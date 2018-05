Cuéntalo, yo te creo

La denuncia que Dulce Xerach compartía en redes sociales a través del movimiento #Cuéntalo ha demostrado, una vez más, los altos niveles de machismo que sufrimos en Canarias. En ningún momento se ha planteado en los medios de comunicación qué ha ocurrido para que la persona a la que se refiere Xerach siga en el poder; sin embargo, lo primero que muchos han cuestionado es si era el sitio adecuado para relatar su experiencia. Cambian la historia para que la culpable sea ella por “no denunciar” y la “animan” a hacerlo.

Es difícil sentarse en una mesa llena de mujeres y que ninguna sea capaz de relatar una experiencia de abuso o acoso. Muchas te dicen que podrían haberse animado a contarlas en #Cuéntalo, pero que les resulta complicado recordarlo o verbalizar.

Otras sufren pudor por no haberse enfrentado a la situación de la forma que querían. El simple hecho de que la política nacionalista tomara la decisión de hablar de su experiencia en una red social como Twitter ya es valiente. Solo ella es consciente de las presiones que podría llegar a sufrir.

Se puede sufrir abusos con 15 años y que la víctima no esté preparada para contárselo a su entorno hasta pasados los treinta. No es una cuestión de capricho. No podemos presionar a Dulce Xerach para que señale públicamente a una persona que le ha hecho daño y que encima sigue en el poder.

'Mansplaining'

Como no era suficiente debatir en público sobre el lugar o la forma de denunciar, el exconsejero de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife Wladimiro Rodríguez, ha querido también pronunciarse sobre el tuit de Dulce Xerach.

El exprofesor de la Universidad de La Laguna (ULL) ha respondido al caso de Xerach con esta frase: “El feminismo tiene otras cosas que hacer, más allá de esas miserias”. Por favor, que alguien le explique al señor Rodríguez que precisamente de “esas miserias” es de lo que se tiene que ocupar el movimiento feminista.

El exconsejero nos ha dado una clase de mansplaining en toda regla; nos ha explicado de forma considerada o condescendiente de lo que se tiene que ocupar el feminismo.