaró a Efe la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, quien presenció uno de los ensayos de Bloko con la comunidad.



La agrupación española llegó al país el 16 de marzo y desde entonces se movilizó a Tirrases, una comunidad vulnerable social y económicamente.



Ahí, los siete integrantes de Bloko comenzaron a organizar a la comunidad y a impartir los talleres durante 14 días con la intención de no solo formar lazos entre las personas, sino también prepararlos para las cuatro funciones públicas que darán en el marco del FIA.

"Hemos conseguido que en tres o cuatro días, desde que empezamos, los niños cambien: han mejorado en el colegio, han mejorado en la familia. Algo muy importante es que hemos encontrado un lenguaje humano, que revienta la religión, la política y todos los modelos que hacen que nos separemos, para hablar en un lenguaje que todos entendemos", explicó uno de los integrantes de Bloko y cabeza de la dirección musical, Unai Cañada.

El ritmo de Bloko del Valle, en San José de Costa Rica Jeffrey Arguedas (EFE)





De acuerdo con Cañada, en Bloko tratan de usar el tambor como una herramienta para el cambio y la interconexión entre las personas. Su trabajo los ha llevado a tener en Tenerife un proyecto con 250 alumnos y movilizarse por otras partes del mundo como Kenya y ahora Costa Rica.



"Trabajamos con una economía colaborativa, creamos el proyecto entre todos y básicamente nos dedicamos a darle a la gente alegría y vibración", comentó el director musical.



El trabajo realizado por la agrupación va más allá que simplemente enseñar a los niños y adultos a tocar un instrumento, sino que toca personalmente las vidas de los participantes, los cuales presentan en su mayoría situaciones de vida marcadas por la pobreza, la violencia, el abandono y la drogadicción, problemáticas que afectan a la comunidad.



Es por esta razón, justamente, que se eligió a Tirrases como beneficiaria de los talleres, pues significaba darle una nueva tonalidad y energía a los vecinos de la zona.



"Generar eso en una comunidad es muy importante, porque finalmente los vecinos y todos somos nuestra red de cuido, entonces es como legitimar que estamos todos en algo. El compromiso con la cultura moviliza más", apuntó la ministra Durán.



Fue tanto el nivel de aceptación por parte de la comunidad, que se acercaron alrededor de 80 personas a participar, por lo que los dirigentes tuvieron que hacer una selección de solo 40, basados no en el talento sino más bien en sus capacidades para llevarse bien con los demás y comprometerse con los ensayos.



Musicalmente, se les enseñó principalmente el samba riggi baiano de Salvador de Bahía y rítmicas tradicionales antiguas, ya que según Cañada "son las más sabrosas y las más potentes".



Una de las señoras del grupo, Jackeline Hernández, dijo que lo que más le gusta de la iniciativa es que "no discrimina" y "se aprenden cosas nuevas".



"Tengo una rutina de ama de casa y de trabajo, entonces esto es un relax. Le da demasiado a la comunidad porque más de un chico viene de un hogar que no les prestan mucha atención", expresó.



Tanto el equipo central de Bloko del Valle como el de la comunidad de Tirrases tendrán varias presentaciones durante el fin de semana como parte de la oferta cultural del FIA, que se realiza en la capital del 6 al 15 de abril.