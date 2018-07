La Policía busca a un preso fugado en Cantabria y que tenía su último domicilio en Tenerife

Las fuerzas de seguridad buscan a Guillermo Fernández Bueno, un peligroso preso fugado de la cárcel cántabra del Dueso, condenado por el asesinato y violación de una empleada de una cafetería de Vitoria y que salió de la prisión el pasado día 15 para disfrutar de un permiso de siete días que concluyó el domingo.



Según publica la Policía Nacional en un tuit, el recluso gozaba de un permiso penitenciario y no ha acudido a la cárcel cuando tenía que haberlo hecho, el pasado domingo.

🚩URGENTE. POR FAVOR, MÁXIMA DIFUSIÓN

Guillermo Fernández Bueno es un violador y asesino que se ha fugado de la cárcel de #Santoña ( #Santander) en un permiso.

Si le has visto o tienes algún dato: 📞091



La Policía Nacional indica que Fernández Bueno, de 41 años, es natural de Santander pero su último domicilio conocido figura en Tenerife.



Fuentes penitenciarias han dicho que el preso ya había cumplido 17 años y medio de cárcel y acababa su condena en 2026. Además no era el primer permiso que se le concedía, aunque los anteriores los había obtenido a través de recursos que finalmente habían sido admitidos por el juez de vigilancia penitenciaria.



Fuentes consultadas indican que el preso, que tenía pareja fuera de prisión que se dedica a la compra venta de muebles procedentes de India, dejó su celda bastante vacía en este último permiso, lo que hace sospechar que tenía planeado no regresar al centro penitenciario.



Los Cuerpos de Seguridad han desplegado un dispositivo para tratar de encontrar a este preso, santanderino condenado a 26 años y seis meses de prisión por violar y asesinar en una cafetería de Vitoria a una empleada de la limpieza el 14 de diciembre de 2000.



Este hombre ya cumplía una condena de nueve años de cárcel por otra agresión sexual cometida un mes antes.



La sentencia de la Audiencia alavesa señalaba que este hombre actuó con una "violencia inusitada", que la víctima asesinada murió asfixiada y que la violó.



Además, indicaba que cuando ya había fallecido, el condenado le cortó el cuello.



La Delegación del Gobierno ha explicado que se está buscando a este hombre, que los agentes tienen su fotografía y que se ha avisado especialmente a las unidades dedicadas a Mujer y delitos sexuales.