Cinco definiciones…

1) Aquellas personas que siempre llevan algún documento debajo del brazo pero que nunca lo leen porque piensan que, por ósmosis, el conocimiento termina entrando. En la actualidad, y gracias a los avances tecnológicos, podemos sustituir el papel por una tableta o, incluso, por un teléfono inteligente a riesgo de volvernos inteligentes por el mero hecho de llevarlo pegado a la oreja. Solución: sobacos ilustrados.

2) Todo el mundo tiene una, y esta es fruto de su entorno. Nacemos sin que se nos pida permiso y aquí se nos coloca. Crecemos en contextos condicionados por el estatus y la historia del momento, pero a lo largo de la vida nos encontramos con callejuelas que, dependiendo de la intrepidez del sujeto, nos atrevemos a atravesar. Con este comportamiento lo que se pretende es dar importancia a las ideas, y como estas nos condicionan, huyendo del concepto del pensamiento único. Independientemente de que ya tengas genética predispuesta para poder derivarte hacia determinada forma de pensar, se elige a la compañía como el propio viaje te obliga a tener ciertas compañías. Solución: ideología.

3) La principal máxima es que se saldan. No importa si hay usura en la operación ni si se conoce que las exigencias imposibilitan el propio pago. O pagas, o te atienes a las consecuencias. Da igual. Da igual si detrás hay generaciones que no saben cómo se ha llegado hasta aquí. La única información eran los programas electorales y ahí, claro, al no haber ficha presupuestaria que los avale, le damos rienda suelta a la imaginación. La respuesta se centra en que la sociedad ha vivido por encima de sus posibilidades, pero no aclaran de las posibilidades de quién. En España, el nivel está cercano a alcanzar el 100% del PIB en un contexto de supuesto crecimiento, al más que duplicarla desde 2008, debiendo cada habitante unos miles de euros a pagar en cómodos plazos, con lo que se ralentizará el crecimiento económico con el consiguiente efecto sobre la creación de empleo. Solución: endeudamiento.

4) Se puede decir que es una versión actualizada de lo que se califica trueque, o también como la relación social denominada cadena de favores. Lo cierto es que trata sobre aquel sistema de intercambio que, gracias a las nuevas tecnologías, establece redes de cooperación relacionadas con el consumo, migrando de las acciones privadas e individualizadas a otros métodos más participativos sobre un mismo bien o servicio. Los hay de diferente naturaleza, que van desde el vehículo compartido, el alojamiento en vivienda privada, pero con destino vacacional o la liberación de una red wifi privada encriptada. Como vemos, se trata de irse fuera del mercado tradicional donde la oferta y la demanda se confunden, donde la abundancia no es lo más relevante, donde si no tienes posibilidad de adquirir un bien o un servicio, tienes al menos la oportunidad de probarlo y utilizarlo. Solución: economía colaborativa.

5) Atravesaremos momentos de pasión, penitencia y de resurrección. Respecto al primero de ellos, representa el combustible a la hora de conseguir un objetivo, sabiendo que la pasión solo se recupera con la confianza y esta depende de la credibilidad. Existirá una penitencia continua, pudiendo obtener el perdón a cambio de un voto. Y queda la resurrección, tanto como símbolo de trascendencia como de renovación. Solución: procesos electorales.