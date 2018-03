Un ayuntamiento más ágil y eficaz

Desde muy chiquita a mí nadie conseguía convencerme, ni por las buenas ni por las malas, de que por ser niña tenía que estar limpiando en mi casa cuando a mí lo que me apetecía era estar con un rancho de niños (varones como siempre entonces) jugando en la calle o en el volcán que rodea mi casa. Todo el vecindario me catalogaba de “machona”. Pero le tenía miedo al cinto de mi padre y a su vozarrón, pues nada más mi madre le llevara el chisme de alguna de mis hazañas, cuando llegaba de trabajar, ya sabía yo lo que me esperaba…

Solo quería ser una niña normal y jugar como los niños normales, a las cometas, a los trompos, pero también a las casitas, a conducir cochitos, al escondite, a la guerra. No entendía por qué tenía que quedarme como otras niñas de mi calle, nunca niños, todo el día haciendo camas, barriendo y limpiando el polvo a los muebles. ¿Era algo malo querer ser una niña normal? Y me salí tan con la mía que hasta logré montar en bici y en monopatín.

Cuando ya fui algo mayor, ni la voluntad de mi madre ni la voz de mi padre consiguieron disuadirme para que abandonara el colegio a los doce años y me fuera a limpiar a casa de algún rico del pueblo, como sí hicieron mis vecinitas y compañeritas del cole. Supongo que mi padre ya se había dado cuenta de que no sería buena para hacer reverencias a ningún cacique como habían hecho en su familia desde tiempos inmemoriales (a lo mejor también con la esperanza de que ese servilismo acabara de una vez por todas).