Arden las redes

Deja una de escribir un par de semanas por exceso de cansancio, exámenes, oposiciones y demás y ahora tengo que ponerme las pilas y correr para seguirle el paso a la actualidad. Parece que íbamos a resolver las cosas de un momento a otro, pero no. Vamos cada vez a peor o, como diría el gran Pepe Monagas, “con la proa pal marisco”.

Yo, que lo sigo todo en las redes en pequeños ratitos que le dedico entre guardias y correcciones de exámenes, últimamente me aburro tanto de siempre los mismos temas repetidos hasta la saciedad en todos los muros y, viendo que estos pasan de moda a una velocidad de vértigo, para sobrellevarlo, me he dedicado a un nuevo pasatiempo: visitar Marketplace en busca de ofertas de objetos de segunda mano muy prácticos mientras cambian los trending topics de turno .

Ya se cumplen dos años desde que esos asquerosos de la manada cometieron aquella violación. Todos pensábamos que se podrirían sus huesos en la cárcel y la víctima y la sociedad en general verían cumplido su deseo de justicia, pero ¿qué es lo que ha sucedido en cambio? Que nos estamos vistiendo de negro el día del chupinazo de San Fermín porque esos cerdos han dejado en la calle a esos asquerosos y otros muchos asquerosos están desde entonces imitando sus viles comportamientos, aprovechando que los cerdos no imparten justicia justa para evitarlo. Como si violar mujeres fuera ahora mismo el deporte nacional de moda. O esto lo atajamos por las buenas o va a tener que ser por las malas. Las que somos mujeres y los que tenemos hijas en el mundo no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo estos hechos quedan impunes. Algo habrá que hacer, porque tomar la calle cada vez que sucede una de estas atrocidades no parece que vaya a ser la solución a nada. Esperando estamos a que las leyes cambien y los cerdos se reciclen de una vez.

Por otro lado, la portavoz de los podemitas Irene Montero da a luz prematuramente a sus mellizos y ahí estamos todos en el ruedo ibérico del Facebook opinando. Unos parece ser que quieren creerse con más autoridad que otros que han hecho de la lucha por la vida de unos recién nacidos carne de comentarios maliciosos en las redes sociales. Como si a estas alturas hubiesen acabado de descubrir la maldad oculta del género humano: allá donde haya políticos que saquen la cabeza para destacar un poco, allá estarán sus contrincantes para criticarlos cualquiera que sea el motivo, chalés de envergadura o bebés prematuros incluidos. Por cierto, a Mariano Rajoy se lo tragó la tierra.

En cambio, los socialistas de Pedro Sánchez, recién llegados a la Moncloa, quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos. Sí que fue un error enterrarlo allí junto con los que cayeron defendiendo la patria. Tenían que haberlo pensado bien, pero cuatro días pensando mientras desfilaba gente por la capilla ardiente del caudillo no fueron suficientes para contradecir una decisión de tal calibre y ahora no saben lo que van a hacer con él, porque sus descendientes quieren el privilegio de conservar el ducado, pero sin hacerse cargo de los huesos del abuelito. Total: lo que poco cuesta…

Pero lo más in de las machangadas que he visto por las redes en estos últimos días es disfrazarse de maga canaria. Ahí vemos a esa mujer de rasgos hombrunos, que parece salida de los figurantes de una murga del carnaval, junto a un petimetre de pantalones a media canilla bailando animadamente en Tele 5. Dicen estar vestidos de magos para sufrimiento de nuestro querido Efraín Medina y de Darío de Palante Producciones, que van a tener trabajo hasta por gusto para combatir el mal gusto. El canario sí que sabe, sí, pero estos payasos no se sabe de dónde salieron, porque canarios, lo que se dice canarios, no son. Y sus asesores tampoco. Como teníamos poco con la romería de Tegueste, carajo…

Seguiré echando un vistazo por el Marketplace mientras cambia el trending topic, que tenía unas mesitas con repisa medio miradas para mi biblioteca y, con el despiste, la propietaria se las vendió a una conocida suya y me quedé con las maguas. Hay que joderse…