"¿Si finalmente es imputado por el caso Grúas, tiene pensado dimitir como presidente del Ejecutivo regional?". Así empezaba la entrevista que el pasado lunes le hicieron a Fernando Clavijo en Radio Club Tenerife.

El presidente se marcó una de esas frases que quedarán guardadas en la hemeroteca si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo investiga por el caso Grúas: “Hombre, yo no suelo hacer política ficción. Prefiero esperar a los acontecimientos y en función de eso voy valorando”. Fin de la cita.

El martes 11 de septiembre, el presidente del Gobierno de Canarias comparecerá en el Parlamento de Canarias para explicar su posible investigación por el caso Grúas. Clavijo es consciente de que tiene que dar explicaciones. A Coalición Canaria ya no le basta con dar ruedas de prensa a favor de la inocencia de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. Ya no es suficiente que González Taño ponga la mano en el fuego por el exalcalde de La Laguna. El presidente necesita excusarse.

"Le repito la pregunta de otra manera, ¿si fuera imputado otro líder político del archipiélago, usted pediría su dimisión?", y como el orden de los factores no altera el producto, el presidente respondió: "No, nunca". Y es aquí donde todavía no han entendido la gravedad del asunto; no han entendido que la decisión de dimitir es una decisión política. Si finalmente el presidente del Gobierno de Canarias resulta investigado por un caso de malversación, es decir, por un caso de corrupción, no le debería quedar otro camino que la dimisión. No existe una forma admisible de mantener en el poder a un presidente investigado por un posible delito de corrupción.

Llegados a este punto, solo nos queda esperar que el presidente del Gobierno de Canarias sea capaz de dar una explicación ritmosa y con suficientes argumentos el martes. De momento, Clavijo tiene una semana para valorar los argumentos que dará en sede parlamentaria, para no acabar haciendo "política ficción". Es decir, eso que hace cuando señala que el caso Grúas es "una estrategia política de Santiago Pérez y Podemos".